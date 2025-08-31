Nepřiznaný sporťák, mafiánské tetování. Slovensko řeší autonehodu šéfa tajné služby

Šlo vlastně o poměrně běžnou autonehodu. Podle hlášení nitranského policejního ředitelství se poblíž vrátnice bývalých vojenských kasáren ve městě srazila dvě auta a vyvrátila sloup veřejného osvětlení. Zdravotníci tam v sobotu ráno ošetřili čtrnáctiletou spolujezdkyni řidiče jednoho z vozů.
"Oba účastníci dopravní nehody byli podrobeni dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, v obou případech byl výsledek negativní. Okolnosti, míra viny a přesné příčiny nehody jsou předmětem dalšího vyšetřování," popsali policisté.
Po několika hodinách však začaly vyplouvat okolnosti, které z karambolu dělají jednu z hlavních slovenských událostí posledních dnů.
Řidičem silného žlutého sporťáku byl totiž sedmatřicetiletý Pavol Gašpar, kterého přesně před rokem prezident Peter Pellegrini jmenoval ředitelem Slovenské informační služby (SIS).
Tajnou službu Gašpar vedl už předtím z pozice náměstka - tehdejší prezidentka Zuzana Čaputová jej odmítala jmenovat. Jeho otcem je totiž někdejší policejní ředitel Tibor Gašpar, který se z funkce klidil v roce 2018 po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Gašpar starší je dnes předsedou slovenského parlamentu za stranu Smer premiéra Roberta Fica.
"Auto jsem si koupil za vydělané peníze"
"Auto, které jsem řídil, jsem si koupil před více než pěti lety za peníze, které jsem si vydělal. Stálo méně než například nová Škoda Superb," zareagoval v sobotu Pavol Gašpar. "Vydělat znamená chodit do práce, za niž dostanete peníze. Nikoliv třást se na pódiu za státní dotace," doplnil na svém Facebooku Gašpar, jenž vystudoval práva na soukromé Panevropské vysoké škole v Bratislavě.
Jak ale následně upozornil deník SME, Pavol Gašpar ani v jednom ze svých dostupných majetkových přiznání neuvádí, že je vlastníkem v sobotu bouraného žlutého speciálu Dodge Challenger SRT Hellcat s výkonem 706 koňských sil. Jeho cena se dle specifikace pohybuje v řádu milionů korun.
Na to Pavol Gašpar zareagoval v neděli dopoledne. Na Facebook přidal své další vyjádření k nehodě a původní slova poupravil: "Auto je registrované na firmu, kde jsem byl před výkonem veřejné funkce jednatelem a společníkem."
Na jedné ruce otec, na pravé pomocník Dona
Sobotní nehoda v Dobšinského ulici v Nitře však odhalila ještě další věc. Fotografie z místa, které zveřejnila některá slovenská média, zachytily Gašpara s telefonem. A ze snímků vyšlo najevo, že zatímco jeho levou ruku zdobí podobizna otce Tibora, pravé předloktí skrývá jinou tvář.
Slovenský Denník N upozornil, že jde o postavu rodinného poradce či pomocníka (consiglieriho) Dona Corleoneho ze známé mafiánské filmové klasiky Kmotr.
🇸🇰El Director de los Servicios Secretos eslovacos Pavol Gaspar (el macarra de la foto) tuvo hoy una estampada con su muy discreto coche.— Joaquin Diaz (@joaki88) August 30, 2025
Recordemos que Pavel fue un mediocre investigador colocado por su padre, Tibor, infame Director de la Policía y actual diputado de SMER pic.twitter.com/y0Uj5YJS5Q
Martin Šimečka, předseda nejsilnější opoziční strany Progresívne Slovensko, která by dle aktuálních průzkumů vyhrála volby, vyzval Gašpara k odstoupení. Podle něj nepřiznáním amerického sporťáku porušil zákon.
"Pan Gašpar toto auto zatajil. Nevím proč, to musí říct on. Ale u šéfa tajné služby je to tak zásadní selhání, že mu nezbývá nic jiného než odstoupit," prohlásil Šimečka, když v neděli před novináři sesumíroval všechny Gašparovy kontroverze.
"Pokud neodstoupí, bude to dramaticky poškozovat důvěryhodnost Slovenské informační služby, naše bezpečnostní zájmy a celkově reputaci Slovenska ve světě," dodal Šimečka.
Dlužno připomenout, že je to teprve pár týdnů, co došlo k poměrně citlivé roztržce mezi českými a slovenskými policisty a tajnými službami. Společně s ukrajinskými kolegy totiž v červenci zadrželi v Dnipru muže, jenž stojí za loňskými bombovými výhrůžkami školám v Česku a na Slovensku.
Aniž by se domluvila s Prahou a Kyjevem, Bratislava o akci informovala sama, a navíc ještě příliš brzy, pročež mohla ohrozit průběh celé operace. Navíc zamlčela ruskou stopu v případu - zadržený měl být totiž placený Moskvou.
"Ukrajinec zadržený za bombové výhrůžky nemusí být jediným pachatelem. Jakákoliv vyjádření k ruské či ukrajinské stopě jsou předčasná a zbytečně polarizují společnost," prohlásil tehdy Pavol Gašpar.