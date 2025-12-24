Vánoce na Ukrajině: posun v čase, 12 večerních chodů i výrazný otisk v hitu Sám doma

Ukrajinské Vánoce zůstávají i v době války a nejistoty důležitým svátkem, který spojuje rodiny a připomíná tradice předků. V posledních letech se však způsob oslav mění. Po staletí se většina Ukrajinců řídila juliánským kalendářem a slavila Štědrý večer 6. ledna. Od roku 2023 stát oficiálně přesunul svátek na 25. prosince.
Přesunutí svátku mělo symbolicky oddělit Ukrajinu od ruského kulturního vlivu a přiblížit ji evropským zvykům. Dnes zemí zní oslavy podle obou kalendářů. Podle průzkumu z února 2024 slavilo Vánoce 25. prosince 53 procent obyvatel, 7. ledna 11 procent a 17 procent oba dny.
Svatá večeře: 12 pokrmů a první hvězda
Tradiční vánoční večeře, známá jako Sviata Vecheria (Svatá večeře), se koná na Štědrý večer a lidé drží půst až do chvíle, kdy se na obloze objeví první hvězda, symbolizující narození Ježíše. Večeře obvykle zahrnuje 12 postních pokrmů s významem odkazujícím na apoštoly.
Mezi nejznámější patří sladká kaše kutia, houby, boršč, varenyky, zelné závitky a kolach (silně obohacený kynutý chléb, často pletený do kruhového tvaru nebo věnce, který symbolizuje slunce, věčnost a rodinnou jednotu – obdoba vánočky).
Na samotný Boží hod se servíruje další hostina, tentokrát už i s masem. Konkrétní pokrmy se liší podle regionů a tradic, takže každý stůl má svou vlastní podobu.
Koledy a hudební dědictví
Koledy či „šchedrivky“ jsou neodmyslitelnou součástí vánočních oslav. Koledníci tak chodí od domu k domu a přejí si navzájem k Vánocům. Západní tradice, které se na Ukrajině ujaly, zahrnují i zdobení vánočního stromku a výměnu dárků.
Ty se obvykle dávají na Nový rok, kdy přichází Děda Mráz, ale v současnosti si mnoho rodin dává dárky i na Vánoce, tedy 25. prosince. Některé rodiny slaví dokonce oba svátky, aby si prodloužily vánoční radost a čas strávený s blízkými.
Málokdo ví, že světově známá vánoční koleda, která zazněla například ve filmu Sám doma 2, má svůj původ právě na Ukrajině. Jde o tradiční Šedrivku, kterou složil Mykola Leontovyč.
Na skladbě pracoval více než 20 let a vytvořil pět verzí, než našel konečnou podobu. V Americe se píseň prosadila jako Carol of the Bells, kde původní zpěv ptáčků nahradily „zvonky“, aby byl text snadněji pochopitelný pro místní posluchače. Smrt Leontovyče je dnes často připomínána v souvislosti s represemi ukrajinské kultury během bolševického režimu.
Setkání rodiny a udržování tradic
Vánoce na Ukrajině jsou kombinací starých zvyků a nových tradic, kdy se prolínají oslavy podle různých kalendářů i regionální speciality. Přesto zůstává hlavním smyslem svátků setkání rodiny, klid a připomenutí kulturní identity, která i v těžkých časech dává lidem pocit sounáležitosti a naděje.
