Češi po ní skočili, neudělali ale chybu? Čínská Omoda 5 v testu překvapila i zklamala

Když automobilka Omoda přicházela před pár měsíci do Česka, uvedla se vysokou slevou. První stovku kusů modelu 5 zlevnila o 30 procent a další stovku o 20 procent. Po autech se během chvíle zaprášilo, leckdo se ale mohl ptát, jestli nakonec nekoupil zajíce v pytli. Zjišťovali jsme to během týdenního testu.

Býval to kámen úrazu. Design čínských aut často odradil zájemce dříve, než do něj vůbec usedli. Návrháři Omody (reportáž z uvedení na trh najdete zde) na to šli jinak a SUV 5 ušili poměrně nenápadný kabátek, u testovaného auta podtržený šedým lakem. Zaujmout přesto umí: velká maska vypadá naživo překvapivě dobře, červené detaily s černou střechou zase rozbíjejí šedou masu. Jako bonus je tu zajímavá grafika zadních světel.

Komu vlastně novinka českého trhu konkuruje? S délkou 4373 mm, z nichž 2610 mm ukrajuje rozvor náprav, se Omoda 5 dostává do teritoria aut jako Dacia Duster nebo Škoda Karoq. Oba populární rivalové ale překonávají čínský model rozvorem náprav. Ve srovnání se Škodou Kamiq je naopak Omoda o něco delší.

Spojení "tak akorát" patrně nejlépe vystihuje to, kolik místa vzadu je, jestliže zhruba 180 cm vysoký autor textu má přední sedačku nastavenou na sebe. Koleny se těsně nedotýká předního opěradla, do výšky by o pár centimetrů navíc nezaškodilo - rozhodně ale hlavou o strop drhnout nebudete - a samotný sedák by mohl být o kousek níže a lépe podpírat stehna.

Vůbec vysoko umístěná sedadla jsou věcí, s níž Omoda nebo potažmo Chery obecně (po zkušenostech, o nichž najdete více zde), bojuje. I když máte vpředu sedačku úplně nejníže, mezi hlavou a stropem zbývá jen pár centimetrů místa. Svůj podíl na tom může mít i střešní okno, které má testovaná výbava Premium standardně. Pozici za volantem si sice najdete, nicméně co se výhledu na budíky týká, bude u mnoha postav lehce kompromisní.

Kufr má v základu slušných 442 litrů i s místem pod podlahou a pravidelný tvar, byť třeba na praktické háčky zapomeňte. Nechybí ale rezerva. Po sklopení opěradel vznikne rovná plocha, nicméně 1149 litrů je spíše podprůměrných.

Kde naopak SUV překvapí, to jsou jízdní vlastnosti. Podvozky čínských aut bývají mnohdy naladěné až moc houpavě, takže někdy připomínají "loď na rozbouřeném moři." Ne tak Omoda, která se dokáže s většinou nerovností dobře vyrovnat, aniž by přitom ale výrazně plavala. Horší je snad jen série menších děr a výmolů, tam má auto tendenci trochu poskakovat.

Relativně rychle také najdete limit jízdních vlastností, stačí rychlejší nájezd do zatáčky a pneumatiky už začínají pět árie. Naopak klidná a rozvážná jízda je přesně tím, co čínskému modelu svědčí nejvíce. A podporuje to i pohonné ústrojí.

Omoda 5 je ve verzi se spalovacím motorem vybavena vždy přeplňovanou benzinovou šestnáctistovkou o výkonu 108 kW s točivým momentem 275 Nm. Tuto sílu přenáší na přední kola sedmistupňový dvouspojkový automat. Jiná možnost v nabídce není, leda byste sáhli po plně elektrické verzi.

Leckoho možná překvapí, že v nízkých otáčkách motor moc nejede. Při rozjezdech je auto hodně letargické, na čemž má jistě podíl naladění dvouspojkového automatu. Odpovídá tomu i zrychlení z 0 na 100 km/h za 10,1 vteřiny. Kolem třetího čtvrtého ze sedmi stupňů se ale motor chytne a auto nabízí solidní pružnost. To se hodí třeba na dálnici, která je přirozeným teritoriem Omody 5.

Ve městě při častých rozjezdech totiž budete letargii motoru brzy proklínat, čemuž určitě nepomůže ani rychle rostoucí spotřeba klidně přes osm litrů. Jakmile ale jedete plynule - ať už po dálnici nebo okreskách - začne spotřeba padat do únosné hladiny 7,5 l/100 km. To byla nakonec i naše týdenní spotřeba za téměř 630 najetých kilometrů - o půl litru více než udává automobilka.

Součástí výbavy je také volič jízdních režimů. Po každém nastartování je auto v režimu Eco, který motoru při rozjezdech vůbec nepomáhá. V řidiči vyvolává pocit, že má pod kapotou spíše atmosférický motor s polovičním výkonem. Režim Normal to celé výrazně zlepší a auto se stane dynamičtějším. Pak je tu ještě režim Sport doprovázený i grafikou na středovém displeji - a nápisy v čínském jazyce, na které při lokalizaci někdo zapomněl. Že by se ale auto díky tomu stalo vyloženě ostřejší, to nikoliv.

Platí, že nejlepší je zlatá střední cesta, jen se k ní musíte proklikat přes tlačítko na středovém tunelu a prvotní aktivaci režimu Sport. A ano, při každém nastartování.

Jinak je ale interiér druhým místem, kde auto vyloženě překvapí. Nikde nic nevrže, na jakýkoliv zápach lepidla či plastů zapomeňte, naopak prvotní dojem je velmi slušný. Pomáhají měkčené materiály i lakované plochy, respektive diodové podsvícení. To v noci umí za jízdy měnit barvu podle hudby, taková diskotéka ale není zrovna příjemná.

Standardem je dvojice 12,3palcových obrazovek. Budíky před řidičem mají grafiku podobou té v modelech MG. Škoda, že na rozdíl od některých třeba evropských konkurentů nemají širší možnosti režimů zobrazení. Jsou nicméně přehledné a rychle se v nich zorientujete.

Přes obrazovku na palubní desce se pak nastavuje všechno, včetně klimatizace. Tlačítko na středovém tunelu je jen zkratkou. To není příliš ergonomické, na druhu stranu odezva palubního systému je rychlá a menu přehledné. Nechybí bezdrátové rozhraní Android Auto i Apple CarPlay a čínské značky už se také naučili rychle vypínat pípání asistenčních systémů. Stačí potáhnutím horní lišty vyvolat rychlé menu, a tam postupně vypnout sledování rychlosti, jízdních pruhů i pozornosti řidiče. Vždy to bude chtít ještě jedno potvrzení.

Vytýkat se dají relativně drobnosti. Třeba ovládací prvky na volantu nepůsobí moc hodnotně a někdy je potřeba pro zvýšení hlasitosti zmáčknout příslušné tlačítko vícekrát. Umělá kůže na sedadlech není příliš prodyšná a ačkoliv je odvětrávání standardní výbavou, vztahuje se pouze na sedák. Opěradlo, kde by to bylo potřeba více, je jen vyhřívané. A výplně dveří či některé páčky designově hodně připomínají starší mercedesy, včetně tlačítek pro stahování oken.

Omoda 5 Motor: přeplňovaný zážehový čtyřválec, 1598 cm3, pohon předních kol

Převodovka: automatická, sedmistupňová dvouspojková

Výkon: 108 kW / 145 k při 5000 ot./min

Točivý moment: 275 Nm při 2000 ot./min

Nejvyšší rychlost: 195 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 10,1 s

Průměrná spotřeba: 7,0 l/100 km

Emise CO2: 159 g/km

Rozměry (d / š / v): 4373 / 1824 / 1588 mm

Rozvor náprav: 2610 mm

Objem zavazadlového prostoru: 442 / 1149 l

Cena od: 669 000 Kč

Cena testované verze od: 729 000 Kč

Ovšem spoustu lidí minimálně k návštěvě showroomu přesvědčí cena. Ceníková startuje na 669 tisících korunách za základní výbavu Comfort, testované provedení Premium stojí 729 tisíc korun. Jediným příplatkem je lakování, jinak jsou výbavy pevně dané (a jak prozrazuje vložený box docela bohaté). A standardní je i záruka na sedm let nebo 150 tisíc kilometrů.

Výbava Omoda 5 Základní výbava Comfort obsahuje hlídání mrtvých úhlů, adaptivní tempomat, upozornění na provoz za autem, automatickou klimatizaci, dvojici 12,3palcových obrazovek, šest reproduktorů, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, kožený volant, elektricky stavitelná a vyhřívaná přední sedadla s odvětrávaným sedákem, couvací kameru, přední a zadní parkovací senzory, LED světla, střešní ližiny nebo 18palcová litá kola. Testovaná výbava Premium přihazuje dvouzónovou automatickou klimatizaci, 360stupňovou kameru, audio Sony s osmi reproduktory, vyhřívaný volant, elektrické víko kufru, mlhovky nebo otevírací střešní okno. Vlastně jediným příplatkem je lak karoserie. V ceně je pouze červená, jakákoliv jiná barva přijde na 13 tisíc korun, dvoubarevné lakování s černou střechou je za 18 tisíc korun jen pro vyšší výbavu. Některé laky jsou doplněné o červené detaily karoserie.

Jenže kdo chce, sežene auto výrazně levněji. Krátce po úspěšné zaváděcí akci totiž dovozce Omody přišel s další slevou. Tentokrát na skladová auta. Takže základní výbavu Comfort seženete za 599 tisíc korun a vyšší stupeň Premium za 682 tisíc korun. Dacia Duster je výrazně levnější, i když s horší výbavou, Škoda Karoq ale stojí nejméně 699 tisíc korun. S litrovým tříválcem a manuální převodovkou.