"Írán se pokusil prezidenta Trumpa zabít," oznámil ministr Hegseth

Amerika vyhrává, zničujícím, rozhodujícím a nemilosrdným způsobem, prohlásil na briefingu Pentagonu americký ministr obrany Pete Hegseth. Zároveň avizoval, že Spojené státy podniknou další vlny útoků na islámskou republiku, chválil spolupráci s Izraelem a poznamenal, že íránský režim je na pokraji sil.
Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno. Napadená země zahájila krátce poté vojenskou odvetu, když začala raketami a drony útočit v regionu také na země, které se náletů nezúčastnily, ale jsou v nich americké základny použité k útokům.
"Amerika vyhrává, rozhodujícím, devastujícím a nemilosrdným způsobem," uvedl Hegseth s tím, že operace trvají čtyři dny, ale Spojené státy budou v úderech pokračovat tak dlouho, jak uznají za vhodné. Americký prezident Donald Trump v minulých dnech zmiňoval čtyři či pět týdnů trvající útoky. Dosavadní dopady izraelsko-americké operace Hegseth označil za mimořádné.
"Mají to spočítané a vědí to," prohlásil americký ministr obrany o íránském režimu a dodal, že cílem USA je vedení "rozebrat, demoralizovat, zničit a porazit". "Nikdy to nebyl férový boj a není," uvedl Hegseth s tím, že USA rozdávají rány ve chvíli, kde je íránský režim na kolenou. "Další a větší vlny přijdou," avizoval o dalších amerických úderech s tím, že USA "teprve začaly".
Spolupráci s Izraelem Hegseth označil za "závan čerstvého vzduchu" s tím, že je skvělé mít takto schopného a odhodlaného spojence.
Americký prezident Donald Trump podle Hegsetha rozhodnutím provést údery proti Íránu staví Spojené státy na první místo. "Írán se pokusil prezidenta Trumpa zabít," řekl novinářům Hegseth s tím, že jako poslední se ovšem směje nynější americký prezident. Ministr v této souvislosti bez podrobností uvedl, že USA "ulovily a zabily lídra jednotky, které se pokusila na prezidenta Trumpa spáchat atentát".
Americká vláda v roce 2024 vznesla obvinění proti občanu Afghánistánu v souvislosti s údajným íránským plánem spáchat atentát na Trumpa ještě před jeho zvolením téhož roku. Vláda tehdy uvedla, že obviněný je v Íránu.
ŽIVĚBabiš: Emirates zahájí denní lety z Dubaje do Prahy pro uvázlé Čechy
Letecká společnost Emirates začne ve čtvrtek podle premiéra Andreje Babiše létat z Dubaje do Prahy a každý den ve spoji přepraví do ČR 615 lidí, kteří uvázli na Blízkém východě kvůli válečnému konfliktu.
ŽIVĚAmerická ponorka zneškodnila íránskou válečnou loď v Indickém oceánu. Zemřelo 80 lidí
Americká ponorka torpédovala a potopila íránskou válečnou loď v Indickém oceánu, oznámil dnes americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle náměstka srílanského ministra zahraničí zemřelo nejméně 80 lidí, píše agentura Reuters. Hegseth před novináři uvedl, že jde o první podobný útok na nepřítele od druhé světové války.
Šádkovi pomohla na kolaps ve Zlíně slivovice. Plzeň si dala na zbytek sezony jasný cíl
Předseda představenstva Adolf Šádek připustil, že prožil psychicky náročný týden poté, co fotbalisté Plzně v penaltovém rozstřelu vypadli v Evropské lize s Panathinaikosem Atény a následně o víkendu v domácí soutěži utrpěli porážku 0:3 ve Zlíně.
Škrty v rozhlase. Macinka chce zrušit službu, kterou si stát platí od roku 1936
Zatímco jsou konkrétní plány vlády Andreje Babiše týkající se financování veřejnoprávních médií stále v mlze, ministerstvo zahraničních věcí, kterému šéfuje předseda Motoristů sobě Petr Macinka, avizuje ukončení spolupráce s Českým rozhlasem. Ta spočívá už od roku 1936 v tom, že si stát platí jeho zahraniční vysílání.
ŽIVĚUkrajina podle Bratislavy přepravu ropy neobnoví. Tranzit se měl spustit ve středu
Ukrajina v nejbližších dnech přepravu ropy na Slovensko ropovodem Družba neobnoví, informovalo ve středu slovenské ministerstvo hospodářství. Opětovné spuštění tranzitu suroviny bylo po opakovaných odkladech naposledy podle Bratislavy plánováno na základě oznámení Kyjeva na středu.