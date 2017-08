Nedovedu si představit, že by se o funkci premiéra hlásil někdo obžalovaný, říká Drahoš

před 8 minutami

Z vážných kandidátů na prezidentský úřad vstoupil bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš do boje o Hrad jako poslední, přesto má podle posledních průzkumů největší podporu veřejnosti. V pondělí odpovídal na otázky čtenářů IHNED.cz.

Praha - Jiří Drahoš zůstal věrný své opatrné rétorice i v on-line rozhovoru pro IHNED.cz. Jeho obezřetnost však někteří čtenáři kritizují. Podle nich si Drahoš dává příliš velký pozor na to, co říká, a oni pak nevědí, co si vlastně myslí.

Konkrétně připomněli kauzu Babiše a Faltýnka, kdy Drahoš veřejně nezaujal žádný postoj. "Je na mandátovém a imunitním výboru, aby žádost posoudil a na poslancích, jak s tímto doporučením naloží," napsal na Twitter.

Na otázku, jestli by jako prezident jmenoval předsedou vlády lídra vítězné strany, kdyby byl obžalovaný z trestného činu, už se však vyjádřil. "Vůbec si nedovedu představit, že by se osoba obžalovaná z trestného činu ucházela o funkci premiéra," řekl Drahoš.

Jak sám však říká, prezident je povinen postupovat podle ústavy a při pověření sestavení vlády musí vycházet z výsledků voleb. "Pokud by hnutí ANO disponovalo potřebnou většinou křesel v Poslanecké sněmovně, neměl bych jinou možnost," řekl.

Drahoš odmítl pomoc svého volebního soupeře Michala Horáčka, protože by podle něj neměl kontakt se svými příznivci. "Chci se svými podporovateli hovořit a mít zpětnou vazbu. To by se na stáncích Michala Horáčka nedělo," vysvětlil své rozhodnutí.

Navíc dodal, že mu to Horáček ani tak nenabídl, jako spíš oznámil prostřednictvím médií. "Kdyby se mě zeptal předem, mohli jsme si to ušetřit. Nicméně jsme si celou věc s panem Horáčkem vyříkali a on mé důvody pochopil," řekl.

Kvóty nejsou řešení

Co se týče uprchlické krize, tak Drahoš není zastáncem kvót. "Není to řešení. Evropu musíme co nejúčinněji hájit na jejich vnějších hranicích a problémy řešit v místech, kde vznikají," zdůraznil.

Na otázku, kterým oblastem by se Drahoš v pozici prezidenta věnoval prioritně, odpověděl, že je pro něho nejdůležitější právě bezpečnost a zájmy České republiky či podpora ekonomické diplomacie.

