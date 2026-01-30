Zimní bouře v USA má už nejméně 85 obětí, tisíce lidí jsou bez elektřiny

Zimní počasí si ve Spojených státech vyžádalo už nejméně 85 mrtvých, přibližně polovina těchto úmrtí připadá na státy Tennessee, Mississippi a Louisiana, píše agentura AP.
Úřady v Mississippi a Tennessee ve čtvrtek mobilizovaly stovky příslušníků Národní gardy, kteří pomáhají lidem uvízlým v autech nebo ve svých domovech bez elektřiny, zatímco se tyto státy snaží vzpamatovat ze zimní bouře, která zasáhla velkou část USA. Jihovýchod země v pátek podle předpovědí bude čelit nové vlně mrazů.
Národní meteorologická služba (NWS) uvedla, že arktický vzduch pohybující se směrem na jihovýchod, způsobí pokles teplot pod minus deset stupňů Celsia ve městech jako Nashville v Tennessee. Více než 79 tisíc domovů a podniků ve státě podle serveru PowerOutage.us zůstává bez elektřiny pět dní poté, co zimní bouře pokryla východní část USA sněhem a ledem.
Lidé v souvislosti s počasím umírali mimo jiné na podchlazení, otravu oxidem uhelnatým a při dopravních nehodách, incidentech při bobování či při střetech se sněžnými pluhy.
Třiasedmdesátiletá Glyn Alexanderová vydržela tři dny bez elektřiny před tím, než se rozhodla opustil svůj domov v Belzoni, malém městě v oblasti delty řeky Mississippi. Ve čtvrtek už byla v místním vyhřívaném přístřešku, kde generátor udržoval vnitřní teplotu na 28 stupních Celsia, píše AP.
Dlouhotrvající mrazy způsobili rostoucí zoufalství mezi některými obyvateli států na jihu země, které nejsou na podobné podmínky zvyklé. Na tísňovou linku v Mississippi volali lidé uvízlí ve svých domovech s tím, že jim docházejí potraviny a léky. Sociální pracovníci v Tennessee se koordinovali s policií a hasiči ve snaze kontaktovat obyvatele, o kterých jejich příbuzní několik dní nedostali žádné zprávy.
Guvernér státu Mississippi Tate Reeves uvedl, že 650 příslušníků Národní gardy odklízí ze silnic popadané stromy a dodává lidem jídlo, deky a další zásoby pomocí nákladních aut a vrtulníků. Národní garda státu Tennessee uvedla, že přibližně 170 vojáků a letců pomáhá se záchrannými pracemi. Gardisté tam pomohli více než 200 lidem uvězněným ve vozidlech a domovech a zajistili dopravu téměř 300 pracovníkům záchranných a zdravotnických služeb.
Představitelé Mississippi podle AP uvedli, že stát se potýká s nejhorší zimní bouří od roku 1994. Jeden z nejchudších amerických států obyvatelům zpřístupnil přibližně 80 center, kam se mohou přijít ohřát.
Mrazivé počasí ve východní části USA bude podle předpovědí přetrvávat až do února. O víkendu bude s velkou pravděpodobností vydatně sněžit v Jižní a Severní Karolíně, Virginii a severovýchodní Georgii. V některých částech Severní Karolíny by mohlo napadnout až 30 centimetrů sněhu. Sněžit by rovněž mohlo podél východního pobřeží od Marylandu po Maine.
