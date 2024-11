Biden a Trump využívají diplomatického okénka. Rusko teď neví, na čem je

Prezident Joe Biden těsně před koncem svého mandátu výrazně posílil pomoc Ukrajině. Napadené zemi povolil používat rakety dlouhého doletu i uvnitř Ruska, odpustil jí dluh ve výši čtyři a půl miliardy dolarů a slíbil, že jí pošle protipěchotní miny. "Bidenova administrativa své kroky ladí s nastupujícím prezidentem," vysvětluje v podcastu Americký sen novinářka Aktuálně.cz Dominika Perlínová.

Donald Trump opakovaně sliboval, že válku na Ukrajině ukončí během 24 hodin v úřadu, a na první pohled není jeho znovuzvolení dobrá zpráva pro Ukrajinu. I proto nyní končící Biden zintenzivnil svou pomoc a prolomil mnohá dosavadní tabu.

"Použití raket uvnitř Ruska je pro Ukrajince strašná úleva. Usilovali o to měsíce a teď se jim to konečně podařilo," říká redaktorka Aktuálně.cz Anna Dohnalová. Odpuštění dluhu je pak podle ní spíše symbolické gesto, které ale nijak nemírní ukrajinské obavy z nastupující administrativy.

Ve Spojených státech si ale končící prezident nedělá, co se mu zlíbí, a Biden své kroky koordinuje i s Trumpem. Pro stanici Fox News to potvrdil i Mike Waltz, kterého si nově zvolený prezident vybral jako poradce pro otázky národní bezpečnosti. Waltz uvedl, že vše koordinuje s Jakem Sullivanem, kterého s nástupem Trumpa k moci nahradí ve funkci. Podle něj "vše probíhá ruku v ruce a Spojené státy jsou v tomto přechodném období jeden tým".

"Z čistě diplomatického hlediska je tohle ideální doba něco vyzkoušet. Biden může jednat více radikálně, protože ví, že Moskva už by případnou eskalaci ze své strany musela řešit s Trumpem. Takže USA trochu 'eskalovat' mohou, zatímco Rusko musí být opatrnější," říká Perlínová.

Dohnalová zase připomíná své nedávné rozhovory, kde jí experti na Rusko přiznali, že Putin nyní neví, jak má dál postupovat a ze situace v USA je zmatený. Jeho zdánlivě dobrý vztah s Trumpem vůbec není tak pevný, jak by si sám přál. A to i přes to, že během Trumpovy první administrativy dokonce panovaly divoké teorie o jejich mileneckém vztahu.

"Všechno to začalo jednou slavnou litevskou malbou, jež zobrazuje Trumpa a Putina, jak si dávají polibek, což vyvolalo spekulace. Dokonce i deník New York Times měl třídílnou animovanou sérii o jejich milostném vztahu," připomíná Dohnalová.