Město, kde se rozhodne. Dobytí Slovjansku může odříznout ukrajinská vojska na Donbase

Bitva o Donbas začala, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská armáda spustila v úterý bombardování města Popasna ležícího severně od Slovjansku. Právě stotisícový Slovjansk bude podle pozorovatelů klíčovým bodem v ruské snaze o vítězství na východě země. Pokud ho Rusové zaberou, mohou obklíčit ukrajinské síly. Přitom právě zde v roce 2014 propukl odpor proruských separatistů.

Ruská ofenziva na Donbas bude vypadat jinak než před pár týdny u Kyjeva. Útočící armáda udeří velkou silou na jednom místě, zásobovací trasy bude mít tentokrát výrazně kratší. Zároveň ale narazí na tvrdý odpor, Ukrajinci mají na Donbase nejlepší a nejlépe vycvičené jednotky, které se na podobnou situaci připravovaly několik let. Jejich síla na místě je větší než v roce 2014, kdy tu kyjevská armáda bojovala s proruskými separatisty.

"Bude to bitva připomínající druhou světovou válku," řekl minulý týden ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. RUsko má v tuto chvíli na východě a jihu Ukrajina přibližně 70 tisíc vojáků.

Bitva zřejmě rozhodne o dalším vývoji války. Pokud Rusové neuspějí, pravděpodobně se nepokusí o další dobývání Kyjeva nebo územní zisky jinde na Ukrajině. Pokud se jim ale povede na Donbase rychle zvítězit, mohou jít dál. Pozorovatelé připomínají, že ruský prezident Vladimir Putin potřebuje úspěch, který by mohl prezentovat při oslavách konce druhé světové války 9. května.

Stotisícový Slovjansk je pro boj o Donbas klíčovým místem. Leží na křižovatce důležitých silnic, ze kterých se lze přesouvat do celého regionu. Nad městem se tyčí hora Karačun, která je jediným vyvýšeným, a proto velmi strategickým místem v oblasti. Právě odsud ostřelovala kyjevská armáda místní separatisty před osmi lety a díky tomu je z města dokázala vyhnat. Separatisté tehdy měli základnu v budově psychiatrické nemocnice.

"Příštích 48 hodin nám mnoho napoví. Pokud se Rusům podaří zásadní průlom, bude vidět, že se poučili z počátečních nezdarů a příslušně změnili taktiku. Pokud ne, Ukrajinci zřejmě budou v obraně stejně dál úspěšní jako dříve," uvedl pro list Washington Post bývalý generálmajor australské armády Mick Ryan, který válku na Ukrajině podrobně analyzuje.

Ukrajinská armáda se v úterý stáhla z města Kreminna v Luhanské oblasti, kde čelila prudkému ruskému útoku, uvedl Kyjev.

Agentura Reuters ve své analýze uvádí, že Ukrajinci se zřejmě budou vyhýbat tankovým střetům v otevřeném poli, protože ruská strana má na bojišti v těžkých zbraních převahu. "Soustředí se na ostřelování a napadání konvojů," píše se v analýze. Tedy na taktiku, která obráncům dosud vycházela.

Vláda v Kyjevě proto vyzývá spojenecké země, aby jí co nejrychleji dodávaly zbraně. Včetně těch těžkých, tedy dělostřelectva, protiletadlových systémů a obrněných vozů.

Pro vývoj bojů na Donbase bude podstatné pokračování, nebo naopak ukončení bojů v přístavním městě Mariupol u Azovského moře. Kapitulace tamních ukrajinských obránců by ruské armádě uvolnila síly a umožnila tažení z jihu a ze severu. V prostoru mezi Mariupolem a Charkovem by Rusové mohli uzavřít ukrajinské vojáky do kapsy.

Právě dobytí Slovjansku by k obklíčení Ukrajinců otevřelo cestu. Obránci se mu snaží předejít tím, že ostřelují silnici kolem města Izjum, kterou mohou Rusové používat v postupu dále na jih. "Pokud Rusové nezískají Slovjansk, nepodaří se jim dostat pod kontrolu celý Donbas a nepřekonají ukrajinskou obranu," tvrdí ve svém výhledu americký Institut pro studium války.

Slovjansk má také symbolický význam, před osmi lety byl považovaný za hlavní baštu proruských radikálů na východě Ukrajiny. Kyjevská armáda o něj sváděla se separatisty tvrdé boje, než je z města dokázala vyhnat. Z tehdejších škod se ale město nikdy úplně nevzpamatovalo a místní strojírenský průmysl nedosáhl znovu předválečné úrovně.

Desetitisíce mrtvých a miliony uprchlíků Moskva zahájila novou fázi "speciální vojenské operace", oznámil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov s odkazem na oficiální označení ruského vpádu na Ukrajinu ze 24. února. Cílem je podle něj osvobození separatistických Doněcké a Luhanské lidové republiky. O zahájení ruské ofenzivy informoval i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

O útoku na Donbase hovoří západní i ukrajinští činitelé od doby, co Rusko na konci března stáhlo své jednotky od Kyjeva. Moskva krok zdůvodnila snahou vytvořit lepší podmínky pro dohodu s Ukrajinou. Zároveň se ale po nezdařeném pokusu obsadit Kyjev zaměřila na převzetí kontroly nad Donbasem.

Rusko od začátku invaze přišlo o 20 800 vojáků, více než 800 tanků a přes 300 letadel a vrtulníků, oznámil ukrajinský generální štáb. Ruské ministerstvo obrany o svých ztrátách informovalo jen dvakrát, naposledy 25. března. Tehdy hovořilo o 1351 zemřelých vojácích. Ukrajinská strana své ztráty neoznamuje. Údaje ani jedné z válčících stran nelze nezávisle ověřit.

Z válčící Ukrajiny uprchlo bezmála pět milionů lidí, uvedl Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Na 90 procent tvoří ženy a děti, muži od 18 do 60 let musí kvůli povinné mobilizaci v domovské zemi zůstat.

Ve chvíli, kdy na město a jeho okolí cílí ruská ofenziva, snaží se lidé evakuovat. V pátek 8. dubna ale ruská raketa zasáhla nádraží v Kramatorsku, který leží deset kilometrů od Slovjansku. Zabila 59 lidí ve chvíli, kde se na nástupištích tísnilo několik tisíc obyvatel, snažících se opustit oblast bojů.

Analytik Lukáš Dyčka, který přednáší v Estonsku na Baltic Defence College, v nedávném rozhovoru pro Aktuálně.cz řekl, že očekává tvrdý boj. "Motivace Rusů ale teď bude velká. Budou chtít získat alespoň nějaké vítězství. Musí prostě doručit nějaký pozitivní výsledek a jediný, který jim zbývá a je dosažitelný, je zisk území na východě Ukrajiny. Myslím, že bojová morálka Rusů tady bude vyšší než na začátku války na severu a u Kyjeva," míní Dyčka.

Video: Města Slovjansk na Donbase a Pervomajsk v Mykolajivské oblasti se ocitla na frontě