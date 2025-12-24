Zabili jsme v Gaze finančníka Hamásu, oznámila izraelská armáda

Izraelská armáda ve středu oznámila, že při útoku 13. prosince zabila v Pásmu Gazy významného člena teroristického hnutí Hamás Abdal Haje Zakúta, zodpovědného za finanční operace. Napsala to agentura AFP s tím, že Zakút zahynul při stejném úderu, při kterém armáda zabila druhého nejvýše postaveného velitele Hamásu Ráida Saada.
Podle izraelské armády byl Zakút členem finančního oddělení Brigád Kasám, které jsou ozbrojeným křídlem hnutí Hamás. V průběhu uplynulého roku byl zodpovědný za přesuny desítek milionů dolarů ve prospěch Brigád Kasám, armáda však neuvedla původ těchto peněz.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve středu opětovně obvinil Hamás z porušení příměří, které vstoupilo v Pásmu Gazy v platnost letos 10. října. Podle agentury Reuters reagoval na středeční explozi výbušniny v oblasti Rafahu na jihu pásma, která zranila izraelského vojáka. Hamás to však následně podle Reuters popřel s tím, že k výbuchu došlo v oblasti pod plnou kontrolou izraelské armády. Izrael a Hamás se z porušování příměří vzájemně obviňují pravidelně. Hamás obvinil Izrael z porušení příměří i po útoku na Saada.
Od začátku příměří, které vstoupilo v platnost letos 10. října, bylo při izraelských útocích podle palestinského ministerstva zabito 406 Palestinců. Od 27. října 2023, kdy izraelská armáda zahájila v Pásmu Gazy pozemní operaci, tam zahynulo v boji 471 vojáků, uvádí web izraelského ministerstva zahraničí. Podle izraelské armády zahynuli v Pásmu Gazy od začátku příměří tři její vojáci, uvedla agentura Reuters.
