Babišovi blízcí si přeprodávali akcie Čapího hnízda, aby zakryli napojení na Agrofert, píše policie

před 48 minutami

Podle policie si Babišovi blízcí přeprodávali akcie farmy Čapí hnízdo tak, aby znepřehlednili vlastnickou strukturu a společnost se tak mohla ucházet o dotaci. Podle policie měl hlavní "zastírací manévr" provést bratr Babišovy manželky Moniky Martin Herodes, který se počátkem roku 2008 stal majoritním akcionářem Čapího hnízda. Babiš odmítá, že by řídil skupinu svých blízkých, která by se podílela na dotačním podvodu. Zprávu přinesl server iRozhlas.

Praha - Blízcí Andreje Babiše zřejmě učinili v kauze Čapí hnízdo víc krycích kroků, než se doposud zdálo. Podle policie si akcie mezi sebou přeprodávali tak, aby byla vlastnická struktura Čapího hnízda nejasná a podařilo se zakrýt napojení na Babiše a Agrofert. Podle policie měl hlavní "zastírací manévr" provést bratr Babišovy manželky Moniky Martin Herodes. Zprávu přinesl server iRozhlas.

Na konci roku 2007 skupina, kterou ovládal sám Babiš, papírově vyčlenila z holdingu Agrofert společnost ZZN Agro Pelhřimov a.s. Dvacet akcií si rozdělili Babišův syn Andrej, Babišova dcera Andrea Bobeková a jeho tehdejší partnerka a současná manželka Monika Babišová.

Na počátku roku 2008 se k nim ale připojil i bratr Moniky Babišové Martin Herodes. Podle tří dobře informovaných a do vyšetřování zainteresovaných zdrojů Radiožurnálu uzavřel Herodes celkem tři - podle policie "fiktivní" - smlouvy. Herodes se tak rázem stal majoritním akcionářem Čapího hnízda.

"Tento účelový převod Herodes provedl zcela vědomě, aby znepřehlednil vlastnickou strukturu společnosti Farma Čapí hnízdo. Jediným účelem těchto fiktivních převodů akcií bylo další zastření identity skutečného vlastníka a osoby s vlivem na tuto společnost, tedy Andreje Babiše," píše se v žádosti, kterou má Radiožurnál k dispozici.

Herodes navíc akcie od Babišových blízkých odkoupil, aby neměli podíl na základním kapitálu vyšší než jednu čtvrtinu. Pokud by jeho blízcí měli více než 25 % akcií, byl by podnik považován za partnerskou společnost Agrofertu a na 50milionovou dotaci by nedosáhl. Fiktivní převody tak podle policie napomohly tomu, že se farma Čapí hnízdo mohla ucházet o dotaci, která byla určená malým a středním podnikům.

Babiš ale odmítá, že by řídil skupinu svých blízkých, která by se podílela na dotačním podvodu. "Jde o naprosto nepravdivé a nehorázné tvrzení policie! Žádné osoby, které jsou uváděné v médiích, nepostupovaly v rozporu se zákonem!" uvedl v reakci pro server Babiš.

Policie podala žádost o vydání Babiše a předsedy poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka minulý týden ve čtvrtek. Mandátový a imunitní výbor sněmovny se žádostí začne zabývat 18. srpna, celá sněmovna by měla o vydání obou poslanců rozhodovat na své schůzi, která začne 5. září. Poslance ani senátora nelze podle ústavy trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem.