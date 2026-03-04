Více než 200 lidí zabil sesuv půdy v dole u města Rubaya na východě Konga

Více než 200 lidí včetně zhruba 70 dětí zabil úterní sesuv půdy v dole na coltan u města Rubaya na východě Konga nedaleko hranic se Rwandou. S odvoláním na středeční vyjádření ministerstva hornictví to napsala agentura Reuters.
Sesuv půdy způsobily podle konžských úřadů silné deště.
Podobná neštěstí jsou v africké zemi bohaté na nerostné suroviny poměrně častá. V tomto dole v provincii Severní Kivu se jedno takové odehrálo i koncem ledna, kdy přišlo o život také nejméně 200 lidí.
Důl Rubaya se podílí zhruba 15 procenty na celosvětové těžbě coltanu, což je ruda obsahující niob a tantal. Tantal se využívá při výrobě součástek pro elektronická zařízení, jako jsou mobilní telefony či počítače. Od roku 2024 je důl pod kontrolou povstalecké skupiny M23, kterou podporuje sousední Rwanda.
