To je jízda, kritizuje Kupka Babišovu vládu. Nepochybuje, že jeho ODS bude vítězit

Zatímco pro řadu politiků dnes už bývalé vlády přichází období, kdy můžou zvolnit, Martin Kupka je v jiné situaci. Nyní musí napnout všechny síly, aby splnil roli favorita na lednovém kongresu ODS, která si bude volit nového předsedu po Petru Fialovi. Aktuálně.cz mluvilo s Kupkou mimo jiné o tom, jak moc bude dělat politiku „antibabiš“ i jak chce z ODS udělat opět vítěznou stranu.
Zbývaly pouhé dny do vánočních svátků, když se Martin Kupka objevil v Poslanecké sněmovně. Přišel kvůli tiskové konferenci, na které si už musel zvykat na to, že zájem novinářů o něj byl podstatně menší než před několika týdny, kdy jako ministr dopravy a místopředseda vládní ODS patřil k nejsledovanějším politikům v zemi.
Když se ho Aktuálně.cz zeptalo, jak prožívá první dny nové vlády Andreje Babiše (ANO), zvolil obratem kritický tón. „Je to teda pořádná jízda. Když Andrej Babiš říkal, že se nemáme obávat obratu v zahraniční politice, tak realita je přesně obrácená, předvádí švejkování, udělal ostudný krok,“ spustil Kupka. A přirovnal Babiše ke známé pohádkové postavě královny Koloběžky I., která nebyla ani oblečená, ani nahá.
Narážel tím na to, že Babiš na jednání Evropské rady v Bruselu sice podpořil v některých bodech pomoc Ukrajině, ale v případě ručení za půjčku EU pro Kyjev se Česko přidalo k Maďarsku a Slovensku a oznámilo, že za něco takového ručit nebude. „Ostudný krok. Toto si Česká republika v budoucnosti odskáče, protože nás vyčlení z rodiny seriózních, zodpovědných států. Demokratické strany musí ukazovat na to, že taková politika se vymstí, České republice, lidem i podnikatelům,“ míní Kupka.
Na otázku, jestli ODS získá voliče, když budou její politici nadále hlavně kritizovat Babiše, Kupka odpověděl, že k jeho politice nelze mlčet. „ODS musí ukazovat, jak se pustit do klíčových reforem v oblasti zdravotnictví, školství a dalších oblastí, o tom není sporu. Ale zároveň přece nemůžeme mlčet k tomu, co se odehrává teď a tady, to není politika „antibabiš“, uvedl Kupka. S přesvědčením, že ODS se podaří oslovit spoustu voličů.
„Jestli vláda bude dělat takové boty, jaké začala dělat, tak nemám obavu, že bychom nedokázali přitáhnout naše voliče i ty voliče, kteří budou zklamaní novou vládou. Budeme mířit na podnikatele, na střední třídu a ukážeme jim, jak by se dál měla Česká republika rozvíjet,“ avizuje místopředseda ODS, který o úspěchu své strany nepochybuje. „ODS je připravená a bude vítězit. Cítím v ODS energii lidí, abychom vytvořili kompetentní řešení pro jednotlivé oblasti. Budeme se pyšnit tím, že budeme mít nejvíce kompetentní nabídku na politickém trhu,“ tvrdí.
Na dotaz, jak chce toho dosáhnout, zmínil mimo jiné vznik stínové vlády. „Nebude formální. Hlavním úkolem stínových ministrů bude navrhovat správná řešení a vymezovat se proti tomu, co bude dělat vláda Andreje Babiše. Daleko přednější je ale to, jak vyřešíme problémy, které dnes lidi trápí. Dostupné bydlení, to, že máme stále zbytečně moc zákonů, a další věci,“ popisoval Kupka.
Reagoval i na připomínku, že to všechno mohla dělat vláda na čele s ODS uplynulé čtyři roky. „V mnoha oblastech jsme dokázali snižovat byrokracii. Když se podíváte na to, co je v oblasti dopravy, tak to znamenalo užitečnou digitalizaci, dnes nemusíte chodit na úřad, když si chcete obstarat řidičský průkaz, když vám starý skončil. A od ledna 2026 si můžete dokonce objednat i první řidičák, aby vám přišel do výdejního boxu,“ namítl Martin Kupka, který vedl uplynulé čtyři roky ministerstvo dopravy.