Zemřel úřadující romský král Róbert I. Bylo mu 54 let

Ve věku 54 let zemřel v neděli v Košicích Róbert Botoš, známý jako romský král Róbert I. Za úmrtím stály podle slovenských médií zdravotní problémy. Do povědomí se dostal poté, co se nechal v roce 2014 korunovat v košickém Domě umění.
Róberta Botoše v posledním období trápily vážné zdravotní problémy. Začátkem února absolvoval operaci na východě Slovenska. Lékaři ho následně propustili do domácího ošetření, jeho stav se ale zkomplikoval, píše slovenský deník Aktuality.
Minulý pátek utrpěl Botoš mozkovou příhodu, po které byl převezen do nemocnice, kde v neděli zemřel. Zanechal po sobě manželku Věru a tři děti, syny Róberta Princa a Tita a dceru Scarlet.
Diamantová koruna a luxusní sídlo
Na romského krále Róberta I. se Botoš nechal korunovat v roce 2014 v košickém Domě umění. Obřad provázela okázalá ceremonie se stovkami hostů. Botoš se tehdy nechal korunovat zlatou korunou s brilianty, rubíny a smaragdy. Na hlavu mu ji položil jeho předchůdce Jendo ze Sence.
Botoš tehdy slíbil, že chce usilovat o blaho a sjednocení romského národa. Chtěl také spolupracovat se slovenskou vládou při řešení chudoby v romských osadách.
Než se stal romským králem, živil se Botoš obchodováním s nemovitostmi. Sám žil v luxusním domě na předměstí Košic. Na zahradě měl soukromou kapli se sochami Krista a Panny Marie. Dům měl ozdobený křišťálovými lustry a mramorovou dlažbou, napsal ve své reportáži z roku 2021 Slovenský deník Plus Jeden deň.
Botoš tehdy vysvětloval, že si bohatství užívá, ale že zároveň podporuje chudé Romy v osadách napřímo i prostřednictvím charitativních akcí. V roce 2021 se zúčastnil mše dnes již zesnulého papeže Františka na košickém sídlišti Luník IX.
