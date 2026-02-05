Žena, která zmizela. Popisujeme Epsteinovu záhadnou slovenskou stopu

Jméno slovenské pilotky Nadi Marcinkové se v odtajněných Epsteinových dokumentech objevuje opakovaně. S americkým finančníkem a usvědčeným delikventem byla v úzkém kontaktu, navštěvovala jej například ve vězení. Před dvěma roky však zmizela. Podle posledních stop se pravděpodobně nachází ve Spojených státech. Deník Aktuálně.cz popisuje případ Slovenky, která se nyní skrývá před pozorností.
„Moje dcera se stala obětí,“ jsou slova otce Nadi Marcinkové. Jméno ženy ze Slovenska se objevuje v takzvaných Epsteinových spisech. Nyní 40letá žena je poslední necelé dva roky pohřešovaná. Její spletitý příběh spojený s významným finančníkem a sexuálním predátorem přitom začal na Slovensku.
Marcinková se narodila v Košicích a žila v Prešově. Jak popisuje server SME, ve městě dodnes žije její nejbližší rodina včetně otce, architekta a bývalého politika. Jeho dcera z rodného Slovenska vyrazila do světa na přelomu milénia. Kariéru začínala v 16 letech jako modelka. Studovala taktéž ve Spojených státech. Když jí bylo 27 let, stala se v USA pilotkou a dokonce i leteckou influencerkou.
„Po mnoha úspěšných letech v modelingovém průmyslu se Nadia rozhodla, že je připravena na delší ranveje, a stala se pilotkou,“ zní tak například popis, který o sobě sama zveřejnila.
Pod přezdívkou „Gulfstream Girl“ totiž také vystupovala jako influencerka. Název pochází od letadel značky Gulfstream, s nimiž létala. Její profily na sociálních sítích s desetitisíci sledujícími jsou ale dnes k nenalezení.
Jak ovšem ukazují archivované internetové stránky, které žena pravděpodobně provozovala a redakce Aktuálně.cz dohledala, ještě před deseti lety byly „vytapetované“ desítkami snímků, které jako modelka fotila pro různé magazíny. Dnes už smazaná videa ji zachytila při pilotování letadla.
Žena se zde představuje taktéž jako marketingová odbornice a majitelka marketingové firmy zaměřující se na letectví. Webové stránky této společnosti dodnes existují, jsou ale zřejmě už několik let neaktivní. Dohledat lze také nyní už neexistující youtubový kanál, kde Marcinková sdílela například videa z kokpitu. Většina z nich měla zhruba před deseti lety až desetitisíce zhlédnutí.
Kde přesně se mladá Slovenka seznámila s Epsteinem, není jasné. Jisté je, že jejich spojení vyšlo najevo v roce 2007. Její jméno se tehdy objevilo u soudu společně s dalšími čtyřmi Epsteinovými spolupracovníky, které americká prokuratura identifikovala jako „potenciální spoluspiklence“.
Epstein byl totiž v tomto roce poprvé u soudu, který řešil obvinění ze sexuálního zneužívání dívek známým finančníkem. Ten tehdy nakonec za pomoci elitních právníků z kauzy poměrně snadno vyklouzl a odseděl si pouhý rok v domácím vězení. Samotná Marcinková ovšem nikdy obviněna nebyla.
Marcinková měla přitom v té době pracovat jako Epsteinova asistentka. Podle obětí, které v tu dobu vypovídaly u soudu, se však osobně podílela na jejich zneužívání. Prokázáno jí to ale nikdy nebylo.
Žena v Epsteinově blízkosti zůstala i poté. Když získala pilotní licenci, měla údajně řídit i takzvaný Lolita Expres, tedy letadlo, kterým Epstein cestoval mimo jiné na svůj soukromý ostrov. Její firma pak sídlila v budově na Manhattanu, kterou z většiny vlastnil Epsteinův bratr.
Epstein ji měl nazývat svou „jugoslávskou sexuální otrokyní“. Jejich spojení pak dokládají i e-maily, kde si domlouvají setkání. V zveřejněných dokumentech lze dohledat konkrétní popis toho, co se dle Epsteinových obětí v přítomnosti Marcinkové dělo. Jde o soudní dokumenty.
⚠️ VAROVÁNÍ: CITLIVÝ OBSAH
Následující pasáž obsahuje popis sexuální násilí a zneužívání nezletilých. Text může být pro některé čtenáře traumatizující.
„Když jí bylo přibližně 16 let, přivedla ji do Epsteinova domu jiná nezletilá oběť. Během svého nezletilého věku byla v Epsteinově domě několikrát.
Násilník se dopustil jednoho nebo více z následujících činů. „Masáž Epsteina nahoře bez nebo zcela nahá; Epstein použil vibrátor na její vagínu; Epstein masturboval v její přítomnosti; Epstein ejakuloval v její přítomnosti; Epstein se dotýkal jejích prsou, hýždí, vagíny nebo oděvu zakrývajícího její pohlavní orgány; byla nucena provádět sexuální akty na Epsteinovi; byla nucena provádět sexuální akty na Nadii Marcinkové v Epsteinově přítomnosti,“ zní celý popis zveřejněný v dokumentech.
Lze zde taktéž nalézt výstřižky z novin, které si Epstein schovával. Jeden z nich z deníku Palm Beach Post datovaný roku 2008 popisuje významné osoby, které Epsteina chodily navštěvovat do vězení. „Marcinková navštívila Epsteina ve vězení čtyřikrát za 13 dní,“ píše se zde.
Dokumenty také ukazují nejrůznější finanční transakce a jeden dar. Je jím motocykl Harley Davidson, který Jeffrey Epstein v roce 2006 daroval otci Marcinkové. Na Slovensku pak byla aktivní i Epsteinova kreditní karta. Když se pak otce Marcinkové na motorku dotazoval slovenský deník SME, odmítl dar komentovat. „Nechci o tom mluvit,“ odpověděl i na dotaz, zda je s dcerou v kontaktu.
Marcinková totiž zmizela. Na veřejnosti se neobjevila od začátku roku 2024, kdy byly pět let po Epsteinově smrti zveřejněny dokumenty, v nichž se objevuje. Od té doby po ženě nebylo ani vidu, ani slechu - až na jeden výjimečný případ, který ukazuje, že je pravděpodobně naživu.
Jak koncem minulého roku na sociálních sítích uvedl odborník na analýzu informací z veřejných zdrojů Aidan Raney, prostřednictvím mailu, který Marcinková používala, byl v listopadu 2025 registrován účet na nákupní platformě eBay. Jenže redakce Aktuálně.cz zjistila, že tento účet je v současnosti už smazaný. Založený byl ve Spojených státech.
