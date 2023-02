Letos zvítězíme, burcuje Zelenskyj. Medveděv mluví o posunutí hranic k Polsku

Rusko musí posunout hranice, na kterých pro něj hrozí nebezpečí, co nejdále, i kdyby to bylo až k Polsku. Dnes to na Telegramu napsal bývalý ruský prezident a současný místopředseda bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv.

Na první výročí ruského vpádu na Ukrajinu uvedl, že "si vezmeme zpět svá území a ochráníme svůj lid, který trpěl během genocidy a ostřelování". Ochrana ruskojazyčných obyvatel Ukrajiny byla před rokem jednou ze záminek, proč Moskva invazi do sousední země zahájila.