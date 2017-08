Babiš podle policie dotační podvod organizoval a řídil. Nehorázné tvrzení, brání se šéf ANO

AKTUALIZOVÁNO před 27 minutami

Andrej Babiš byl podle policie hlavním organizátorem dotačního podvodu okolo Čapího hnízda. "Zcela vědomě a s dokonalou znalostí všech skutečností organizoval, řídil a koordinoval jednotlivé kroky dalších zúčastněných osob vedoucí k neoprávněnému získání dotace," stojí podle serveru iRozhlas v dokumentu policie, kterým žádá poslance o vydání jeho a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Babiš takové obvinění rázně odmítá a považuje ho za "nehorázné tvrzení policie".

Praha - Andrej Babiš byl podle policie organizátorem dotačního podvodu okolo Čapího hnízda a místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek mu v tom pomáhal. To podle zpravodajského serveru iRozhlas stojí v žádosti policie, kterou sněmovnu žádá o jejich vydání k trestnímu stíhání.

"Zcela vědomě a s dokonalou znalostí všech skutečností organizoval, řídil a koordinoval jednotlivé kroky dalších zúčastněných osob vedoucí k neoprávněnému získání dotace," stojí podle serveru v dokumentu policie. Babiš měl být přitom hlavní postavou, která ostatní řidila a úkolovala.

V případě vydání sněmovnou bude Babiš obviněn ze dvou trestných činů - dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. V obou případech jde o škody velkého rozsahu, které zvyšují trestní sazbu. Babišovi tak hrozí od pěti do deseti let odnětí svobody.

Babiš však taková obvinění odmítá. "Jde o naprosto nepravdivé a nehorázné tvrzení policie. Žádné osoby jsem ve vztahu k jakékoliv trestné činnosti, natož v souvislosti s Čapím hnízdem, nikdy nenaváděl, neorganizoval ani neřídil," napsal Babiš v tiskové zprávě.

Předseda strany, která dominuje předvolebním průzkumům, pochybení v případě Čapího hnízda odmítá dlouhodobě. Žádost policie o své vydání označil minulý týden za snahu politického systému zlikvidovat ho. Načasování žádosti podle něj ukazuje na snahu ovlivnit volby.

Sněmovna rozhodne 5. září

Babiš kritizuje i to, že novináři pracují s dokumentem od policie, který by měl mít zatím k dispozici jen sněmovní mandátový a imunitní výbor. Ten se kvůli případu sejde poprvé v pátek. "Žádný dokument jsem neviděl. Je neveřejný. Proto mě šokuje, že ho někdo vynáší a dává novinářům. A že já se to dozvídám z novin," uvedl Babiš.

Policie podala žádost o vydání Babiše a předsedy poslaneckého klubu ANO Faltýnka minulý čtvrtek týden. Mandátový a imunitní výbor sněmovny se žádostí začne zabývat 18. srpna, celá sněmovna by měla o vydání obou poslanců rozhodovat na své schůzi, která začne 5. září. Poslance ani senátora nelze podle ústavy trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem.

Faltýnek a Babiš čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku roku 2015. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně získala padesátimilionovou evropskou dotaci. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila mezi firmy Agrofertu. Babiš na loňské mimořádné schůzi Sněmovny svolané z popudu opozice řekl, že v době získání dotace vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.