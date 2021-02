Začíná "rychlý proces" s Donaldem Trumpem. Už teď je jasné, jak dopadne

Tři týdny po odchodu Donalda Trumpa z Bílého domu začíná v americkém Senátu proces, ve kterém se demokraté budou snažit dokázat, že se zpronevěřil nejvyššímu úřadu země. Trump měl ještě jako prezident USA vyprovokovat násilný útok na Kongres a porušit tím americkou ústavu.

Podle demokratů si za to bývalý prezident zaslouží i takto zpětně odvolání z funkce. Trumpa se přitom demokraté pokusili sesadit už před rokem. Ani nyní - na druhý pokus - se jim to však nepodaří. Už předem je zřejmé, že pro odsouzení exprezidenta nezvednou ruku potřebné dvě třetiny přítomných senátorů.

Proces bude také poměrně krátký, podle amerických médií se uzavře konečným hlasováním možná už do týdne. Na jeho prodlužování totiž nemají zájem ani demokraté. Jejich prezident Joe Biden potřebuje prosazovat vlastní legislativní agendu, v první řadě pomoc americkému byznysu a občanům v epidemii koronaviru.

Co je impeachment Proces odvolání amerického prezidenta z úřadu může zahájit Sněmovna reprezentantů, dolní komora Kongresu. Horní komora Kongresu, Senát, pak vystupuje jako soud. Ke zbavení prezidenta funkce je zapotřebí souhlasu dvou třetin přítomných senátorů. Prvním obžalovaným prezidentem USA byl Andrew Johnson v roce 1868. Jako druhý prezident v historii čelil impeachmentu Bill Clinton kvůli aféře s Monikou Lewinskou.

"Příběh prezidentových činů je ohromující a zároveň děsivý. Myslíme si, že každý Američan by si měl být vědom, co se stalo," uvedl demokratický kongresman Jamie Raskin z Marylandu, vedoucí skupiny demokratů, kteří budou v Senátu vystupovat v roli žalobců.

Ústavní žaloba, kterou před dvěma týdny schválila demokraty ovládaná Sněmovna reprezentantů, viní Trumpa, že letos 6. ledna "podněcoval povstání", když po jeho projevu v centru Washingtonu dav jeho příznivců zaútočil na Kapitol.

Kanon namířený na Kapitol

Demokraté v odůvodnění žaloby, kterou přednesou v Senátu, navíc tvrdí, že útok na Kongres byl nejen přímo podnícen Trumpovým projevem ve Washingtonu, ale byl i vyústěním jeho předchozího odmítání výsledků loňských prezidentských voleb.

Od samotné volební noci na začátku listopadu Trump tvrdil, že hlasování bylo zmanipulované a Biden vyhrál jen za pomoci masivních podvodů. "Trump opakovaně vyhlašoval tyto lži. Snažil se přesvědčit své příznivce, že se stali oběťmi rozsáhlého spiknutí, které ohrožuje další existenci země," stojí v demokratické žalobě.

Trump podle demokratů přímo před útokem na Kongres "sezval dav do Washingtonu, vybudil k zuřivosti a jako naládovaný kanon jej namířil dolů po Pensylvánské avenue," zmiňuje žaloba hlavní washingtonskou tepnu, která směřuje od Bílého domu ke Kapitolu.

Násilí Trumpových příznivců 6. ledna na několik hodin přerušilo jednání Kongresu, který ten den ještě musel formálně potvrdit vítězství demokrata Joea Bidena v prezidentských volbách. Po několika hodinách chaosu se podařilo dav vytlačit z budovy Kongresu a poslanci dokončili hlasování.

Útok, při kterém zahynulo pět lidí, šokoval americkou veřejnost a poškodil obraz USA ve světě. O týden později demokraté ve sněmovně Trumpa zažalovali. Dnes už bývalý republikánský šéf Bílého domu se stal prvním prezidentem americké historie, vůči kterému byl během jeho pobytu v úřadě hned dvakrát uplatněn impeachment.

Není dost hlasů

Poprvé sněmovna Trumpa zažalovala v prosinci 2019 kvůli jeho předchozímu telefonátu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ve stočlenném Senátu se ale pak k demokratům v únoru 2020 přidal jediný republikán, Mitt Romney z Utahu. To k překročení hranice 67 hlasů nutných k odvolání prezidenta z úřadu nestačilo.

Prakticky totožný scénář lze očekávat i tentokrát. A to i přesto, že někteří republikáni připouštějí, že Trump nese v útoku na Kongres svůj díl viny. "Ten dav byl vyprovokován prezidentem a dalšími mocnými lidmi," uvedl před dvěma týdny šéf republikánů v Senátu Mitch McConnell.

On a většina republikánských senátorů ale zároveň tvrdí, že ústava nedovoluje, aby byl prezident odvolán zpětně, tedy po konci svého funkčního období. Minulý týden bylo ve zkušebním hlasování o ústavnosti celého procesu pro pouze pět republikánů. K potvrzení žaloby by jich bylo potřeba nejméně 17.

"Důvodem, proč byl (Trump) sněmovnou obžalován, proč by měl být odsouzen a zbaven možnosti zastávat v budoucnosti federální úřad, je zajistit, že takový útok na naši demokracii a ústavu se už nikdy nestane," potvrdil kongresman Raskin, že původním záměrem demokratů bylo zabránit Trumpovi v příští možné kandidatuře na prezidenta.

Nejde o odplatu, tvrdí Biden

Podle lidí z exprezidentova okolí Trump skutečně uvažuje, že by v roce 2024 znovu kandidoval. Demokraté předpokládali, že po jeho případném odvolání z funkce by pak ještě prosadili zákon, který by takovou možnost vyloučil.

To se jim sice nyní s největší pravděpodobností nepodaří, ale trvají na tom, že už samotné konání procesu je důležité. V tomto smyslu se před víkendem vyjádřil i prezident Joe Biden.

"Nejde mi o žádnou odplatu. A je nepravděpodobné, že přimějeme 17 republikánů ke změně názoru. Ale podle mě je to důležité, jsou zde nějaké základní standardy, lidé by měli přinejmenším vidět, co se stalo, a udělat si vlastní úsudek," uvedl Biden.

Demokraté chtějí během procesu v Senátu využít bohaté televizní a další obrazové záznamy, které byly během útoku na Kongres pořízeny. Ve srovnání s prvním impeachmentem, při kterém demokraté pozvali svědky, aby vyložili obsah a kontext Trumpova rozhovoru s ukrajinským prezidentem, teď mohou pustit přímo Trumpův projev, který těsně předcházel útoku na Kongres.

"Podstatou případu jsou zde prezidentova vlastní slova, která ho usvědčují," uvedl v neděli demokratický senátor Richard Blumenthal. A jeho kolega Brian Schatz prohlásil: "Představte si to tak, jako by byl ten ukrajinský telefonát vysílán na internetu."

Kongresman Raskin se sice minulý týden pokusil vyzvat k přímému svědectví i Donalda Trumpa, jeho právníci to ale odmítli s tím, že ze strany Raskina je to jen "PR divadlo". V obhajobě exprezidenta se budou soustřeďovat na to, že celý proces je podle nich protiústavní.

Demokraté spěchají s pomocí proti covidu

Bruce Castor, jeden z Trumpových právníků, pro televizi Fox News uvedl, že advokáti exprezidenta promítnou i vlastní záběry. A to sice z loňských rasově motivovaných demonstrací hnutí Black Lives Matter, které v některých případech doprovázely násilné nepokoje a rabování.

Zatímco před rokem se Senát prvním impeachmentem Trumpa zabýval více než tři týdny, tentokrát i demokraté spěchají. Nechtějí, aby se proces protahoval na úkor aktuální agendy, kterou prosazuje jejich prezident Joe Biden. Vedle finančního balíku na pomoc v epidemii koronaviru Biden potřebuje, aby Senát co nejrychleji potvrzoval klíčové členy jeho nové administrativy.

"Senát se bude příští týden zabývat všemi třemi věcmi. Zhostíme se naší ústavní zodpovědnosti a povedeme proces. Nebude dlouhý. Budeme pokračovat s nominacemi do administrativy a budeme tlačit vpřed návrh pomoci proti covidu," potvrdil v neděli demokratický senátor Chris Murphy pro televizi Fox News.

Bílý dům v současnosti ještě s demokraty a republikány dohaduje konečnou sumu a strukturu anticovidového finančního balíku, který má nyní výši 1,9 bilionu dolarů. Demokraté by chtěli, aby byl schválen na začátku března.

Podle průzkumu pro televizi ABC si mírná většina Američanů myslí, že Trump byl měl být Senátem odsouzen. Názor je ale ostře stranicky rozdělený. Zatímco pro by bylo devět z deseti demokratů, přes 80 procent republikánů je naopak proti.

Video: Útok na americký Kongres v klíčových okamžicích