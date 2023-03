Už nenosím baterku. Ukrajina svítí a topí, ruský plán zničit její energetiku má díry

Od loňského října ruská armáda zasypávala raketami energetickou infrastrukturu Ukrajiny s cílem lidi demoralizovat a uvěznit ve tmě a zimě, bez možnosti dobíjet si mobily nebo zapnout doma televizi. Nevyšlo to. Už dva týdny je situace s výjimkou frontových měst mnohem lepší.

Podařilo se zprovoznit dříve odstavené jaderné reaktory, opravářské čety obnovily velkou část poškozených rozvodů a protivzdušná obrana pracuje efektivně. Například v noci z neděle na pondělí sestřelila jedenáct ze čtrnácti ruských dronů íránské výroby, takže škody byly tentokrát malé.

Ruské nálety jsou navíc oproti posledním měsícům loňského roku méně časté. Je možné, že zásoby raket se tenčí a Rusové je nestačí rychle doplňovat nově vyrobenými kusy. Nicméně potemnělé ulice měst a v nich lidé s rozsvícenými baterkami v ruce nebo čelovkami jsou minulostí.

"Poslední dva týdny se situace opravdu zlepšila, přestala jsem nosit baterku. Pouliční osvětlení sice není takové, jaké bylo před válkou, ale hlavní ulice a důležitá místa svítí," uvedla pro deník Aktuálně.cz obyvatelka Kyjeva Kateryna Vandyčová.

Ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko prohlásil, že zásobování elektřinou je stabilizované a další výpadky kvůli úspoře energie už nebudou nutné. Podle něj je ale výjimkou Oděská oblast na jihu, kde ruské nálety poškodily výrazně infrastrukturu a oprava potrvá delší dobu.

"Nedostatek elektřiny už není problémem. Nepředpokládáme žádné problémy ani v blízké budoucnosti," zveřejnila na konci minulého týdne na sociální síti Telegram své stanovisko také státní energetická společnost Rosukreněrgo.

Ukrajinský premiér Denys Šmyhal k tomu řekl, že jeho země tak odrazila ruskou agresi: "Měsíce teroru, tisíce raket a dronů, Ruskem utracené miliardy dolarů. Ale znovu prohráli, nezlomili Ukrajince na energetické frontě."

Znovurozsvícení Ukrajiny potvrdil v rozhovoru pro Aktuálně.cz i zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín, který má byt a kancelář v Dnipru.

"Je to psychologicky lepší pocit, když není úplná tma. Kvůli výpadkům elektřiny a osvětlení se také stalo mnoho dopravních nehod, ke kterým by za normálních okolností nedošlo," uvedl novinář. "Platí to ale do půlnoci, pak se světlo na ulici vypíná, protože platí zákaz vycházení. Pokud vím, tak Ukrajinci opravili a zprovoznili reaktory na jedné ze tří elektráren, které jsou pod ukrajinskou kontrolou. To jsou Jihoukrajinská jaderná elektrárna blízko Mykolajivu, pak rivenská na západě a třetí je ve městě Chmelnyckyj. A začali opravovat i další, ale zatím vše funguje."

Ukrajinský ministr financí Serhij Marčenko řekl agentuře Reuters, že ruské útoky dosud zasáhly čtyřicet až šedesát procent energetické infrastruktury země, ale mnoho objektů se podařilo opravit.

"Já jsem po celou zimu neměla problém s topením, ale vím, že někde lidé zůstávali bez tepla. Zlepšení situace je asi souhrnem několika faktorů. Spustily se reaktory a ruské drony už většinou nedolétnou do míst, která mají zasáhnout," říká Kyjevanka Vandyčová.

Kritická zůstává situace v městech blízko frontové linie, kam dosáhne ruské dělostřelectvo. Výpadky proudu tak mají lidé v Chersonu. Ve zničených městech, jako jsou Vuhledar nebo Bachmut, vůbec nejde elektřina ani plyn už několik měsíců.

Video: Exploze a sirény v Kyjevě. Děti se musely učit v metru (28. 2. 2023)