Policejní sóloakce. Detektiv s námi Čapí hnízdo nekonzultoval, rovnou psal poslancům, říkají žalobci

před 4 minutami

Policie se státním zástupcem vůbec nekonzultovala připravovanou žádost o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. Žalobce Jaroslava Šarocha o tom pouze na poslední chvíli informovala. Podle mluvčího Unie státních zástupců Jana Laty to není běžný postup - policie by tak zásadní krok měla s dozorovým státním zástupcem dopředu probrat. Oba politiky chce policie trestně stíhat kvůli evropským dotacím pro farmu Čapí hnízdo.

Praha - Policie požádala o vydání poslanců Andreje Babiše a jeho pravé ruky Jaroslava Faltýnka (oba ANO) k trestnímu stíhání. Policie je chce stíhat kvůli evropským dotacím pro Babišovu farmu Čapí hnízdo.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch, který případ Čapího hnízda dozoruje, se ale o záměru policie dozvěděl na poslední chvíli. Vyšetřovatelé v čele s Pavlem Nevtípilem o tom Šarochovi řekli až při odesílání dopisu.

"Policie postupovala samostatně. Konzultováno to se státním zástupcem nebylo a informován o tom byl až ve chvíli, kdy k tomuto kroku už docházelo," řekla Aktuálně.cz mluvčí městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová.

Na přímou otázku, zda s policií státní zástupce souhlasí, nechtěl Šaroch odpovídat. "Byl jsem o tomto kroku pouze informován. Víc k tomu říkat nebudu," odpověděl Aktuálně.cz Šaroch. Mluvčí zastupitelství pak pouze dodala, že na tuto otázku má odpovědět policie.

Pražská policie, která případ vyšetřuje, na dotaz Aktuálně.cz pouze odpověděla, že státní zastupitelství na vyšetřování standardně dohlíží. "Poskytování informací si vyhradilo Městské státní zastupitelství v Praze," řekla bez dalších podrobností mluvčí Andrea Zoulová.

Běžně se to se zástupcem probírá

Podle mluvčího Unie státních zástupců Jana Laty není běžné, aby policie podobný zásadní krok neprobrala dopředu s dozorovým státním zástupcem. A to i přesto, že to není její povinnost.

"Je to záhodno vzhledem k tomu, že státní zástupce vykonává dozor nad případem. A je to on, kdo může dávat pokyny, které je policie nucena respektovat," říká státní zástupce Jan Lata. Dodává, že pokud žalobce bude mít jakékoliv pochybnosti, může je sdělit nadřízeným nebo následně mandátovému a imunitnímu výboru, který si jej může předvolat.

Někteří lidé blízcí vyšetřování dotací Čapího hnízda se diví, že policie dokázala shromáždit potřebné důkazy, když teprve před měsícem Vrchní státní zastupitelství navrhlo jejich doplnění.

"Je to sóloakce policie. Vrchní státní zastupitelství případ před měsícem přezkoumalo a v té době městskému zastupitelství řeklo, aby získalo více důkazů. Nějaké měli, ale byly dost vlažné," řekl zdroj blízký vyšetřování.

Detektiv Pavel Nevtípil, který případ Čapí hnízdo vyšetřuje, je nejčastěji skloňován v souvislosti s kauzou rodiny Sittových a papíren Neograph, v níž podle soudů jeho postup vyvolával pochybnosti. Letos se za Sittovy postavil i odvolací Vrchní soud v Praze. Soudkyně Kateřina Jonáková navíc v rozsudku napsala, že policie a státní zastupitelství selektivně vybíraly, kdo bude v případu trestně stíhán, což "nevzbuzuje důvěru v orgány činné v trestním řízení".

O co v kauze jde

Místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek již avizoval, že se vydání bránit nebude. Andrej Babiš to označil za další předvolební snahu oslabit jeho pozici a hnutí ANO.

Babiš čelí v souvislosti s Čapím hnízdem od konce roku 2015 trestnímu oznámení. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele.

Díky změně dosáhla na padesátimilionovou evropskou dotaci. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila mezi firmy Agrofertu. Babiš na mimořádné schůzi sněmovny svolané opozicí řekl, že v době získání dotace vlastnili farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.

Podle zjištění Seznamu se detektivové v souvislosti s kauzou vážně zajímají i o roli Babišových nejbližších: manželky Moniky, jejího bratra Martina Herodese. A také o dceru z prvního manželství Adrianu Bobekovou. Příbuzní měli podle policie jednat na Babišův pokyn. Pomohli tak prý podvodem získat dotaci na Čapí hnízdo.