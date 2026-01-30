Katastrofa byla nevyhnutelná: sesuv ničil Niscemi s devastující silou

Niscemi na Sicílii balancuje na hraně propasti, sesuv půdy z ledna 2026 zničil domy a donutil na 1500 lidí k evakuaci. Experti i obyvatelé varovali roky, ale preventivní opatření byla zanedbána, město stálo na nestabilním svahu - a katastrofa byla nevyhnutelná.
"Je to jak svetr po mámě." Adamczyková se vyjádřila k oblečení pro olympiádu
Snowboardcrossařce Evě Adamczykové přišlo neskutečné, že si dnes vyzvedávala olympijskou kolekci. Řekla to novinářům. Před rokem pár týdnů po porodu syna Kryštofa netušila, že se bude vracet na závodní svahy a olympijskou kvalifikaci neřešila.
ŽIVĚČesko je na cestě ke snazší výměně státních úředníků. Opozice neuspěla s vetem zákona
Sněmovna po téměř osmi hodinách jednání podpořila v úvodním kole nahrazení služebního zákona novou normou, kterou chce vládní koalice usnadnit výměnu státních úředníků. Opozici, podle níž nová pravidla povedou k politizaci státní správy, se dnes podle očekávání nepovedlo prosadit ani zamítnutí předlohy.
Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU, ukazují data Eurostatu
Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v prosinci podle sezonně přepočtených údajů činila 5,9 procenta. Zůstala tak na stejné hodnotě jako v listopadu i v prosinci 2024. Ve své páteční zprávě to uvedl statistický úřad Eurostat.
ŽIVĚZelenskyj: Když Rusko zastaví údery, Ukrajina odpoví stejně
Pokud Rusko zastaví útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, Ukrajina přestane útočit na ruské energetické cíle, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na nabídku jednání v Moskvě reagoval pozváním ruského prezidenta Vladimira Putina do Kyjeva. Dodal, že datum či místo dalšího kola rozhovorů o americkém mírovém plánu se ještě mohou změnit.
Co se to děje v Antarktidě? „Krvavé vodopády“ vyděsily veřejnost
Na sociálních sítích se v poslední době znovu šíří záběry ledovce, z jehož nitra vytéká oranžovo-červená až temně rudá voda připomínající krev. Ačkoliv pro mnohé jde o šokující podívanou, která vyvolává otázky i divoké spekulace, tento jev není žádnou novinkou. Vědci ho znají už více než sto let. Přesto málokdo ví, co ho skutečně způsobuje.