Přeskočit na obsah
Benative
5. 2. Dobromila
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Velbloud s pasem? Saúdská Arábie zavádí nové doklady pro zvířata

ČTK

Úřady v Saúdské Arábii začnou vydávat cestovní pasy pro všechny velbloudy, kteří v království žijí, píše agentura AFP. Pomocí tohoto kroku chtějí vytvořit spolehlivou databázi, která umožní lépe spravovat stáda těchto ceněných zvířat. Podle odhadů vlády žilo v zemi v roce 2024 přibližně 2,2 milionu velbloudů.

Velbloud dvouhrbý a Zoo Liberec.
Cestovní pas přispěje ke zlepšení trhu s velbloudy tím, že reguluje obchod s nimi a jejich přepravu a zároveň usnadní prokazování vlastnictví. Foto je ilustrační.Foto: HN
Reklama

Podobu cestovního dokladu zveřejnilo v úterý na síti X ministerstvo životního prostředí, vodohospodářství a zemědělství. Jeho zelené desky zdobí znak království, obrázek velblouda provedený ve zlaté ražbě a nápis "Velbloudí cestovní pas".

Cestovní pas přispěje ke zlepšení trhu s velbloudy tím, že reguluje obchod s nimi a jejich přepravu a zároveň usnadní prokazování vlastnictví, čímž budou posílena práva majitelů, uvedla státní televizní stanice Al-Ichbáríja.

V Saúdské Arábii, kde byli velbloudi po staletí důležitým prostředkem pro cestování a dopravu, vzkvétá trh s těmito zvířaty, neboť jejich vlastnictví dává majitelům určitý společenský status. V zemi se každoročně pořádají velbloudí festivaly, včetně soutěží krásy, na kterých se se zvířaty obchoduje za ceny dosahující až statisíců dolarů za kus.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
ledovka, chodec, silnice
ledovka, chodec, silnice
ledovka, chodec, silnice

Víkend v Česku bude zatažený a deštivý, na horách může sněžit

Do neděle bude v Česku převážně zataženo, občas zaprší, na horách může i sněžit, srážek bude víc o víkendu. Teploty přes den budou stoupat většinou k šesti stupňům Celsia, v noci bude kolem nuly. Po víkendu se mírně ochladí a mraky na obloze by se mohly alespoň částečně protrhat. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Třídílný dokumentární film Take That režíroval David Soutar. Prostřednictvím dosud nezveřejněných archivních záznamů mapuje vzestup, pád i nevídaný návrat jedné z nejslavnějších chlapeckých kapel z Velké Británie.
Třídílný dokumentární film Take That režíroval David Soutar. Prostřednictvím dosud nezveřejněných archivních záznamů mapuje vzestup, pád i nevídaný návrat jedné z nejslavnějších chlapeckých kapel z Velké Británie.
Třídílný dokumentární film Take That režíroval David Soutar. Prostřednictvím dosud nezveřejněných archivních záznamů mapuje vzestup, pád i nevídaný návrat jedné z nejslavnějších chlapeckých kapel z Velké Británie.

Sláva, vyhoření i pády. Emotivní dokument Take That se ptá: Existuje život po kapele?

Ruku v ruce se „řvavě růžovými“ devadesátkami odstartovala také éra boy bandů potažená kočičím zlatem. Pětice mladíků z maloměsta na severu Anglie se tehdy potkala na konkurzu na nové New Kids On The Block a dobyla svět. Jenže na vrcholu hitparád je příliš horko. Kapela se po pouhých šesti letech rozpadla. Přesto se dodnes v různých podobách vrací.

Andrej Babiš
Andrej Babiš
Andrej Babiš

ŽIVĚBabišova vláda ustála první pokus opozice o vyslovení nedůvěry

Koaliční vláda Andreje Babiše (ANO) odolala ve středu večer ve sněmovně prvnímu opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry. Podnětem k vyvolání schůze bylo vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat Filipa Turka (Motoristé) ministrem životního prostředí. Tento střet pokračoval i dnes, když se předseda Motoristů Petr Macinka ostře do prezidenta pustil.

Reklama
Federální imigrační agenti v Minnesotě. Foto z 24. ledna 2026.
Federální imigrační agenti v Minnesotě. Foto z 24. ledna 2026.
Federální imigrační agenti v Minnesotě. Foto z 24. ledna 2026.

ŽIVĚZ Minnesoty do Itálie? Trump stáhne téměř čtvrtinu federálních imigračních agentů

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stáhne z Minnesoty 700 federálních imigračních agentů, oznámil ve středu zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan. Vláda jich tam původně vyslala přes tři tisíce. Dvě třetiny tvořili agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Ti budou působit i na zimních olympijských hrách v Itálii. Nakonec však budou jen na diplomatických misích USA.

Reklama
Reklama
Reklama