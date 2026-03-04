Zaplaťte náklady. Vládní "záchrana" z válečné oblasti je nejspíš zdarma jen pro někoho

Do Česka se posupně vrací další Češi, kteří kvůli válečnému konfliktu v Íránu uvízli na Blízkém východě. Teď to vypadá, že zatímco někteří za vládní pomoc v podobě repatriačních letů podle dostupných informací nemusí platit nic, jiní si budou muset připlatit.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) ve středu odpoledne v Senátu uvedl, že za let z Jordánska, který si ministerstvo zahraničí objednalo u společnosti Smartwings, byla stanovena cena 15 tisíc korun na osobu. Jde prý o nutné náklady třeba i na letištní poplatky a pojištění. „Nikdo na tom nemá ani korunu marži, ani korunu zisku, a tato cena se potom rozpočítává,“ citovala ministra agentura ČTK.
Premiér Babiš (ANO) sice v následném vyjádření pro Český rozhlas Radiožurnál odmítl, že by si cestující museli letenku platit, ovšem mluvčí resortu zahraničí Vladimír Bucha na dotaz Aktuálně.cz Macinkovo oznámení potvrdil. „Na zmíněný let z Jordánska od společnosti Smartwings bude třeba zakoupit si letenku v ceně 15 tisíc korun,“ uvedl mluvčí. S tím, že částku není nutné hradit hned, stačí podepsat závazek platby.
Na dotaz Aktuálně.cz, jak to tedy je a zda není divné, že by někteří lidé za vládní pomoc platili zatímco jiní ne, premiér Babiš do vydání tohoto článku nereagoval. Už dřív vypravené repatriační lety se stroji Airbus a Casa, které organizovala armáda, totiž podle dostupných informací lidé nic platit nemuseli.
„Rozdělení kapacity letadla je v kompetenci ministerstva zahraničí. S kapacitou letadla nedisponujeme, a proto místa v letadle neprodáváme. Nemáme ani kontakty na tyto občany, toto je v režii ministerstva zahraničí,“ sdělila deníku Aktuálně.cz mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.
Pronajaté letadlo, které mělo vyzvednout Čechy v Jordánsku, nakonec do Ammánu nedoletělo. Muselo se vrátit zpět do Prahy. Skupina cestujících, která měla do letadla nasednout, totiž uvázla na izraelsko-jordánské hranici.
„Vzhledem k tomu, že z bezpečnostních důvodů může letadlo v Ammánu parkovat jen dvě hodiny, došlo k úpravě letového plánu a let bude vypraven zítra,“ uvedla za Smartwings Vladimíra Dufková.
První takzvané repatriační lety vypravila vláda v pondělí večer. V úterý večer pak přiletěl menší airbus s asi 40 lidmi z Jordánska. Větší Airbus následně přivezl ve středu ráno do Prahy 96 lidí z Ománu a na ruzyňském letišti ještě přistála Casa, která dopravila 39 cestujících z Egypta.
Z krizových oblastí stahují své klienty také cestovní kanceláře, organizace je plně v režii samotných kanceláří. Někteří klienti ale nečekají na pokyny a dopravují se zpět po vlastní ose. Buď se jim podaří koupit jinou letenku anebo se dostanou na palubu vládního letadla, je-li tam místo.
