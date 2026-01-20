Přibývá obětí srážky vlaků na jihu Španělska. Záchranáři našli další tělo

Počet obětí nedělní srážky vlaků na jihu Španělska vzrostl na 42 poté, co záchranáři dnes odpoledne v troskách nalezli další tělo. Informovala o tom místní média a agentura AFP s odvoláním na andaluské úřady.
Záchranné práce na místě pokračují. V nemocnici podle serveru stanice RTVE zůstává 37 zraněných, z toho devět na jednotkách intenzivní péče.
Záchranáři a technické týmy pracovali na místě neštěstí i v noci. Vyšetřovatelé už dnes dopoledne informovali o nálezu dalšího těla, čímž se počet obětí zvýšil na 42. Na místě pokračují přípravy na nasazení těžké techniky k odstranění trosek, píše RTVE. Technika podle serveru umožní přístup pod některé vagóny, kde se mohou nacházet další těla. Záchranáři dnes také z trosek vyprostili pozůstatky několika již dříve nalezených obětí.
Odbory společnosti Renfe vyzvaly zaměstnance této státní firmy, aby dnes od 12:00 drželi pět minut ticha za oběti tragédie. Místo neštěstí u městečka Adamuz dnes navštívil i španělský král Felipe VI. s manželkou. Už v pondělí tam s místními hovořil premiér Pedro Sánchez a další vládní činitelé.
Nehoda, která je nejtragičtějším železničním neštěstím v zemi od roku 2013, se stala v neděli večer kolem 19:40 u obce Adamuz v provincii Córdoba v jihošpanělské Andalusii. Tři poslední vagony vlaku soukromé společnosti Iryo jedoucí z Málagy do Madridu vykolejily a narazily v protisměru do vlaku Renfe, který jel z Madridu do města Huelva. Při srážce i dva první vagony vlaku Renfe vykolejily. V obou soupravách bylo dohromady asi 500 lidí.
Provoz v místě nehody bude podle ministra dopravy Óscara Puenteho přerušen zřejmě do začátku února. Společnost Renfe ale ode dneška obnovila vysokorychlostní spoje mezi Madridem a Andalusií, pouze v úseku neštěstí zavedla náhradní autobusovou dopravu.
Příčiny nehody stále nejsou jasné a vyšetřovatelé zatím pracují s více verzemi. Šéf Renfe Álvaro Fernández Heredia vyloučil, že by důvodem byla nadměrná rychlost, oba vlaky podle něj jely rychlostí asi 200 kilometrů za hodinu. Vyšetřovatelé prověřují i poškození kolejí v místě nehody. Ministr dopravy Puente řekl, že je potřeba zjistit, zda chybějící část koleje byla příčinou, či důsledkem srážky.
Společnost Adif spravující španělskou železniční infrastrukturu dnes nařídila vysokorychlostním vlakům na trati mezi Madridem a Barcelonou, aby v některých úsecích dočasně snížily rychlost z 300 na 160 kilometrů za hodinu. Omezení se v součtu týká přibližně 150 kilometrů. Společnost reagovala na zprávy od strojvedoucích o nerovnostech na kolejích. Podle rozhlasové stanice Cadena Ser strojvedoucí už dříve hovořili o problémech na této trati a požadovali rychlostní limit 230 kilometrů za hodinu.
"Je to dočasné opatření a bylo zavedeno z bezpečnostních důvodů," uvedl podle agentury Reuters mluvčí Adif. "Údržba to dnes v noci zkontroluje a pokud bude vše v pořádku, omezení by mělo být zrušeno," doplnil. Média uvedla, že společnost vyloučila souvislost s nedělní srážkou vlaků.
