Nejméně deset mrtvých při požáru v domově seniorů v bosenské Tuzle

Požár vypukl v úterý kolem 20:45 a na místo zamířili hasiči, policisté a zdravotničtí záchranáři. Asi po hodině hasiči požár uhasili, cituje agentura Reuters místní média.
"Bohužel… deset obyvatel zemřelo a asi dvacet jich bylo zraněno," uvedlo mezitím ve svém prohlášení zařízení, které AFP označuje jako pečovatelský dům. Bosenská média nebo agentury Reuters a AP ho označují jako domov pro seniory.
Podle informací místního zdravotnického zařízení se někteří lidé při požáru nadýchali kouře a přiotrávili se oxidem uhelnatým.
Gori Dom penzionera u Tuzli. Za sada nema podataka o žrtvama. Video: https://t.co/5Ttiicd2nZ pic.twitter.com/EsOCTTyEUv— Istraga.ba (@IstragaB) November 4, 2025
O deseti mrtvých informuje také bosenský server Dnevni avaz, který zveřejnil záběry z místa. Je na nich vidět několikapatrová budova a jak z jednoho z vyšších pater šlehají plameny, na jiných záběrech se z něj valí dým. Na dalším videu jsou vidět záchranáři, jak vynášejí z budovy zraněné.
Tuzla se nachází na severovýchodě Bosny a Hercegoviny.