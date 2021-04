Ředitelé zavřením škol ušetřili, teď za to kupují PCR testy. Skládají se i rodiče

Školy mají povinnost testovat prvostupňové žáky, kteří se od minulého týdne mohou vrátit do lavic. Stát školám za tímto účelem nakoupil antigenní testy, které jsou však podle odborníků méně spolehlivé než PCR testy a zachytí jen jedince s příznaky. Někteří ředitelé se proto rozhodli, že PCR testy seženou sami. Na ně však stát nepřispívá, někde je proto hradí město, jinde se na ně skládají rodiče.

Na většině českých škol si žáci dvakrát týdně provádí testy sami výtěrem z nosu. Ne však na Základní škole Smart v Roudnici nad Labem. Přítomnost koronaviru v této škole zjišťují prostřednictvím takzvaných "lízátkových" PCR testů. Děti si jednou týdně vloží do úst houbičku, kterou přibližně po minutě vyplivnou do zkumavek a ty jsou následně převezeny do laboratoře. Do druhého dne vědí, zda jsou nakažené.

"Na tyto testy jsme přešli kvůli nízké spolehlivosti antigenních testů, tomu, že jsou velmi náročné na organizaci, i kvůli nesouhlasu rodičů s tím, že si děti mají odběr dělat samy, čímž si mohou poškodit sliznici, nebo hrozí, že test neprovedou správně," vysvětluje Aktuálně.cz ředitelka školy Klára Koubská, proč se rozhodli používat jiné testy, než jaké školám nakoupil stát. Odběr pomocí houbičky je podle ní dětem zároveň mnohem příjemnější, než když si mají strkat tyčinku do nosu.

Někteří odborníci opakovaně tvrdí, že antigenní testy nejsou na plošné testování školáků vhodné. A to zejména z toho důvodu, že nejsou stavěné na odhalování bezpříznakových jedinců, kdy míra úspěšnosti při odhalení nakaženého jedince není příliš vysoká. Volání expertů po povinném testování metodou PCR ale zatím zůstává ze strany státu nevyslyšeno. Některé školy se proto rozhodly, že na metodu PCR testování přejdou samy a dobrovolně. Jejich motivací je především zvýšit bezpečnost svých žáků.

Na roudnické škole testují vždy v pátek. Vzhledem k tomu, že se žáci mohli opět vrátit do lavic minulý týden, tak testování proběhlo v předchozím týdnu poprvé. "V sobotu dopoledne dostanou rodiče a škola výsledek, do pondělí tedy máme možnost organizovat případné karantény a přechod na distanční vzdělávání konkrétních tříd," popisuje ředitelka Koubská.

Předtím, než byly v pátek poprvé provedeny PCR testy, škola udělala žákům testy antigenní - a zatím všechny včetně těch PCR vyšly negativně. Ředitelka to přičítá i tomu, že děti byly dlouho doma a učily se na dálku. "Vše jsme rodičům pečlivě vysvětlili, přínos PCR testů chápou a jsou rádi, že škola jde touto cestou," říká ředitelka.

I další školy, které samy od sebe přešly na PCR testování, využívají takzvanou neinvazivní metodu odběru, což znamená, že není nutné odebírat vzorky z míst hluboko v nose. Například královéhradecká Základní škola Hučák se rozhodla používat "plivací" i zmíněné "lízátkové" PCR testy. Pro jejich zavedení byli téměř všichni rodiče. "Tyto testy jsou kvalitní, pochází z České republiky, měří, co mají měřit. Mám z toho radost," uvádí ředitel školy Jan Sýkora.

Ředitelé shání peníze na testy

Školy mají dle pokynu ministerstva školství možnost testovat buď dvakrát týdně antigenními testy, které jim dodal stát, nebo jednou za sedm dní právě metodou PCR, kterou si však musí hradit samy. Zatímco antigenní testy ve školách hradí laboratořím zdravotní pojišťovny, u PCR testů to neplatí.

Ředitelé, kteří se rozhodli jít podle odborníků spolehlivější metodou testování, tak musí na testy shánět peníze - a to přesto, že už neplatí, že jsou PCR testy výrazně dražší než testy antigenní. Cena je nyní srovnatelná díky takzvané metodě poolování. Znamená to, že laboratoře smíchají části vzorků několika žáků do jednoho a pouze v případě, že tento vzorek vyjde pozitivní, otestuje se následně každý ze vzorků zvlášť. Díky tomu se cena jednoho testu může pohybovat okolo 150 korun - tolik vyjde jeden test například zmíněnou ZŠ Smart, která metodu poolování používá.

I tak to ale pro školy znamená značné náklady a musí na testování žáků shánět peníze. Testy, které používají v Roudnici nad Labem, stojí 150 korun, a hradí je škola ze svého rozpočtu, rodiče i sponzoři. "Snažíme se o sponzorské zajištění alespoň některých týdnů tak, aby finanční zátěž rodin nebyla tak velká," vysvětluje ředitelka Koubská.

ZŠ Hučák platí za jeden PCR test 165 korun. "Budeme je hradit z úspor na energiích díky zavřeným školám," uvádí ředitel Sýkora. Celkově podle něj ve školství vznikly úspory na provozu, které by se daly použít třeba právě na kvalitnější testování. "Je to věc ředitelů, zřizovatelů a ministerstva školství. Když to jde na naší malé škole, musí to jít i v systému," míní Sýkora.

Na plošné PCR testy nemají obce ani kraje peníze

PCR testování podporují také některé obce či kraje. Podotýkají však, že na plošné pravidelné testování by jim chyběly peníze, a tyto prostředky by podle nich měl poskytnout stát. Například ve Středočeském kraji by ve čtvrtek radní měli schválit nákup PCR testů pro speciální školy. "Nákup testů pro všechny školy zřizované krajem je ale z ekonomického pohledu nerealizovatelný," upozorňuje mluvčí kraje Martina Kemrová.

PCR testy školám či školkám nakoupily také některé pražské městské části, například Praha 9. Hradí je všem svým pěti základním školám, což si může dovolit právě díky metodě poolování, která výrazně snížila cenu PCR testů. Jednou ze škol, která je už využívá, je ZŠ Novoborská, kde uspořádali první kolo PCR testů v neděli. "Mnohem větší byl zájem rodičů o PCR testy ze slin. Z tří set oslovených rodičů jich v neděli přišlo 260," uvádí ředitelka školy Tereza Staubrová.

Na PCR testech se jí líbí, že nehrozí posmívání ze strany spolužáků v případě, že některému z dětí vyjde pozitivní výsledek - zatímco antigenní test ukáže výsledek přímo ve třídě do patnácti minut, výsledek PCR testu přijde rodičům zprávou na mobil, takže už by do školy dítě neposlali.

Zároveň by podle Staubrové bylo dobré, kdyby se mohlo testovat doma a nemusely se tím školy okrádat o čas. "Určitě je i jednodušší provedení. I když si děti zvládnou udělat odběr samy, vždy k tomu potřebují asistenci - někoho, kdo jim na testy nakape roztok, pomůže změřit čas. Prvňákům zase chodí do školy pomáhat rodiče, tedy je to problematičtější," popisuje Staubrová.

Do testování metody PCR se zapojily také radnice Prahy 7 a Prahy 3, která PCR testy nasadí zatím ve čtyřech školkách. Podle mluvčí městské části Zuzany Křížkové bude počet školek případně rozšířen podle toho, nakolik se podaří snížit cenu testů i díky metodě poolování. Praha 3 by podle situace přemýšlela i o zapojení základních škol.

"Městská část nedokáže zajistit plošné a dlouhodobé testování. Bohužel vláda zatím na tuto metodu nepřispívá ani korunu," podotýká místostarosta pro školství městské části Štěpán Štrébl (Piráti). PCR testy ve školkách chystá také Praha 6, která na to vyčlenila 1,5 milionu korun.

Pražský radní pro školství Vít Šimral (Piráti) chce o financování testů jednat se Státním zdravotním ústavem. "Budeme mluvit o tom, zda by to šlo řešit úhradovou vyhláškou, podobně jako antigenní testy pro zaměstnance. Protože my bychom to plošně - ani městské části, ani magistrát - finančně nezvládli," sdělil Šimral.

Nedostatečná kapacita laboratoří

Pokud by stát rozhodl o plošném používání PCR testů, bylo by kromě peněz potřeba vyřešit také problém s kapacitou, protože na rozdíl od antigenních testů se PCR posílají do laboratoří.

Například v Praze by s tím ale podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) problém nebyl. "Podle oficiálních vládních dat je v Praze a Středočeském kraji dohromady kapacita 21 tisíc PCR testů denně. A tato kapacita je z 96 procent volná. A pokud by docházelo k poolingu, kapacita testování by ještě vzrostla a došlo by k výraznému zlevnění. Jsem přesvědčen, že v momentě, kdy by se podařilo testy rozložit v čase do jednotlivých dnů, týdnů, byla by dostatečná kapacita i v celé České republice," říká Hřib.

Jiné regiony by však tyto problémy mít mohly. Obávají se toho například v Libereckém kraji. "PCR testy jsou přesnější. Ale není na ně dostatečná kapacita laboratoří. Testů se teď sice provádí méně, ale pandemie se projevuje ve vlnách, a pokud se situace opět zhorší, kapacity testování budou opět nedostatečné. Vezměte si, že nám chyběli lidé na odběrových místech, takže je museli obsluhovat vojáci nebo hasiči," připomíná krajský radní pro zdravotnictví Vladimír Richter (ODS).

Na jednom se však všichni shodnou: Pokud by se podařilo odstranit finanční a kapacitní překážky, PCR testy by všude uvítali. Záleží ale na ministerstvu zdravotnictví. Šéf resortu Petr Arenberger (za ANO) už prohlásil, že do budoucna by se antigenní testy ve školách mohly nahradit těmi PCR. Žádný konkrétní plán však nepředstavil, na dotazy Aktuálně.cz jeho úřad nereagoval.

Mezitím podle pražského radního Šimrala netrpělivě vyčkávají přechod na PCR testy. "Je tu expertní shoda na tom, že jsou citlivější, stačí je dělat méně často a finančně by vyšly díky metodě poolování nastejno. Chápu, že nějaké kraje říkají, že nemají dostatečné kapacity na vyhodnocování, ale kapacity lze navýšit. My bychom Prahu a Středočeský kraj dokázali pokrýt. Tak proč to nespustit? Nechápu váhání ze strany státu," dodává Šimral.

