Přeskočit na obsah
Benative
30. 1. Robin
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Katastrofa byla nevyhnutelná: sesuv ničil Niscemi s devastující silou

Landslide leaves Sicilian town off cliff edge after bad weather
Sesuv v Niscemi udeřil s devastující silou
Sesuv v Niscemi udeřil s devastující silou
Sesuv v Niscemi udeřil s devastující silou
Sesuv v Niscemi udeřil s devastující silou
Zobrazit
12 fotografií
Domy v Niscemi zůstaly viset na okraji útesu. |
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Niscemi na Sicílii balancuje na hraně propasti, sesuv půdy z ledna 2026 zničil domy a donutil na 1500 lidí k evakuaci. Experti i obyvatelé varovali roky, ale preventivní opatření byla zanedbána, město stálo na nestabilním svahu - a katastrofa byla nevyhnutelná.

Prohlédnout 12 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
FILE PHOTO: Ukrainian President Zelenskiy's press conference in Kyiv
FILE PHOTO: Ukrainian President Zelenskiy's press conference in Kyiv
FILE PHOTO: Ukrainian President Zelenskiy's press conference in Kyiv

ŽIVĚZelenskyj: Když Rusko zastaví údery, Ukrajina odpoví stejně

Pokud Rusko zastaví útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, Ukrajina přestane útočit na ruské energetické cíle, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na nabídku jednání v Moskvě reagoval pozváním ruského prezidenta Vladimira Putina do Kyjeva. Dodal, že datum či místo dalšího kola rozhovorů o americkém mírovém plánu se ještě mohou změnit.

Reklama
Rudý proud vody zde vytéká z trhlin ledovce Taylor Glacier a stéká do jezera Bonney.
Rudý proud vody zde vytéká z trhlin ledovce Taylor Glacier a stéká do jezera Bonney.
Rudý proud vody zde vytéká z trhlin ledovce Taylor Glacier a stéká do jezera Bonney.

Co se to děje v Antarktidě? „Krvavé vodopády“ vyděsily veřejnost

Na sociálních sítích se v poslední době znovu šíří záběry ledovce, z jehož nitra vytéká oranžovo-červená až temně rudá voda připomínající krev. Ačkoliv pro mnohé jde o šokující podívanou, která vyvolává otázky i divoké spekulace, tento jev není žádnou novinkou. Vědci ho znají už více než sto let. Přesto málokdo ví, co ho skutečně způsobuje.

Reklama
Reklama
Reklama