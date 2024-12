Věřím, že pochopí, o co tady jde. Kličko exkluzivně o kritice Zelenského i Trumpovi

Válka mi připomíná jeden nekonečný den. Skoro nespím, přiznává v exkluzivním rozhovoru pro deník Aktuálně.cz starosta Kyjeva a bývalý šampion v boxu Vitalij Kličko. Jeden z nejznámějších ukrajinských politiků otevřeně popisuje, jaké šrámy na něm zanechala téměř tři roky trvající válka a co je pro něj emocionálně nejobtížnější.

Kličko v 80. letech jako malý chlapec žil s rodinou v severočeské Mimoni a na toto formativní období dodnes vzpomíná. "Kdykoli teď Česko navštívím, je to jako dotknout se minulosti," říká.

V rozhovoru se ale dostává také ke kritice ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a zmiňuje, co očekává od nástupu nového šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, který se netají tím, že chce Ukrajinu a Rusko dotlačit k uzavření míru. "Věřím, že Trump pochopí, o co tady skutečně jde. Jakákoli mírová dohoda musí zaručit naši nezávislost a bezpečnost," zdůrazňuje starosta Kyjeva.

Kyjevskou radnici vedete více než deset let, ještě předtím jste se stal světovým šampionem v těžké váze. Je pro vás náročnější box, nebo politika?



Vést město, zejména v době války, je mnohem těžší. Kyjev má přes den téměř pět milionů obyvatel, což je polovina populace Česka. Jako starosta jsem zodpovědný nejen za veřejné služby, jako jsou zdravotnictví, školství nebo doprava, ale také za bezpečnost našich občanů.

Je to práce od rána do noci, plná obrovských výzev a odpovědnosti. Vlastně mi válka připomíná jeden nekonečný den, skoro vůbec nespím. Není to snadné pro mě, pro vedení města ani pro jeho obyvatele, ale musíme zůstat silní a nezdolní.

Letos podle odhadů Ukrajinci strávili v krytech kvůli raketovým poplachům v průměru asi jeden měsíc. Jak válka ovlivnila vás osobně?



Přinesla mi hluboké emocionální zážitky. Navštěvovat nemocnice a vidět zraněné mladé lidi často ve věku mých vlastních dětí je srdcervoucí. Ještě těžší je předávat medaile rodičům, kteří ve válce přišli o své syny nebo dcery. Tyto momenty jsou nesmírně bolestivé a slova často nestačí. Do dnešního dne nevím, co v takových chvílích říct, cvičím si to u zrcadla, ale připadám si strašně. Přesto jako lídr vím, že musím zůstat silný a podporovat naše lidi v těchto temných časech.

Navzdory těžkostem jsem na svou práci hrdý, Kyjev stojí pevně, protože jeho odolnost je klíčová pro přežití Ukrajiny. Je srdcem země a jakákoliv destabilizace by se mohla přelít do celé země, což nesmíme dopustit.

Jako dítě jste strávil pět let v Československu, kde byl váš otec nasazen coby generál sovětské armády. Jaké na to máte vzpomínky?

Moc lidí o tom neví. Otec byl vojenský pilot a naše rodina žila v Československu mezi lety 1980 a 1985. Bydleli jsme v Mimoni, malém městečku. Mám z té doby spoustu vřelých vzpomínek, bylo to velmi formativní období mého dětství. Kdykoli nyní navštívím Česko, je to jako dotknout se minulosti, těch nádherných nostalgických momentů.

Jezdíte do Česka často?

Jak jen mohu. Mám tu mnoho přátel. Býval jsem boxer, ale teď mě baví hlavně cyklistika a zejména okolí Prahy nabízí skvělé trasy pro horská kola. Když jsem tam oficiálně, vždy se snažím najít si čas na cyklistický výlet. Česko je nádherná země s úžasnými lidmi a samozřejmě výborným pivem.

Rád bych se vracel častěji, ale je pro mě velmi těžké opustit Ukrajinu. S nočními poplachy a neustálým nebezpečím cítím, že je mou povinností zůstat. Pokud by se v Kyjevě něco stalo, nechci, aby lidé měli pocit, že je jejich starosta opustil v tak kritické době.

Věřím, že Trump pochopí, o co tady jde

Rusové prakticky každý den vypouští na Kyjev desítky sebevražedných dronů i raket. Jak se protivzdušná obrana metropole s těmito útoky vyrovnává?



Jsem nesmírně vděčný našim partnerům za podporu, a to zejména za poskytnutí systémů protivzdušné obrany, ale potřebujeme jich podstatně více. Kyjev je dobře chráněn jako hlavní město a centrální uzel, ale ostatní místa také potřebují robustní protivzdušnou obranu. Nedávno jsem například mluvil se starostou (západoukrajinského) Ternopilu, které je po ruských útocích bez proudu. Je nezbytné, aby byla ochrana rozšířena na všechna ukrajinská města.

Jak se Kyjev připravuje na zimu, zejména po loňských problémech s výpadky elektřiny? Obáváte se možné eskalace ze strany Kremlu, když teď Ukrajina může využívat zbraně dlouhého doletu k útokům na ruském území?



Každou zimu zejména v listopadu a prosinci Rusko nejvíce cílí na klíčovou infrastrukturu: na elektrárny, zásobování vodou a rozvodné sítě. Tyto útoky mají za cíl zlomit ducha Ukrajinců a vyvolat zoufalství. Ale podceňují naši odolnost.

Svět je od začátku války svědkem nezlomného ducha Ukrajinců, zejména našich bojovníků. Mnoho expertů původně předpokládalo, že proti jedné z nejsilnějších a největších armád světa vydržíme jen několik dní. A přesto tu stále jsme a úspěšně bráníme naši vlast už tři roky.

Na rychlý konec války bude patrně hned po lednové inauguraci tlačit budoucí americký prezident Donald Trump. Myslíte si, že by mohla skončit už příští rok?

Upřímně v to doufám. Každý Ukrajinec sní o míru. Nemůžeme však přijmout návrhy, které by ohrozily naši suverenitu, například vyměnit mír za naše území. Byl by to jen dočasný klid zbraní před dalším útokem Ruska. Jakákoli mírová dohoda musí zaručit nezávislost a bezpečnost Ukrajiny.

A co očekáváte od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu? Možná se bude snažit Kyjev dotlačit k uzavření příměří výměnou za odevzdání části území Rusku. Podle vás tedy neexistuje varianta, že by Ukrajina něco takového přijala?



To je velmi obtížná otázka. Osobně doufám, že bude Ukrajinu dál podporovat a nebude nás do ničeho tlačit. Během americké volební kampaně padaly odvážné sliby, včetně tvrzení, že válku zastaví během několika dnů. Ale taková prohlášení vidím jako běžnou předvolební rétoriku. Republikánská strana byla historicky pevně protiruská a podporovala demokracii. Věřím, že Trump pochopí, o co tady skutečně jde.

Vitalij Kličko Třiapadesátiletý Kličko je starostou Kyjeva od roku 2014. Ve stejném roce se vzdal kandidatury na prezidenta a ve volbách podpořil pozdějšího vítěze, podnikatele Petra Porošenka. Bývalý elitní boxer, přezdívaný Doktor železná pěst, patřil k nejvýraznějším postavám masových protestů proti proruskému prezidentovi Viktoru Janukovyčovi, které se v únoru 2014 snažily krvavě potlačit vládní ozbrojené složky. Kličko je také lídrem politické strany Ukrajinské demokratické aliance za reformy (UDAR). S bratrem Vladimirem Kličkem prožil pět let svého dětství v československé Mimoni, kde chodil také do místní školy určené dětem sovětských vojáků.



Foto: Reuters

Kritika Zelenského

V poslední době otevřeně kritizujete prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho politické spojence. Dříve jste dokonce uvedl, že pod jeho vedením se Ukrajina pomalu posouvá směrem k autoritářství. Stále spolu nekomunikujete?



Podívejte, pokud jde o vztahy s centrální vládou, vždy zdůrazňuji potřebu jednoty nad politickými ambicemi. Samospráva je základem demokracie a místní vlády sehrály klíčovou roli v civilní obraně a ochraně občanů. I když mezi centrální vládou a místními orgány mohou existovat rozdíly v přístupech či prioritách, vždy volám po spolupráci, ne soutěži. Jednota uvnitř Ukrajiny i mezi našimi mezinárodními spojenci je zásadní pro vítězství a demokratickou budoucnost.

To jste řekl velmi diplomaticky. V kritice prezidenta si ale téměř nikdy neberete servítky. Myslíte si, že Zelenského vláda upřednostňuje politické ambice?

Naším společným cílem by měla být solidarita, protože vnitřní jednota je klíčová pro odolávání agresi a zachování demokratických hodnot. Má zpráva centrální vládě vždy směřovala k podpoře jednoty, nikoli soutěžení, ale oni to vidí jinak. I když někdo může mé výroky chápat jako kritiku, vycházejí z mého závazku k ochraně demokratických principů a zajištění silné samosprávy. Pevně věřím, že decentralizace a spolupráce jsou nezbytné pro dlouhodobou demokratickou budoucnost Ukrajiny.

I když s prezidentem Zelenským nemám pravidelný kontakt, přičítám to jeho obrovskému pracovnímu vytížení během války. Nicméně měl by být ve spojení se svými místními vládami a starosty měst, protože samospráva je základním pilířem demokracie v každé zemi. Mnoho starostů čelilo obrovským rizikům, některé dokonce okupanti unesli nebo zabili.

V rozhovorech často zmiňujete své životní zásady. Která z nich je pro vás během války nejdůležitější?

Nikdy neprohrajete, pokud nepřestanete bojovat. Pro mě to je jakási metafora pro vytrvalost a potřebu se nikdy nevzdávat. Já se nikdy nevzdám a to mi věřte. Rusové si zaslouží jen krutou porážku a také ji dostanou.

Nezapomeňte jako národ, že bráníme každého z vás, protože Česko a Slovensko byly také součástí ruské říše a Vladimir Putin má plán i pro vás, protože chce Sovětský svaz obnovit. Pokud Ukrajina nebude ve válce proti Rusku úspěšná, můžete být další na řadě.

Video: Válka je extrémně ekonomicky náročná, pomoc Západu nemusí stačit (26. 11. 2024)