Varování před "nejhorší zimou" sílí. Putinův nejbližší plán teroru děsí Ukrajince

Ve svém projevu na Valném shromáždění OSN ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval před nadcházejícími ruskými plány. Kreml podle něj letos na podzim zaútočí na tři jaderné elektrárny. Ruské útoky již dříve výrazně ochromily energetickou infrastrukturu země. Stávající zima má být však možná nejhorší, kterou Ukrajina během plnohodnotné ruské invaze zažila.

"Rusko se opět snaží zničit náš energetický systém. Na podzim chce být ještě krutější. Připravuje se na útok na naše jaderné elektrárny, na tři z nich. Máme tyto informace a máme důkazy," řekl Zelenskyj na shromáždění v New Yorku, které se konalo minulý týden.

Podle Zelenského chce Moskva terorizovat miliony civilistů. "Obyčejné rodiny - ženy a děti. Obyčejná města a obyčejné vesnice. Putin je chce tuto zimu nechat ve tmě a mrazu a donutit Ukrajinu trpět a vzdát se," popsal v projevu, který citoval Kyiv Post.

Prezident poznamenal, že Kreml získává informace o dodávkách elektřiny na Ukrajinu ze satelitních snímků, které poskytují technologie třetích zemí. "Tento druh ruského cynismu bude zraňovat i nadále, pokud mu bude ve světě dán jakýkoli prostor," zaznělo v jeho proslovu ke členům Organizace spojených národů.

Od roku 2022 se Rusko zaměřuje na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a snaží se destabilizovat elektrickou soustavu vyřazením velkých uhelných a plynových výrobních jednotek i klíčových částí přenosové soustavy.

Před zahájením plnohodnotné invaze vyráběly jaderné elektrárny polovinu elektřiny v zemi, následovaly uhelné elektrárny s 23 procenty a plynové elektrárny s devíti procenty. Na konci letošního května přibližně 70 procent ukrajinských tepelných výrobních kapacit Rusové buď obsadili nebo poškodili, uvádí data Mezinárodní agentury pro energii. Záporožská jaderná elektrárna, která vyráběla před rokem 2022 přibližně čtvrtinu ukrajinských dodávek elektřiny, je pod ruskou kontrolou.

"Takto se ruský diktátor Vladimir Putin připravuje na zimu. Doufá, že potrápí miliony a miliony Ukrajinců. Obyčejné rodiny - ženy a děti. Obyčejná města a obyčejné vesnice. Chce je tuto zimu nechat ve tmě a mrazu a donutit Ukrajinu trpět a vzdát se," dodal Zelenskyj.

Výpadky elektřiny jsou pro Ukrajinu samozřejmostí, její energetický systém se potýká s problémy již po předešlých ruských útocích. Odhady, jak moc složitou zimu okupovaná země okusí, se však liší. V nejlepším případě budou výpadky proudu trvat jen čtyři hodiny denně, může se ale stát, že studené měsíce budou muset Ukrajinci prožít ve tmě a zimě déle než dvacet hodin denně, píše server Washington Post.

Kamenem úrazu bude psychika

Útoky na energetickou infrastrukturu mají mnoho dopadů - od přerušení dodávek vody a tepla až po další rány pro již tak ochromenou ekonomiku země. Největší obětí ze všech by však mohla být už tak pošramocená psychika Ukrajinců. Po zhruba dvou a půl letech války, s mizivou vyhlídkou na úplné vítězství a s řadou neúspěchů na bojišti v posledních měsících, se tamní obyvatelé podle amerického deníku dostávají na hranici svých možností.

Vyčerpání obyvatelstva má přímé vojenské důsledky. Mnoho jednotek sloužících na bojišti čerpá z civilních darů, pomocí kterých si kupují potřebné vybavení. Podpora, která pravděpodobně ustane, jakmile se i běžné rodiny dostanou do nouze. "Tuto zimu bychom mohli mít velké problémy," řekl jeden z vysokých ukrajinských představitelů, který s novináři z Washington Post mluvil pod podmínkou anonymity.

S postupující zimou mohou být lidé vyčerpaní, deprimovaní a naštvaní, což může značně ovlivnit morálku veřejnosti. "Nejvíce se obávám toho, že když lidé projdou takovou zimou, nebude možné najít mezi obyvatelstvem konsenzus," vyjádřil se.

S krizí mohou přijít ústupky

V současné době, kdy se teploty na Ukrajině pohybují kolem 15 stupňů, veřejnost příliš nepřemýšlí o tom, co ji může čekat, tvrdí výkonný ředitel Kyjevského mezinárodního sociologického institutu Anton Hruševskij. Jako příklad uvedl svůj bytový dům v Kyjevě, jehož obyvatelé se snaží sehnat peníze na dodatečný generátor. "V tuto chvíli do toho investovala peníze jen malá část bytů, protože spousta lidí si myslí: 'Teď je docela hezké počasí, nejsou žádné výpadky elektřiny - snad to zvládneme'," řekl.

Mrazivé dny a tma však mohou přijít a s nimi se může změnit i postoj Ukrajinců k válce. Podle Gruševského je obyvatelstvo v drtivé většině proti míru s Ruskem "za každou cenu". Nejspíš to tak i zůstane. Průzkumy veřejného mínění podle něj však naznačují, že se zvyšuje počet lidí ochotných přistoupit na obtížné kompromisy, aby válka skončila.

Nebezpečí větší než jaderné zbraně. Ukrajině pořád hrozí katastrofa, varuje Vlach (článek s videem zde)