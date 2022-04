Boje o Mariupol vrcholí. Námořní pěchota provedla riskantní manévr, hlásí Ukrajina

Osud jihoukrajinského města Mariupol bude klíčový pro následující dny, píše zpravodajský server BBC. Podle něj je obklíčené město blízko dobytí ruskými jednotkami. "Rusům by zajistilo kontrolu nad pásem území spojujícím dvě fronty na jihu a východě. (…) Pro vedení Ukrajiny, které označilo Mariupol za 'srdce této války', by to však znamenalo obrovskou ztrátu."

Rusko během dne oznámilo, že tisíc ukrajinských vojáků v Mariupolu se vzdalo. Ukrajina to však odmítá a poradce prezidenta Volodymyra Zelenského naopak prohlásil, že příslušníci 36. brigády námořní pěchoty se dokázali komplikovaným a riskantním manévrem spojit v Mariupolu s plukem Azov.