Benative
24. 12. Adam a Eva
Zahraničí

Zabili jsme v Gaze finančníka Hamásu, oznámila izraelská armáda

ČTK

Izraelská armáda ve středu oznámila, že při útoku 13. prosince zabila v Pásmu Gazy významného člena teroristického hnutí Hamás Abdal Haje Zakúta, zodpovědného za finanční operace. Napsala to agentura AFP s tím, že Zakút zahynul při stejném úderu, při kterém armáda zabila druhého nejvýše postaveného velitele Hamásu Ráida Saada.

Izrael - Hebron - Západní břeh Jordánu - armáda - vojáci
Ilustrační fotoFoto: Reuters
Podle izraelské armády byl Zakút členem finančního oddělení Brigád Kasám, které jsou ozbrojeným křídlem hnutí Hamás. V průběhu uplynulého roku byl zodpovědný za přesuny desítek milionů dolarů ve prospěch Brigád Kasám, armáda však neuvedla původ těchto peněz.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve středu opětovně obvinil Hamás z porušení příměří, které vstoupilo v Pásmu Gazy v platnost letos 10. října. Podle agentury Reuters reagoval na středeční explozi výbušniny v oblasti Rafahu na jihu pásma, která zranila izraelského vojáka. Hamás to však následně podle Reuters popřel s tím, že k výbuchu došlo v oblasti pod plnou kontrolou izraelské armády. Izrael a Hamás se z porušování příměří vzájemně obviňují pravidelně. Hamás obvinil Izrael z porušení příměří i po útoku na Saada.

Od začátku příměří, které vstoupilo v platnost letos 10. října, bylo při izraelských útocích podle palestinského ministerstva zabito 406 Palestinců. Od 27. října 2023, kdy izraelská armáda zahájila v Pásmu Gazy pozemní operaci, tam zahynulo v boji 471 vojáků, uvádí web izraelského ministerstva zahraničí. Podle izraelské armády zahynuli v Pásmu Gazy od začátku příměří tři její vojáci, uvedla agentura Reuters.

