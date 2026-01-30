Přeskočit na obsah
Benative
30. 1. Robin
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Zimní bouře v USA má už nejméně 85 obětí, tisíce lidí jsou bez elektřiny

ČTK

Zimní počasí si ve Spojených státech vyžádalo už nejméně 85 mrtvých, přibližně polovina těchto úmrtí připadá na státy Tennessee, Mississippi a Louisiana, píše agentura AP.

Winter Weather Mississippi
Představitelé Mississippi podle AP uvedli, že stát se potýká s nejhorší zimní bouří od roku 1994.Foto: CTK
Reklama

Úřady v Mississippi a Tennessee ve čtvrtek mobilizovaly stovky příslušníků Národní gardy, kteří pomáhají lidem uvízlým v autech nebo ve svých domovech bez elektřiny, zatímco se tyto státy snaží vzpamatovat ze zimní bouře, která zasáhla velkou část USA. Jihovýchod země v pátek podle předpovědí bude čelit nové vlně mrazů.

Národní meteorologická služba (NWS) uvedla, že arktický vzduch pohybující se směrem na jihovýchod, způsobí pokles teplot pod minus deset stupňů Celsia ve městech jako Nashville v Tennessee. Více než 79 tisíc domovů a podniků ve státě podle serveru PowerOutage.us zůstává bez elektřiny pět dní poté, co zimní bouře pokryla východní část USA sněhem a ledem.

Související

Lidé v souvislosti s počasím umírali mimo jiné na podchlazení, otravu oxidem uhelnatým a při dopravních nehodách, incidentech při bobování či při střetech se sněžnými pluhy.

Třiasedmdesátiletá Glyn Alexanderová vydržela tři dny bez elektřiny před tím, než se rozhodla opustil svůj domov v Belzoni, malém městě v oblasti delty řeky Mississippi. Ve čtvrtek už byla v místním vyhřívaném přístřešku, kde generátor udržoval vnitřní teplotu na 28 stupních Celsia, píše AP.

Reklama
Reklama

Dlouhotrvající mrazy způsobili rostoucí zoufalství mezi některými obyvateli států na jihu země, které nejsou na podobné podmínky zvyklé. Na tísňovou linku v Mississippi volali lidé uvízlí ve svých domovech s tím, že jim docházejí potraviny a léky. Sociální pracovníci v Tennessee se koordinovali s policií a hasiči ve snaze kontaktovat obyvatele, o kterých jejich příbuzní několik dní nedostali žádné zprávy.

Guvernér státu Mississippi Tate Reeves uvedl, že 650 příslušníků Národní gardy odklízí ze silnic popadané stromy a dodává lidem jídlo, deky a další zásoby pomocí nákladních aut a vrtulníků. Národní garda státu Tennessee uvedla, že přibližně 170 vojáků a letců pomáhá se záchrannými pracemi. Gardisté tam pomohli více než 200 lidem uvězněným ve vozidlech a domovech a zajistili dopravu téměř 300 pracovníkům záchranných a zdravotnických služeb.

Winter Weather Mississippi
Dělník odklízí stromy z vozovky v Oxfordu, Mississippi, v pondělí 26. ledna 2026 po víkendové ledové bouři.Foto: CTK

Představitelé Mississippi podle AP uvedli, že stát se potýká s nejhorší zimní bouří od roku 1994. Jeden z nejchudších amerických států obyvatelům zpřístupnil přibližně 80 center, kam se mohou přijít ohřát.

Mrazivé počasí ve východní části USA bude podle předpovědí přetrvávat až do února. O víkendu bude s velkou pravděpodobností vydatně sněžit v Jižní a Severní Karolíně, Virginii a severovýchodní Georgii. V některých částech Severní Karolíny by mohlo napadnout až 30 centimetrů sněhu. Sněžit by rovněž mohlo podél východního pobřeží od Marylandu po Maine.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Praha 2.0
Praha 2.0
Praha 2.0

Až 350 tisíc bytů. V Praze vyroste několik nových čtvrtí, říkají Hlaváček i Romanov

Podle Metropolitního plánu hlavního města by v Praze mělo vzniknout několik nových čtvrtí. Vyrostou na brownfieldech – v někdejších průmyslových oblastech z 19. a 20. století, které se dnes nachází uvnitř města a disponují dobrou dopravní obslužností, vysvětluje urbanistka Jitka Romanov a náměstek primátora pro oblast územního a strategického rozvoje Prahy Petr Hlaváček.

Ali Larijani
Ali Larijani
Ali Larijani

Odveta Teheránu: ozbrojené síly EU označil Írán za teroristické

Írán nyní ozbrojené síly zemí Evropské unie pokládá za teroristické organizace. Na síti X to napsal tajemník iránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání. Jde o odvetný krok za rozhodnutí ministrů zahraničí zemí EU, kteří se tento týden v Bruselu dohodli, že íránské revoluční gardy budou na unijním seznamu teroristických organizací.

FILE PHOTO: Ukrainian President Zelenskiy's press conference in Kyiv
FILE PHOTO: Ukrainian President Zelenskiy's press conference in Kyiv
FILE PHOTO: Ukrainian President Zelenskiy's press conference in Kyiv

ŽIVĚZelenskyj: Když Rusko zastaví údery, Ukrajina odpoví stejně

Pokud Rusko zastaví útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, Ukrajina přestane útočit na ruské energetické cíle, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na nabídku jednání v Moskvě reagoval pozváním ruského prezidenta Vladimira Putina do Kyjeva. Dodal, že datum či místo dalšího kola rozhovorů o americkém mírovém plánu se ještě mohou změnit.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama