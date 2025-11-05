Zahraničí

Nejméně deset mrtvých při požáru v domově seniorů v bosenské Tuzle

ČTK ČTK
před 5 hodinami
Deset lidí zemřelo a další dvě desítky utrpěly zranění při požáru, který v úterý večer vypukl v domově pro seniory v bosenském městě Tuzla. S odvoláním na samotné zařízení to v noci na středu napsala agentura AFP. Příčina požáru zatím není známa. Místní média dříve informovala o požáru v horních patrech budovy zařízení pro seniory a o několika obětech neštěstí
Požár si vyžádal nejméně 10 obětí.
Požár si vyžádal nejméně 10 obětí. | Foto: Reuters

Požár vypukl v úterý kolem 20:45 a na místo zamířili hasiči, policisté a zdravotničtí záchranáři. Asi po hodině hasiči požár uhasili, cituje agentura Reuters místní média.

Související

Letadlo se zřítilo krátce po startu, nejméně sedm mrtvých

Nehoda letadlo UPS

"Bohužel… deset obyvatel zemřelo a asi dvacet jich bylo zraněno," uvedlo mezitím ve svém prohlášení zařízení, které AFP označuje jako pečovatelský dům. Bosenská média nebo agentury Reuters a AP ho označují jako domov pro seniory.

Podle informací místního zdravotnického zařízení se někteří lidé při požáru nadýchali kouře a přiotrávili se oxidem uhelnatým.

O deseti mrtvých informuje také bosenský server Dnevni avaz, který zveřejnil záběry z místa. Je na nich vidět několikapatrová budova a jak z jednoho z vyšších pater šlehají plameny, na jiných záběrech se z něj valí dým. Na dalším videu jsou vidět záchranáři, jak vynášejí z budovy zraněné.

Tuzla se nachází na severovýchodě Bosny a Hercegoviny.

 
Mohlo by vás zajímat

Hromadná kapitulace Ukrajinců? "Rusko šíří falešná videa," reaguje Kyjev

Hromadná kapitulace Ukrajinců? "Rusko šíří falešná videa," reaguje Kyjev

Vzkaz Trumpovi a vděčný Maduro. Papež varuje před nárůstem napětí v Karibiku

Vzkaz Trumpovi a vděčný Maduro. Papež varuje před nárůstem napětí v Karibiku

Zelenskyj čelí skandálu. Obraz demokratické Ukrajiny se rozpadá, Brusel kroutí hlavou

Zelenskyj čelí skandálu. Obraz demokratické Ukrajiny se rozpadá, Brusel kroutí hlavou

"Nebyl jsem na lístku.“ Trump vysvětluje, proč zažil den plný volebních proher

"Nebyl jsem na lístku.“ Trump vysvětluje, proč zažil den plný volebních proher
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Bosna a Hercegovina požár oheň domov důchodců senior

Právě se děje

Aktualizováno před 28 minutami
Fialovi ministři grilují Okamuru. Uvidíme hulvátství a nesnášenlivost, řekl Rakušan

ŽIVĚ
Fialovi ministři grilují Okamuru. Uvidíme hulvátství a nesnášenlivost, řekl Rakušan

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 58 minutami
Soutok, který vadí Macinkovi. Ústavní soud posvětil vznik CHKO

Soutok, který vadí Macinkovi. Ústavní soud posvětil vznik CHKO

stavní soud zamítl návrh 35 poslanců ANO na zrušení vládního nařízení, na jehož základě CHKO Soutok letos vznikla.
před 1 hodinou
Ukřižovaný Trump ve vězeňském. "Je to děsivě realistické," říká majitel galerie

Ukřižovaný Trump ve vězeňském. "Je to děsivě realistické," říká majitel galerie

Ve švýcarské Basileji je k vidění socha amerického prezidenta Donalda Trumpa připoutaného ke kříži. Dílo nese název Světec nebo hříšník.
před 1 hodinou
Ústavní soud zamítl stížnost klimatického spolku. Tomu vadí nečinnost ministerstev

Ústavní soud zamítl stížnost klimatického spolku. Tomu vadí nečinnost ministerstev

Ústavní soud zamítl stížnost spolku Klimatická žaloba. Spolek poukazuje na pasivitu Česka při snižování emisí skleníkových plynů.
před 1 hodinou
Ještě těžkopádnější než dřív, říkají i v Rusku. Ovečkin tápe, udivuje bizarním číslem

Ještě těžkopádnější než dřív, říkají i v Rusku. Ovečkin tápe, udivuje bizarním číslem

V aktuální sezoně NHL, kdy už před ním v historické tabulce střelců nikdo nestojí, Alexandr Ovečkin tápe.
Aktualizováno před 1 hodinou
Hromadná kapitulace Ukrajinců? "Rusko šíří falešná videa," reaguje Kyjev

ŽIVĚ
Hromadná kapitulace Ukrajinců? "Rusko šíří falešná videa," reaguje Kyjev

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 2 hodinami
Ministerstvo zveřejnilo cenu dálničních známek na příští rok. Budou dražší

Ministerstvo zveřejnilo cenu dálničních známek na příští rok. Budou dražší

Roční poplatek za dálniční známku vzroste o 130 korun na 2570 Kč, přičemž zdraží i měsíční, desetidenní a denní známky.
Další zprávy