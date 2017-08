Babiš: Já ten projekt dělat nechtěl. Čapí hnízdo je Kubiceho zpráva 2, ale já se jich nebojím

před 1 hodinou

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš ještě není rozhodnutý, zda se nechá vydat sněmovnou policii k trestnímu stíhání. Babiš v prvním rozhovoru po návratu z dovolené řekl, že se definitivně rozhodne až poté, co se seznámí s tím, co mu policie klade za vinu. "Já to beru jako pokus o ovlivnění voleb, je to podle mě jednoznačné načasování," řekl on-line deníku Aktuálně.cz.

Co říkáte tomu, že podle nejnovějších informací vás policie podezírá, že jste byl přímo organizátorem podvodného jednání při čerpání padesátimilionové dotace na Farmu Čapí hnízdo?

Já to beru jako pokus o ovlivnění voleb, je to podle mě jednoznačné načasování. Nechápu, z čeho vychází policie, nevím, co tam napsali. Byl jsem na výslechu 23. července, řekli mi, že jsem svědek.

To všechno jste už říkal dříve. Například teď se ale objevila informace, že Martin Herodes, bratr vaší manželky, učinil s akciemi takové úkony, aby ještě více zakryl, že v pozadí stojíte vy. Je to pravda?

To jsou nesmysly, nesmysly, nesmysly. Celkem 3,4 miliardy korun bylo přiděleno pro 123 projektů příjemců dotací ROP s anonymními akciemi. No a bylo na těchto projektech něco nezákonného? Tento projekt příslušné orgány desetkrát kontrolovaly, peníze byly poskytnuté za Bendla, za Ratha to bylo kontrolované, Kalousek na to dělal speciální audit začátkem roku 2013 a nikdy žádný audit nekonstatoval, že by byla dotace poskytnuta nezákonně. Takže o budoucnosti této země bude rozhodovat Čapí hnízdo, kde je nainvestovaných 936 milionů korun?

Manipuloval Martin Herodes záměrně s akciemi?

Ne. Nikdo z toho nezbohatl, nebyla tam žádná korupce. Farma zaměstnává 68 lidí, do českého rozpočtu celkově odvedla víc, než jakou dostala dotaci z Evropské unie. Tato kauza má rozhodnout o budoucnosti naší země? Souboj zkorumpovaného systému proti našemu hnutí? To, že to policie teď vyšetřuje a kdo to vyšetřuje, není náhoda.

Má policie pravdu, když tvrdí, že jste řídil majetkové přesuny vašich firem tak, abyste oklamal EU ve snaze získat padesát milionů korun z evropských dotací?

Ale Agrofert toto nechtěl dělat, to nebylo jeho podnikání, my jsme nechtěli dotaci. To byl projekt mojí rodiny, proč by moje rodina, moje děti nemohly zkusit podnikat? Proč?

Ale bylo to kvůli podnikání dětí? Nebylo to proto, abyste získali jako Agrofert padesát milionů?

Vylučuji to! Co bych z toho měl, když jsme k těm 50 přidali přes 900 milionů? Když se ten projekt dostal do fáze, kdy byl neudržitelný, když byla v roce 2009 krize? A ta prasárna, že do toho dávají moji paní, moje děti, to je přes čáru! A jsou za tím lidi, kteří tady nakradli desítky miliard, o tom jsem přesvědčený.

Takže vylučujete podezření policie, že jste vše kolem Farmy Čapí hnízdo plánoval tak, abyste děním kolem akcií napomohl získání dotací?

Samozřejmě to vylučuji. Absolutně. Úplný nesmysl. Absolutně. Agrofert to nechtěl dělat, není to naše podnikání. Byl to projekt rodiny.

Ale v televizním dokumentu jste už před časem řekl, že to bylo od začátku vaše dítě…

Ale prosím vás, to je jenom špatná interpretace. Ano, já jsem o tom mluvil, původně jsem o tom uvažoval, ale rodina se rozhodla jinak. A samozřejmě, když to dělala rodina, tak jsem mluvil o rodině, to ale nebylo o mně. Nikdy jsem nebyl akcionář, nikdy tam nebyl Agrofert, žádná firma Agrofertu. A podmínky pro dotaci byly splněné. Tak se ptejte těch, kteří poskytli dotaci, proč ji poskytli.

Jestliže říkáte, že jste nevinný, nebylo by lepší, aby promluvil pan Herodes, kterého jsem tady dnes viděl?

Není to lepší. Proč by měl vystupovat?

Protože pokud tvrdíte, že policie nemá pravdu, zvýšilo by to důvěryhodnost vašich tvrzení.

To je váš problém. Jakou důvěryhodnost? Proč by měl něco říkat? My nevíme, co chce policie, my nevíme, co si policie vymyslela. My se to dozvídáme z médií. Proč by měl on něco říkat? Ty anonymní akcie tam byly proto, abyste neotravovali moji rodinu. Dejte jí pokoj.

Ale musíte být připravený na to…

Já jsem připravený, já se jich nebojím. Já se nebojím tohoto zkorumpovaného systému.

Proč ale pan Herodes nakoupil víc akcií, jak tvrdí policie?

Ale já to nevím. Vy to víte? Někdo porušil zákon, když vynáší informace, o kterých já nic nevím. Vy to víte? Jak to víte?

Já cituji média. Podle serveru iRozhlas policie takto formuluje věty ve své žádosti o vydání vás a Jaroslava Faltýnka. Budete na to reagovat?

Samozřejmě si tu zprávu přečteme, až ji konečně dostaneme, hlavně moji právní zástupci, a pak se k ní vyjádříme. Nebudu vám odpovídat na tyto věci, když nevím, co policie píše. Všechno bylo podle zákona, bylo to legální, bylo to kontrolováno. Deset let stará kauza má ovlivnit budoucnost této země? Na tom budou záviset volby? To je manipulace s volbami!

Vy budete ale muset voliče přesvědčit, že vám nešlo o oněch 50 milionů.

Nešlo! Mně o těch 50 milionů nešlo. Já jsem v rámci této kauzy o těch 50 milionů navýšil rozpočet nadace. Mně nikdy nešlo o peníze. Je to projekt, který slouží veřejnosti, zaměstnává mnoho lidí, pomohl celému regionu, odvedl do českého rozpočtu víc než těch 50 milionů. Tak o čem mluvíte? Někdo ty peníze ukradl? Někdo někoho korumpoval?

Lidé ale přemýšlejí nad tím, jestli Andrej Babiš, který tvrdí, že bojuje proti korupci a za čistotu v politice, tak jestli před lety neudělal "okliku", aby získal 50 milionů z evropských fondů…

Neudělal! Neudělal! Neudělal!

Nestačí ale zvýšit hlas, musíte nějak argumentovat…

To nechte na mně.

Takže jste neměl zapotřebí "ušetřit" padesát milionů?

Já jsem si něco vzal?

Ale ušetřili jste, protože jste získali dotaci…

Neušetřili. Vždyť ta farma měla jenom loni ztrátu padesát milionů. Celkem je tam nainvestováno 936 milionů. Slouží to veřejnosti? Slouží. Ročně to navštíví 40 tisíc návštěvníků, ekocentrum navštěvují školy, je tam letní dětský tábor a účel, na který farma dostala dotaci před 10 lety, byl splněn. Vy si myslíte, že jsme něco organizovali, abychom získali 50 milionů? Já, který jsem podle vás miliardář, který dal na charitu téměř 400 milionů?

Neřekl jste si ale, že takto ušetříte 50 milionů?

Neříkejte to, protože to není pravda. Já jsem ten projekt nechtěl dělat. Agrofert nechtěl dělat ten projekt. Byl to projekt mojí rodiny. Je normální, co se tady děje? Jedná se o mě a o moji rodinu a já doposud nevím, co policie napsala. A proč předseda komise pro únik informací Martin Plíšek nevyšetřuje tento únik?

Pokud jde o předvolební kampaň, promítne se do ní nějak dění ohledně žádosti policie? Neobáváte se i reakce veřejného mínění, že se může začít více obracet proti vám?

Proč by se mělo něco změnit? Je to ovlivňování voleb, je to Kubiceho zpráva číslo 2, která byla totálně vylhaná a vyrobená na objednávku. A teď to vyrobil někdo jiný.

Co kdyby policie obvinila vaši manželku?

Proč by ji obvinili?

Tak vyloučeno to zřejmě není.

Já to vylučuji, ničeho se nedopustila. Proti mně protestovali, že jsem dnešní situaci srovnával s padesátými lety, ale já jsem to myslel tak, že v padesátých letech se zavírali političtí oponenti na objednávku. A já mám z toho pocit, že já jsem politický oponent zkorumpovaného systému, který byl léta budovaný. Já jsem nechtěl srovnáním nikoho urazit, nemyslel jsem to zle. Ale kam jsme se to dostali, když chce někdo ovlivnit volby tím, že účelově obviňuje předsedu hnutí, které má šanci vyhrát, a do toho ještě plete mou rodinu? Kde to jsme?

Ale policie má přece právo vyšetřovat věci…

Ano, ať vyšetřuje. Však já jsem na ní byl 23. července a řekli mi, že jsem svědek.

Ale to se mohlo v dalších dnech změnit…

Jasně, po roce a půl vyšetřování se to změnilo za deset dní?

Původně jste říkal, že se necháte vydat, platí to stále?

Ale já uvidím, jak bude vypadat ta žádost, je tam nějaký výbor, tak ať jedná. Mě nikdo nikde nepozval, já nevím, jestli někam půjdu. Když mě někdo pozve, tak půjdu. Volby 2017 budou o Čapím hnízdě! To jsme fakt na tom tak blbě v naší zemi? To je mi fakt líto. Toto si lidé přejí? Deset let stará kauza? Stojí ta investice? Byly splněny podmínky? Bylo to kontrolováno? Bylo! Bylo to podle zákona? Bylo!