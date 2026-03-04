Přeskočit na obsah
4. 3.
Zaplaťte náklady. Vládní "záchrana" z válečné oblasti je nejspíš zdarma jen pro někoho

Petra Jaroměřská

Do Česka se posupně vrací další Češi, kteří kvůli válečnému konfliktu v Íránu uvízli na Blízkém východě. Teď to vypadá, že zatímco někteří za vládní pomoc v podobě repatriačních letů podle dostupných informací nemusí platit nic, jiní si budou muset připlatit.

Premiér Babiš (ANO) ve vyjádření pro Český rozhlas Radiožurnál odmítl, že by si cestující museli letenku platit. Na dotaz Aktuálně.cz, jak to tedy je a zda není divné, že by někteří lidé za vládní pomoc platili zatímco jiní ne, premiér do vydání článku nereagoval.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) ve středu odpoledne v Senátu uvedl, že za let z Jordánska, který si ministerstvo zahraničí objednalo u společnosti Smartwings, byla stanovena cena 15 tisíc korun na osobu. Jde prý o nutné náklady třeba i na letištní poplatky a pojištění. „Nikdo na tom nemá ani korunu marži, ani korunu zisku, a tato cena se potom rozpočítává,“ citovala ministra agentura ČTK.

Premiér Babiš (ANO) sice v následném vyjádření pro Český rozhlas Radiožurnál odmítl, že by si cestující museli letenku platit, ovšem mluvčí resortu zahraničí Vladimír Bucha na dotaz Aktuálně.cz Macinkovo oznámení potvrdil. „Na zmíněný let z Jordánska od společnosti Smartwings bude třeba zakoupit si letenku v ceně 15 tisíc korun,“ uvedl mluvčí. S tím, že částku není nutné hradit hned, stačí podepsat závazek platby.

Na dotaz Aktuálně.cz, jak to tedy je a zda není divné, že by někteří lidé za vládní pomoc platili zatímco jiní ne, premiér Babiš do vydání tohoto článku nereagoval. Už dřív vypravené repatriační lety se stroji Airbus a Casa, které organizovala armáda, totiž podle dostupných informací lidé nic platit nemuseli.

„Rozdělení kapacity letadla je v kompetenci ministerstva zahraničí. S kapacitou letadla nedisponujeme, a proto místa v letadle neprodáváme. Nemáme ani kontakty na tyto občany, toto je v režii ministerstva zahraničí,“ sdělila deníku Aktuálně.cz mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.

Pronajaté letadlo, které mělo vyzvednout Čechy v Jordánsku, nakonec do Ammánu nedoletělo. Muselo se vrátit zpět do Prahy. Skupina cestujících, která měla do letadla nasednout, totiž uvázla na izraelsko-jordánské hranici.

„Vzhledem k tomu, že z bezpečnostních důvodů může letadlo v Ammánu parkovat jen dvě hodiny, došlo k úpravě letového plánu a let bude vypraven zítra,“ uvedla za Smartwings Vladimíra Dufková.

První takzvané repatriační lety vypravila vláda v pondělí večer. V úterý večer pak přiletěl menší airbus s asi 40 lidmi z Jordánska. Větší Airbus následně přivezl ve středu ráno do Prahy 96 lidí z Ománu a na ruzyňském letišti ještě přistála Casa, která dopravila 39 cestujících z Egypta.

Z krizových oblastí stahují své klienty také cestovní kanceláře, organizace je plně v režii samotných kanceláří. Někteří klienti ale nečekají na pokyny a dopravují se zpět po vlastní ose. Buď se jim podaří koupit jinou letenku anebo se dostanou na palubu vládního letadla, je-li tam místo.

