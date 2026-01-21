Za srážkou rychlovlaků na jihu Španělska mohla být prasklá kolej

Vykolejení tří vagonů vlaku, které v neděli na jihu Španělska narazily do protijedoucí soupravy jedoucí z Madridu, mohl způsobit prasklý svár na kolejích. Píší o tom španělská média, podle nichž jde zatím o jednu z hypotéz vyšetřovatelů.
Po nedělní tragédii, která si vyžádala 43 obětí a několik desítek zraněných, se ve Španělsku v pondělí večer stala další železniční nehoda, při níž zemřel mladý strojvůdce. Odbory španělských strojvedoucích dnes pohrozily stávkou, zatím bez konkrétního data, a požadují zajistit bezpečnost na železnici.
Španělský ministr dopravy Óscar Puente potvrdil, že vyšetřovatelé nedělní srážky vlaků v provincii Córdoba na jihu země našli neobvyklé škrábance na podvozcích prvních pěti vagonů vlaku, jehož poslední tři vagony vykolejily. Podle Puenteho mohou být shodné s poškozením na dvou nebo třech vlacích, které projely místem před nehodou.
Už od pondělí se vyšetřovatelé nehody zaměřují i na kus chybějící koleje a zatím není jasné, zda byl příčinou, nebo důsledkem vykolejení třech vagonů. Škrábance na podvozku prvních pěti vagonů, které jsou podle Puenteho podobné těm na dalších dvou či třech vlacích, by mohly znamenat, že praskl svár koleje, která se pak uvolnila a způsobila vykolejení.
Nehoda, která je nejtragičtějším železničním neštěstím v zemi od roku 2013, se stala v neděli večer kolem 19:40 u obce Adamuz v provincii Córdoba v jihošpanělské Andalusii. Tři poslední vagony vlaku soukromé společnosti Iryo jedoucí z Málagy do Madridu vykolejily a narazily v protisměru do vlaku Renfe, který jel z Madridu do města Huelva. Při srážce i dva první vagony vlaku Renfe vykolejily. V obou soupravách bylo dohromady asi 500 lidí.
V úterý kolem 21:00 u Barcelony příměstský vlak narazil do části zdi z dálnice AP-7, která se zřítila na trať. Při nehodě zemřel 27letý strojvůdce ze Sevilly a čtyři desítky lidí utrpěly zranění. Vyšetřování příčin této nehody také pokračuje, ale katalánská vláda dnes uvedla, že mnohé zatím nasvědčuje tomu, že část zdi se na koleje zřítila kvůli sesuvu půdy, podmáčené deštěm, který tento týden sužuje severovýchod země.
Kvůli nehodě u Barcelony byl dnes zastaven provoz příměstských vlaků do tohoto druhého největšího španělského města, v němž žije asi 1,7 milionu obyvatel. Přerušení železniční příměstské dopravy, kterou denně využije asi 400 tisíc lidí, způsobilo chaos, ač byla zavedena náhradní autobusová doprava. O obnovení příměstských vlaků má být rozhodnuto později odpoledne na zasedání katalánské vlády, napsal místní deník El Periódico.
ŽIVĚCla na EU Trump neuvalí. S šéfem NATO domluvil dohodu o Grónsku, jež "potrvá věčně"
Americký prezident Donald Trump se domluvil se šéfem Severoatlantické aliance Markem Ruttem na rámci budoucí dohody o Grónsku a celé arktické oblasti. Trump to po jednání v Davosu oznámil na sociální síti Truth Social s tím, že díky tomu nezavede dodatečná cla vůči osmi evropským zemím.
Europarlament poslal kontroverzní pakt s Latinoameričany k ledu. Prošetří ho soud
Evropský parlament schválil ve středu návrh, aby obchodní dohodu s uskupením latinskoamerických zemí Mercosur přezkoumal Soudní dvůr EU. Nemůže tak přistoupit k ratifikaci do doby, než se Soudní dvůr k úmluvě vyjádří. Pokud by Soudní dvůr EU uznal, že dohoda není v souladu s unijním právem, bylo by nutné ji pozměnit. Evropská komise rozhodnutí parlamentu lituje.
ŽIVĚTrump oznámil, že se ve čtvrtek setká se Zelenským, chce konec krveprolití
Americký prezident Donald Trump ve středu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu oznámil, že by se ve čtvrtek ve švýcarském městě měl setkat s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Předtím v projevu na WEF tvrdil, že schůzku plánuje na dnešek, Zelenskyj však ve středu v Davosu není, potvrdila kancelář ukrajinského prezidenta.
Černobyl v ohrožení. Rusko elektrárnu odstřihlo, chystá se ještě horší věc
Rozsáhlé ruské útoky na ukrajinskou energetiku zasáhly i infrastrukturu klíčovou pro jadernou bezpečnost. Černobylská elektrárna přišla o veškeré externí napájení, výpadky se dotkly také přenosových vedení k dalším jaderným zdrojům. Situaci zhoršují silné mrazy a hrozba dalších úderů, Ukrajina žádá naléhavou pomoc v energetice i protivzdušné obraně.
ŽIVĚČást poslanců chce omezit ústavní pravomoc prezidenta při jmenování ministrů
Někteří vládní poslanci chtějí diskutovat o omezení pravomocí prezidenta při jmenování ministrů úpravou ústavy. Uvedla to ve středu večer televize Nova, podle které o tom poslanci mluvili na jednání ústavně-právního výboru Sněmovny. Důvodem je nynější situace, kdy prezident Petr Pavel odmítá jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.