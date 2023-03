Byla to provokace, uvedla Moskva k incidentu s dronem. Konfrontaci s USA nechce

Turecko plánuje schválit žádost Finska o vstup do NATO nezávisle na Švédsku ještě před parlamentními a prezidentskými volbami, které se budou konat 14. května. Agentuře Reuters to řekly dva oficiální zdroje. Finský prezident Sauli Niinistö oznámil, že tento týden navštíví Turecko, aby se svým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem projednal žádost Helsinek o přijetí do Severoatlantické aliance.

"Na schůzkách, které se uskuteční v Istanbulu, budou projednány dvoustranné vztahy i žádost Finska o členství v NATO," uvádí se v prohlášení Erdoganova úřadu. Niinistö navštíví Ankaru ve čtvrtek a v pátek.

Je velmi pravděpodobné, že turecký parlament ratifikuje členství Finska v NATO ještě před květnovými volbami, řekly dnes Reuters dva vysoce postavené zdroje.

Švédsko a Finsko o vstup do NATO požádaly loni v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Jejich přijetí musí odsouhlasit všech 30 členských zemí aliance; zbývá ještě ratifikace ze strany Maďarska a Turecka.

Švédský premiér Ulf Kristersson v úterý rovněž řekl, že je nyní větší šance, že Finsko vstoupí do Severoatlantické aliance dřív než Švédsko, vůči kterému má Ankara větší výhrady. Kritizuje zemi za to, že podle ní poskytuje útočiště kurdským radikálům a odpůrcům islámu nebrání ve veřejných protimuslimských projevech.