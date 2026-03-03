Top Gun nad Teheránem? Írán straší obstarožními letouny, řada z nich se rozpadla

Přesně před 40 lety, v květnu 1986, vstoupil do kin ikonický snímek Top Gun. Řada jeho scén by teď mohla teoreticky oživnout na blízkovýchodním nebi. Především díky obstarožní výzbroji íránského letectva, jehož útočnou silou jsou muzejní stroje F-4 Phantom, F-5 Tiger a F-14 Tomcat. Pravdou ovšem je, že izraelské a americké nálety zlikvidovaly řadu těchto letounů ještě na zemi.
Už několik dnů zásobuje íránská propaganda své občany jasným poselstvím. Skrze státní média vysílá předtočené šoty, v nichž prezentuje, jak jsou stíhací piloti a jejich technika připraveni bránit teokratický režim nálety na americké základny v regionu.
V jednom takovém videu, které se poslední dny šíří na sociálních sítích, jde potmě do akce třeba i dvoumotorový stíhač F-4 Phantom. Jeho konstrukce pochází už z 50. let minulého století, íránské vzdušné síly IRIAF jich od roku 1968 zavedly do výzbroje hned několik desítek.
A nejde zdaleka o jediné letouny, které zažívaly zlatou éru v 60., 70. a 80. letech minulého století. Doplňují je tucty dalších strojů americké výroby F-5 či F-14 a třeba i sovětských MiG-29.
Byť jde o morálně extrémně zastaralou techniku, jíž Íránci dovybavují novými radary či střelami, Teherán by s ní dle vlastní propagandy rád prolomil mnohem sofistikovanější a pokročilejší systémy, které využívají letouny amerického námořnictva či izraelských ozbrojených sil IDF.
Jenže otázkou je, kolik provozuschopných strojů vlastně IRAIF dnes mají. Ze stovek letounů převzatých v posledních dekádách jsou nejspíš funkční a vyzbrojené jen vyšší desítky. Navíc řada z nich se rozpadla nebo shořela po přesně mířených útocích Spojených států a Izraele. Stejně jako loni v červnu se i nyní Jeruzalém pochválil několika záznamy zachycujícími likvidaci letounů F-4, F-5, F-14 a dronů stojících na letištní ploše.
Další neznámou je počet nepoškozených startovacích drah. Spojenecké nálety se totiž soustředí i na pozemní infrastrukturu tak, aby íránské ozbrojené síly měly co nejméně možností, jak jít do vzduchu.
„Podle dostupných záběrů nad Íránem volně operují letouny čtvrté generace, například F-15 nebo F-16, které nejsou stealth. Tyto stroje shazují naváděné bomby prakticky nad cílem, nikoliv z velké vzdálenosti. To jasně ukazuje, že se nebojí. A pokud se nebojí, znamená to, že protivzdušná obrana efektivně přestala existovat,“ popsal Lukáš Visingr, vojenský analytik, situaci na bojišti.
„Izrael už během loňské 12denní války použil formulaci: ,Dosáhli jsme vzdušné nadvlády nad Teheránem.´ Pokud někdo dosáhne vzdušné nadvlády nad hlavním městem protivníka, další komentář je téměř zbytečný,“ doplnil analytik.
A jedním dechem dodal: „Co se týče íránského letectva – většina letadel byla pravděpodobně zničena na zemi. Objevily se neověřené záběry MiG-29 nad Teheránem a spekulace o aktivitě F-5 nebo F-14, nic z toho však nebylo potvrzeno. Íránské letectvo se do konfliktu prakticky nedokázalo významně zapojit.“
V pondělí 2. března se nicméně katarské ministerstvo obrany pochlubilo tím, že jeho letectvo dokázali sestřelit dva bombardéry Su-24 přilétající z Íránu. „Především díky všemohoucímu Alláhovi a také díky vysoké úrovni připravenosti,“ pochválil se Katar na sociálních sítích bez bližších podrobností.
I když tedy íránské stroje F-5 a F-14 společně s F/A-18 startujícími z amerických letadlových lodí připomínají obsazení obou dílů slavného snímku Top Gun, zhmotnění filmových vzdušných soubojů na blízkovýchodním nebi nejspíš nehrozí. Na to dle insiderů aktuální schopnosti i možnosti pilotů a strojů IRAIF už nestačí.