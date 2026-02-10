Přeskočit na obsah
10. 2. Mojmír
Zahraničí

Zelenskyj odtajnil ruský plán. Řekl, jak chce Moskva získat Trumpa na svoji stranu

Fabian Blažek

Ukrajina bije na poplach. Rusko mělo Američanům nabídnout ekonomickou spolupráci v hodnotě 12 bilionů dolarů (v přepočtu přibližně 245 bilionů korun). Minulý týden to novinářům sdělil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle něj navíc Američané dali jasně najevo, že si přejí ukončení války do letošního června.

Canada's PM Carney meets with Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy in Halifax
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto z 27. prosince 2025.Foto: REUTERS
„Zpravodajská služba mi ukázala takzvaný Dmitrijevův balíček, který Rusové představili Američanům – jeho hodnota činí přibližně 12 bilionů dolarů,“ uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na setkání s novináři.

Podle něj se tím Kreml snaží získat přízeň amerického prezidenta Donalda Trumpa v době jednání o ukončení války na Ukrajině. Navrhovaná částka přitom čtyřikrát přesahuje celkový ruský hrubý domácí produkt za uplynulý rok, píše deník Kyiv Post.

Kirill Dmitrijev, blízký poradce ruského prezidenta Vladimira PutinaFoto: Reuters

Balíček hospodářské spolupráce mezi USA a Ruskem získal přezdívku po blízkém poradci ruského prezidenta Vladimira Putina, Kirillu Dmitrijevovi. Byl to totiž údajně právě on, kdo Trumpově administrativě nabídku předložil.

Spekuluje se o tom, že výměnou za ekonomickou spolupráci by Moskva mohla požadovat uznání celého Donbasu za součást Ruska. Tedy nejen aktuálně okupovaných oblastí, ale i velké části ukrajinského území, které se Moskvě ani po čtyřech letech útočné války nepodařilo dobýt. Kyjev však jakékoli postoupení vlastního území dlouhodobě odmítá.

„Existují informace, že některé části dohody by se mohly týkat také Ukrajiny – například naší suverenity nebo bezpečnosti,“ řekl Zelenskyj. „Dáváme jasně najevo, že Ukrajina žádné takové potenciální dohody nepodpoří,“ dodal prezident podle deníku Washington Post.

Válka musí skončit do června, říká Washington

Podle prezidenta Zelenského tlačí Trumpova administrativa na Kyjev a Moskvu, aby ukončily válku do letošního června. Společná jednání by se navíc měla přesunout z Abú Dhabí do Miami. Ukrajina již svou účast na nich potvrdila, Kreml se zatím nevyjádřil.

„Američané navrhují, aby strany ukončily válku do začátku tohoto léta, a pravděpodobně na ně vyvinou tlak přesně podle tohoto harmonogramu,“ řekl Zelenskyj minulý pátek novinářům.

Důvodem mají být blížící se volby do amerického Kongresu. Trumpova administrativa, která se potýká s nízkou podporou voličů, se chce totiž více soustředit na americká domácí témata.

„Pochopili jsme, že se budou věnovat výhradně vnitrostátním otázkám,“ komentoval informaci prezident Zelenskyj. „Volby jsou pro ně rozhodně důležitější. Nebuďme naivní. Říkají, že chtějí vše stihnout do června, a udělají vše pro to, aby válka do té doby skončila.“

