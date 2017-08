Z čeho viní policie Babiše, jak to ovlivní volby a co říká Hrad? Otázky a odpovědi přehledně

před 33 minutami

Kauza Čapí hnízdo se vrací do středu pozornosti poté, co policie požádala sněmovnu o vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání kvůli dotačnímu podvodu. Jakou roli v případu dva nejvyšší představitelé hnutí ANO hrají? Může tato kauza ovlivnit volby? Kauzu přehledně shrnujeme v otázkách a odpovědích.

Praha - Policie předložila sněmovně žádost o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka (oba hnutí ANO) kvůli podezření z dotačního podvodu v souvislosti s farmou Čapí hnízdo. Babiš to označil za účelnou kampaň s cílem ovlivnit volební vítězství ANO.

Redakce Aktuálně.cz připravila přehledné odpovědi na otázky, které kolem případu vyvstávají.

Co se kolem kauzy Čapí hnízdo v posledních dnech stalo?

Předseda sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) ve čtvrtek potvrdil, že obdržel žádost pražské policie o vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Žádost předal Mandátovému a imunitnímu výboru, který se jí bude poprvé zabývat na své schůzi 18. srpna. Výbor vydá doporučení a definitivně by o vydání měla počátkem září rozhodnout sněmovna.

Jak postupovala policie?

Státní zastupitelství uvedlo, že s nimi policisté žádost o vydání dvou poslanců nekonzultovali, pouze své kroky oznámili. "V pondělí 7. srpna 2017 vyšetřovatel případu 'Čapí hnízdo' osobně projednal s dozorovým státním zástupcem aktuální důkazní situaci v dané trestní věci. Seznámil ho s dalším postupem, okruhem a počtem osob, u kterých zvažuje zahájení trestního stíhání. Vzhledem ke skutečnosti, že dvě z těchto osob požívají poslaneckou imunitu, byl státní zástupce zároveň zpraven o tom, že vyšetřovatel požádá poslaneckou sněmovnu o udělení souhlasu s jejich trestním stíháním," reagovala policie s tím, že žalobce neměl výhrady.

"Během následujících dnů došlo po konzultaci s dozorovým státním zástupcem k upřesnění právní kvalifikace a ve čtvrtek 10. srpna 2017 v dopoledních hodinách informoval vyšetřovatel státního zástupce, že v průběhu odpoledne policie předá poslanecké sněmovně žádost o udělení souhlasu s trestním stíháním dvou osob požívajících poslaneckou imunitu," dodala mluvčí pražských policistů Andrea Zoulová.

Proč se policie o Babiše s Faltýnkem zajímá?

Andrej Babiš čelí obvinění, že podvodně získal dotaci 50 milionů na vybudování Čapího hnízda.

Farmu původně vlastnila společnost ZZN AGRO Pelhřimov, která byla součástí Agrofertu. Společnost ale před podáním žádosti změnila formu vlastnictví a přejmenovala se na Farmu Čapí hnízdo. Zatímco jako součást Agrofertu by společnost na dotaci pro malé a střední podniky neměla nárok, takto peníze získala. Po splnění dotačních podmínek se farma zase vrátila do holdingu.

V orgánech společnosti, která Čapí hnízdo vlastnila, byli řada Babišovi blízkých lidí. Jedním z nich byl i Jaroslav Faltýnek, současná pravá ruka v hnutí ANO.

Babiš přitom původně tvrdil, že v té době neměl s Čapím hnízdem nic společného, později před poslanci přiznal, že farmu vlastnily jeho děti a bratr partnerky Moniky. I o ně se podle serveru Seznam.cz policie zajímá. Případem se navíc zabývá i Evropský úřad proti podvodům OLAF.

Proč musí Babiše s Faltýnkem vydat sněmovna?

Poslanecká imunita brání trestnímu stíhání nebo obvinění členů dolní komory. Aby policisté mohli poslance obvinit, musí většina jeho kolegů zvednout ruku pro jeho vydání. Pokud však sněmovna vydání odepře, je trestní stíhání poslance v dané věci navždy vyloučeno.

Jak se ke kauze postavily ostatní strany?

Strany byly nejprve opatrné a nechtěly dávat kategorické stanovisko, dokud si policejní žádost neprostudují. "Pokud se to vydání týká skutečně kauzy Čapí hnízdo, tak by to podle mého stíháno být mělo," řekl například předseda lidovců Pavel Bělobrádek. Šéf ODS Petr Fiala pak navrhl, aby se oba poslanci vzdali mandátu.

Jako jeden z prvních si žádost prostudoval poslanec TOP 09 a místopředseda mandátového a imunitního výboru Martin Plíšek. "O detailech nemůžu mluvit, ale obecně můžu říci, že policejní žádost je podle mě zpracovaná precizně a zodpovědně," sdělil v pátek Aktuálně.cz. "Skutky, které jsou oběma pánům přičítané, jsou vážné, a proto budu doporučovat členům našeho klubu, aby hlasovali pro jejich vydání trestnímu stíhání," dodal.

Jak to ovlivní volby?

Podle předvolebních průzkumů je hnutí ANO favoritem voleb. Sociolog Jan Herzmann upozorňuje, že hnutí má pevné voličské jádro, které činí asi 20 procent všech lidí, kteří chtějí jít k volbám. "S tím se dají volby za současné situace vyhrát, i kdyby nikdo jiný hnutí ANO nevolil. Žádná jiná strana totiž nemá 20 procent ani v modelu - natož pak v tvrdém jádru," vysvětlil sociolog, podle nějž ANO ve volebních modelech krátkodobě přijde o dvě až tři procenta.

"Ti, kteří to považují za špatné nebo nefér, už se od něj odklonili. Ti, kteří mu věří, mu budou věřit dál," doplnil sociolog s tím, že Čapí hnízdo už se ve sněmovně řešilo. Podobný názor má politolog Lukáš Jelínek: "Ze sociologických průzkumů vyplývá, že voliči ANO jsou tolerantnější a kauzy se jich tolik nedotýkají."

Jak se zachová prezident?

Prezident Miloš Zeman už dal najevo, že případné obvinění Andreje Babiše pro něj není překážkou k tomu, aby jej jmenoval po říjnových volbách premiérem, pokud jeho hnutí ANO vyhraje. "Po volbách, které vyhraje ANO, vypukne brutální nátlaková kampaň ve stylu 'prezident nesmí jmenovat obviněného premiérem!'," napsal na Facebook prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.