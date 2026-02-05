Velbloud s pasem? Saúdská Arábie zavádí nové doklady pro zvířata

Úřady v Saúdské Arábii začnou vydávat cestovní pasy pro všechny velbloudy, kteří v království žijí, píše agentura AFP. Pomocí tohoto kroku chtějí vytvořit spolehlivou databázi, která umožní lépe spravovat stáda těchto ceněných zvířat. Podle odhadů vlády žilo v zemi v roce 2024 přibližně 2,2 milionu velbloudů.
Podobu cestovního dokladu zveřejnilo v úterý na síti X ministerstvo životního prostředí, vodohospodářství a zemědělství. Jeho zelené desky zdobí znak království, obrázek velblouda provedený ve zlaté ražbě a nápis "Velbloudí cestovní pas".
Cestovní pas přispěje ke zlepšení trhu s velbloudy tím, že reguluje obchod s nimi a jejich přepravu a zároveň usnadní prokazování vlastnictví, čímž budou posílena práva majitelů, uvedla státní televizní stanice Al-Ichbáríja.
V Saúdské Arábii, kde byli velbloudi po staletí důležitým prostředkem pro cestování a dopravu, vzkvétá trh s těmito zvířaty, neboť jejich vlastnictví dává majitelům určitý společenský status. V zemi se každoročně pořádají velbloudí festivaly, včetně soutěží krásy, na kterých se se zvířaty obchoduje za ceny dosahující až statisíců dolarů za kus.
Víkend v Česku bude zatažený a deštivý, na horách může sněžit
Do neděle bude v Česku převážně zataženo, občas zaprší, na horách může i sněžit, srážek bude víc o víkendu. Teploty přes den budou stoupat většinou k šesti stupňům Celsia, v noci bude kolem nuly. Po víkendu se mírně ochladí a mraky na obloze by se mohly alespoň částečně protrhat. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Sláva, vyhoření i pády. Emotivní dokument Take That se ptá: Existuje život po kapele?
Ruku v ruce se „řvavě růžovými“ devadesátkami odstartovala také éra boy bandů potažená kočičím zlatem. Pětice mladíků z maloměsta na severu Anglie se tehdy potkala na konkurzu na nové New Kids On The Block a dobyla svět. Jenže na vrcholu hitparád je příliš horko. Kapela se po pouhých šesti letech rozpadla. Přesto se dodnes v různých podobách vrací.
Evropa nevěří Spojeným státům. Chce na nich získat nezávislost v těchto klíčových oblastech
Evropské státy jsou zděšeny rostoucím nátlakem ze strany americké administrativy Donalda Trumpa. Po nedávném tlaku na Grónsko lídři zemí Evropské unie hledají cesty, jak se v kritických oblastech zbavit závislosti na Spojených státech.
ŽIVĚBabišova vláda ustála první pokus opozice o vyslovení nedůvěry
Koaliční vláda Andreje Babiše (ANO) odolala ve středu večer ve sněmovně prvnímu opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry. Podnětem k vyvolání schůze bylo vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat Filipa Turka (Motoristé) ministrem životního prostředí. Tento střet pokračoval i dnes, když se předseda Motoristů Petr Macinka ostře do prezidenta pustil.
ŽIVĚZ Minnesoty do Itálie? Trump stáhne téměř čtvrtinu federálních imigračních agentů
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stáhne z Minnesoty 700 federálních imigračních agentů, oznámil ve středu zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan. Vláda jich tam původně vyslala přes tři tisíce. Dvě třetiny tvořili agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Ti budou působit i na zimních olympijských hrách v Itálii. Nakonec však budou jen na diplomatických misích USA.