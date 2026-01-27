Videa ukazují, jak USA válcuje sněhová kalamita. Vyžádala si i svou daň

Nejméně 22 mrtvých si vyžádala sněhová bouře ve Spojených státech. Aerolinky musely za poslední dny zrušit desítky tisíc letů. Téměř polovina z amerických států vyhlásila stav nouze a školy po celé zemi ruší výuku.
Spojené státy stále válcuje sněhová bouře. Skoro 800 tisíc domácností je stále bez proudu. Známé metropole, jako New York, Boston a Washington D.C., zasáhla sněhová kalamita a ochromila dopravu.
Bouře si vyžádala už 22 obětí. Z toho šest obětí zemřelo v New Yorku a tři v Tennessee. V Pensylvánii zemřeli tři lidé ve věkovém rozmezí 60 až 84 let při odhazování sněhu.
Mezi mrtvými je i 16letá dívka, kterou stejně starý chlapec v Texasu táhl na laně za džípem na bobech. Dívka ve vysoké rychlosti narazila do obrubníku a následně do stromu a zemřela po převozu do nemocnice. Další 16letá dívka, která se také nechala táhnout na bobech, je v kritickém stavu.
Vydatné sněžení a mráz budou podle předpovědí přetrvávat ještě několik dní. Bouře by navíc mohla zasáhnout zhruba 185 milionů Američanů, tedy více než polovinu populace.
Zatímco severní oblasti, jako jsou Severní a Jižní Dakota a Minnesota, jsou na zimní teploty pod bodem mrazu zvyklé, v Texasu, Louisianě a Tennessee jsou teploty přibližně o 15 až 20 stupňů Celsia nižší, než je sezonní průměr.