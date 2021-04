S aplikací bezpečně ke kadeřníkovi možná už od příštího týdne. Záleží už jen na státu

Hospodářská komora připravila aplikaci Bezpečná provozovna, která umožní zajít bez obav ke kadeřníkovi nebo třeba na koncert. Podmínkou je očkování, negativní test nebo prodělaný covid. Fungovat by mohla už od 3. května, kdy má dojít k otevření některých služeb. Záleží však na tom, zda stát stihne zprostředkovat QR kódy a sdělit podmínky, za kterých by provoz těchto služeb byl bezpečný.

Vláda minulý týden představila plán návratu k "normálnímu životu", podle něhož by se 3. května měly otevřít zbylé obchody či venkovní trhy. Ale pouze za předpokladu, že celostátní počet nakažených za posledních sedm dní bude nižší než sto na sto tisíc obyvatel. V krajích, kde bude počet nakažených pod sto na sto tisíc obyvatel, budou moct otevřít i muzea, galerie nebo památky.

Oproti tomu už je jasné, že přesně za týden bude opět možné nechat se ostříhat nebo si upravit nehty. Znovuotevření se nehledě na počet nakažených dočkají služby týkající se péče o tělo, jako je právě kadeřnictví, pedikúra či masáže, a také služby týkající se péče o zvířata. Ani v tomto případě to však nebude bez komplikací.

"Podmínkou bude prokázání se PCR nebo antigenním testem," vysvětlil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). PCR test bude podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) platit sedm dní a antigenní tři dny. Podniky však budou uznávat jen antigenní test provedený v odběrovém centru nebo podniku, pokud v něm testuje zdravotnický personál. Podle ministra se zvažuje i využití samotestů s jednorázovou platností. Test nebudou požadovat po očkovaných ani lidech, kteří v posledních 90 dnech covid prodělali.

Havlíček pro Aktuálně.cz upřesnil, že se zákazníci či klienti budou moct prokázat buď přes mobilní aplikaci, nebo i jen tím, že výsledek přinesou s sebou na papíru. "Provozovatel nemusí odhalit, že se jedná o padělek, ale jde to za zákazníkem. Pokud se zjistí podvod, což namátkovými kontrolami zjistit lze, pak zákazník ponese veškeré důsledky," upozornil Havlíček.

Aplikaci, která by mohla provozovatelům pomoct odhalit padělaný nebo už neplatný test, připravuje Hospodářská komora. Hlavně má ale podle viceprezidenta komory Zdeňka Zajíčka (ODS) pomoci vybudovat opět vzájemnou důvěru a pocit bezpečí v daných provozovnách či na akcích.

"Půjde díky ní rychle ověřit, zda daný člověk test skutečně podstoupil. Když půjdu třeba do malého fitness centra, kde se všichni známe a důvěřujeme si, možná že aplikace ani nebude potřeba. Jenže pak půjdu třeba na koncert, kde bude plno dalších lidí, které neznám, nevím, jestli se jim dá věřit. A tato aplikace zvýší pravděpodobnost, že skutečně všichni, kdo se mnou na tom koncertě jsou, dodržují stejná pravidla jako já," vysvětlil Zajíček.

Máte zelenou, můžete vstoupit

Aplikace bude fungovat na základě QR kódů, které značí prodělané očkování nebo negativní test. Zákazník se například v kadeřnictví prokáže QR kódem z mobilu nebo vytištěným na papíře a aplikace rozpozná, zda je kód platný. Pokud ano, ukáže se zelená barva, pokud ne, tak barva červená - v takovém případě test již neplatí a zákazník musí absolvovat nový.

Zároveň zákazníci v aplikaci uvidí, kde je nejbližší bezpečná provozovna, tedy taková, která dbá na dodržování hygienických opatření. "Aplikace zobrazí danou provozovnu na mapě podle klíčových slov - například fitness centra v Praze. Bude to fungovat i obráceně - na mapě Prahy 1 se podívají, kde je nejbližší bezpečné fitness," popsal Zajíček.

Aplikace také umožní majitelům daných podniků kontrolovat, zda zaměstnanci plní hygienické podmínky provozu. "Bude se to dokládat třeba natočeným videem, fotografií nebo skenem dokumentu, který je na výrobku, půjde to uložit do aplikace. Majitel firmy tak bude moct jednoduše kontrolovat, jak se opatření průběžně plní a jestli je zaměstnanci dodržují," sdělil Zajíček.

Hospodářská komora má aplikaci připravenou k použití - prozatím přes web, v pondělí požádá o schválení mobilní aplikace. Nyní čeká, až stát sestaví seznam podmínek, za kterých je možné služby otevřít. Příkladem může být častá dezinfekce nebo rozestupy. Hospodářská komora resortu předala seznam podmínek, které by pro podnikatele byly akceptovatelné. "Čekáme na odpověď ze strany státu, jestli je to dostatečné, nebo zda máme seznam doplnit. A až nám stát dodá seznam toho, jaké podmínky je potřeba splnit, vytvoříme v aplikaci stránku s pravidly pro každý segment zvlášť," vysvětlil Zajíček.

Zároveň je potřeba, aby stát poskytl možnost stáhnout si platný QR kód, který aplikace bude umět přečíst. "Spolupráce s Hospodářskou komorou probíhá. Na očkovacím portále je již možné stáhnout certifikát s QR kódem k vakcinaci a do dvou týdnů tam přidáme i možnost stáhnout si výsledek z testování včetně QR kódu," uvedl vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla.

Mělo by to tedy být přibližně v době, kdy dojde na rozvolnění prvních služeb. "Pokud se nám to podaří takto sladit, budeme připravení, abychom již touto dobou dokázali validovat QR kódy pomocí naší aplikace," sdělil Zajíček. Je také potřeba vyřešit, zda bude stačit, když se dotyčný prokáže QR kódem, nebo k tomu bude potřebovat třeba i občanský průkaz. I to jsou podle Zajíčka podmínky, které musí stanovit stát.

Největší zájem o aplikaci mají podle Zajíčka od začátku restaurace či hotely. "Postupně se zapojují další segmenty, jako jsou kina, divadla, a vyčkávají, jak se nám podaří dohodnout se se státem," dodal Zajíček.

Aplikace bude moct být využívána i například v restauracích, ty si však na otevření ještě počkají - vláda rozvolnění rozložila do šesti fází a vnitřní prostory restaurací přijdou na řadu jako jedny z posledních. "Nevidíme důvod, proč lidé, kteří jsou očkovaní, mají negativní test nebo prodělali covid, mají být omezováni na svých právech čerpat služby. To je podle nás nad rámec zákona," podotkl prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.

Přestože vstup do restaurace přes aplikaci může zkomplikovat provoz, a to zvlášť třeba při obědových či večerních špičkách, má to podle Stárka smysl. "Podnikatelé jsou už v tak zoufalé situaci, že každá pomoc vedoucí k tomu, aby se mohlo otevřít i za takových podmínek, je vítána," řekl Stárek.

Bezpečná cesta k moři

Stát zároveň připravuje aplikaci Covid Green Pass, která by měla umožnit bezpečné cestování po Evropě na základě dohody mezi členskými státy. Hotová by mohla být počátkem června. "Na aplikaci pracujeme, ale dosud nebyly úplně jasné standardy, které bude vyžadovat Evropská komise. Diskuse v EU probíhaly za naší účasti, finální zadání se pořád tvoří. Cílem je, aby byly QR kódy všude stejné a uznávaly se napříč Evropou," uvedl Dzurilla.

Aplikace Covid Green Pass bude fungovat podobně jako ta Hospodářské komory, ale bude mezinárodně uznávaná, platnost testů či očkování budou moct kontrolovat třeba policisté na hranicích, a to jak v zahraničí, tak i u nás. "Aktuálně s dalšími státy řešíme, jak například řešit situaci, kdy sem přijede nějaký cizinec a vyprší mu platnost negativního testu, nebo jak dlouho má být vůbec test platný," sdělil Dzurilla.

Aktuálně stát jedná o využití Covid Green Passu třeba se společností Ticketportal nebo organizátory karlovarského filmového festivalu. "Chceme naše data co nejvíc otevřít, a pak bude záležet na nich, jak si informace zapracují do své události. Příkladem může být informace, že jste po očkování, která se ukáže přímo ve vstupence. Každý však může mít jiné požadavky," dodal Dzurilla.