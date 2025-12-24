Přeskočit na obsah
Vánoce na Ukrajině: posun v čase, 12 večerních chodů i výrazný otisk v hitu Sám doma

Anastasija Antonova

Ukrajinské Vánoce zůstávají i v době války a nejistoty důležitým svátkem, který spojuje rodiny a připomíná tradice předků. V posledních letech se však způsob oslav mění. Po staletí se většina Ukrajinců řídila juliánským kalendářem a slavila Štědrý večer 6. ledna. Od roku 2023 stát oficiálně přesunul svátek na 25. prosince.

Ukraine's main Christmas tree is illuminated in Kyiv
Žena fotí lidi, kteří se shromažďují kolem hlavního vánočního stromku Ukrajiny poté, co byly rozsvíceny jeho světla, během ruského útoku na Ukrajinu, před katedrálou svaté Sofie v Kyjevě, Ukrajina, 5. prosince 2025.Foto: REUTERS
Přesunutí svátku mělo symbolicky oddělit Ukrajinu od ruského kulturního vlivu a přiblížit ji evropským zvykům. Dnes zemí zní oslavy podle obou kalendářů. Podle průzkumu z února 2024 slavilo Vánoce 25. prosince 53 procent obyvatel, 7. ledna 11 procent a 17 procent oba dny.

Svatá večeře: 12 pokrmů a první hvězda

Tradiční vánoční večeře, známá jako Sviata Vecheria (Svatá večeře), se koná na Štědrý večer a lidé drží půst až do chvíle, kdy se na obloze objeví první hvězda, symbolizující narození Ježíše. Večeře obvykle zahrnuje 12 postních pokrmů s významem odkazujícím na apoštoly.

Mezi nejznámější patří sladká kaše kutia, houby, boršč, varenyky, zelné závitky a kolach (silně obohacený kynutý chléb, často pletený do kruhového tvaru nebo věnce, který symbolizuje slunce, věčnost a rodinnou jednotu – obdoba vánočky).

Na samotný Boží hod se servíruje další hostina, tentokrát už i s masem. Konkrétní pokrmy se liší podle regionů a tradic, takže každý stůl má svou vlastní podobu.

Koledy a hudební dědictví

Koledy či „šchedrivky“ jsou neodmyslitelnou součástí vánočních oslav. Koledníci tak chodí od domu k domu a přejí si navzájem k Vánocům. Západní tradice, které se na Ukrajině ujaly, zahrnují i zdobení vánočního stromku a výměnu dárků.

Ty se obvykle dávají na Nový rok, kdy přichází Děda Mráz, ale v současnosti si mnoho rodin dává dárky i na Vánoce, tedy 25. prosince. Některé rodiny slaví dokonce oba svátky, aby si prodloužily vánoční radost a čas strávený s blízkými.

Málokdo ví, že světově známá vánoční koleda, která zazněla například ve filmu Sám doma 2, má svůj původ právě na Ukrajině. Jde o tradiční Šedrivku, kterou složil Mykola Leontovyč.

Na skladbě pracoval více než 20 let a vytvořil pět verzí, než našel konečnou podobu. V Americe se píseň prosadila jako Carol of the Bells, kde původní zpěv ptáčků nahradily „zvonky“, aby byl text snadněji pochopitelný pro místní posluchače. Smrt Leontovyče je dnes často připomínána v souvislosti s represemi ukrajinské kultury během bolševického režimu.

Setkání rodiny a udržování tradic

Vánoce na Ukrajině jsou kombinací starých zvyků a nových tradic, kdy se prolínají oslavy podle různých kalendářů i regionální speciality. Přesto zůstává hlavním smyslem svátků setkání rodiny, klid a připomenutí kulturní identity, která i v těžkých časech dává lidem pocit sounáležitosti a naděje.

Pečená husa a dárky za pár liber. Jak slaví Vánoce král Karel III.

Britský král Karel III. se připravuje na vánoční svátky. Spolu s královskou rodinou bude i letos slavit Vánoce na venkovském sídle Sandringham v hrabství Norfolk. Servírovat se bude bohaté jídlo a nebude chybět ani tradice levných dárků za pár liber. U vánočního stolu budou naopak chybět princ Harry a Meghan.

