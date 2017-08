Policisté žádost sepsali precizně, Babiše s Faltýnkem viní z vážných skutků, říká poslanec Plíšek

AKTUALIZOVÁNO před 18 minutami

I když šéf ANO Andrej Babiš tvrdí, že postup policie proti němu je politicky motivovaný, první názory poslanců, kteří viděli žádost o jeho vydání, jsou opačné. Podle poslance TOP 09 a místopředsedy mandátového a imunitního výboru Martina Plíška, který patří do tábora Babišových oponentů, policisté žádost o vydání dvojice Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek sepsali precizně.

Praha - Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny sice začne rozhodovat o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka až příští pátek, už teď se ale začali jeho členové s žádostí seznamovat. Mezi prvními, kdo se podíval na detailní informace policie, je místopředseda výboru Martin Plíšek z TOP 09.

"O detailech nemůžu mluvit, ale obecně můžu říci, že policejní žádost je podle mě zpracovaná precizně a zodpovědně," sdělil Plíšek Aktuálně.cz. Dokumenty, které na výboru leží, jsou klíčové, protože právě na jejich základě budou nejdříve členové výboru a následně celá sněmovna posuzovat, zda svolí ke stíhání obou poslanců.

Podle něj bude výbor žádost projednávat přinejmenším dvakrát. Poprvé se sejde příští pátek, ale oba poslance si pozve až na další jednání, a pokud by potřeboval doplnit další informace, uskutečnila by se ještě jedna schůze. Sněmovna musí policejní žádost zařadit na program své nejbližší schůze, která začne 5. září.

Plíšek měl také možnost seznámit se s konkrétními podezřeními, která policie vůči dvojici poslanců má. "Skutky, které jsou oběma pánům přičítané, jsou vážné, a proto budu doporučovat členům našeho klubu, aby hlasovali pro jejich vydání trestnímu stíhání," řekl poslanec. "V žádosti je přesně popsaný sled událostí a skutky, ze kterých policie oba poslance podezírá," dodal.

Samotné detaily nechtěl Plíšek popisovat s odůvodněním, že k tomu nemá oprávnění. Podle něj byl ale celý případ v minulosti tak podrobně popsaný, že je zřejmé, z čeho policisté dřívější představitele Agrofertu podezírají.

Nechápeme, tvrdí shodně Babiš a Faltýnek

Z dosavadních informací vyplývá, že policisté podezírají Babiše z toho, že se svou firmou Agrofert postupoval tak, aby podvodem získal evropské dotace na farmu Čapí hnízdo. Jaroslav Faltýnek se měl podle policie podílet na tomto podvodu tím, že podepsal jeden z dokumentů, který umožnil podání žádosti o dotace.

Andrej Babiš v pátečním rozhovoru pro Aktuálně.cz veškerá podezření odmítl a tvrdil, že jde o politicky motivovaný útok na něj a hnutí ANO. "Dotace pro Čapí hnízdo byla kontrolována minimálně desetkrát, možná i vícekrát, za hejtmanů Bendla, Ratha, za ministra financí Kalouska, všichni to kontrolovali, všechno bylo v pořádku. Podmínky dotace byly naplněné, projekt slouží veřejnosti," hájí se Babiš.

Podobně reagoval Faltýnek, který tvrdí, že nechápe postup policie, protože se údajně na dění kolem Čapího hnízda nijak nepodílel a nic o něm nevěděl. "Nechápu, proč mám být obviněný. Když jsem byl podat vysvětlení, policisté tvrdili, že vystupuji v roli svědka," řekl místopředseda ANO v ČT.

Mandátový a imunitní výbor se poprvé k celé kauze sejde v pátek 18. srpna, kdy určí zpravodaje pro tento bod. Do té doby by se měli s policejním spisem seznámit všichni členové výboru, včetně mimopražských. Mezi ně patří například poslanec KDU-ČSL Ludvík Hovorka, který uvedl, že si policejní žádost prostuduje v pátek před jednáním výboru.

Babiš i Faltýnek se už nechali slyšet, že se nebudou imunitou ohánět a nechají se policii vydat. Následně lze očekávat, že policisté oba politiky obviní z porušení zákona. Toto obvinění jim nebrání v tom, aby kandidovali ve volbách. Pokud by byli zvoleni, opět by získali imunitu a policie by musela opakovaně žádat o jejich zbavení imunity.