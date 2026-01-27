Přeskočit na obsah
Benative
27. 1. Ingrid
Zahraničí

Videa ukazují, jak USA válcuje sněhová kalamita. Vyžádala si i svou daň

Sníh, déšť se sněhem a mrznoucí déšť způsobují chaos po celých Spojených státech

Fabian Blažek
Fabian Blažek
Fabian Blažek

Nejméně 22 mrtvých si vyžádala sněhová bouře ve Spojených státech. Aerolinky musely za poslední dny zrušit desítky tisíc letů. Téměř polovina z amerických států vyhlásila stav nouze a školy po celé zemi ruší výuku.

Reklama

Spojené státy stále válcuje sněhová bouře. Skoro 800 tisíc domácností je stále bez proudu. Známé metropole, jako New York, Boston a Washington D.C., zasáhla sněhová kalamita a ochromila dopravu.

Bouře si vyžádala už 22 obětí. Z toho šest obětí zemřelo v New Yorku a tři v Tennessee. V Pensylvánii zemřeli tři lidé ve věkovém rozmezí 60 až 84 let při odhazování sněhu.

Mezi mrtvými je i 16letá dívka, kterou stejně starý chlapec v Texasu táhl na laně za džípem na bobech. Dívka ve vysoké rychlosti narazila do obrubníku a následně do stromu a zemřela po převozu do nemocnice. Další 16letá dívka, která se také nechala táhnout na bobech, je v kritickém stavu.

Vydatné sněžení a mráz budou podle předpovědí přetrvávat ještě několik dní. Bouře by navíc mohla zasáhnout zhruba 185 milionů Američanů, tedy více než polovinu populace.

Zatímco severní oblasti, jako jsou Severní a Jižní Dakota a Minnesota, jsou na zimní teploty pod bodem mrazu zvyklé, v Texasu, Louisianě a Tennessee jsou teploty přibližně o 15 až 20 stupňů Celsia nižší, než je sezonní průměr.

