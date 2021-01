Toxický Trump. Odvrací se od něj spojenci i firmy, Senát mu může zakázat kandidaturu

Útok na budovu Kongresu a odmítání uznat volební porážku ohrožují budoucnost Donalda Trumpa jako politika i podnikatele.

Trump v Kongresu čelí hlasování o ústavní žalobě za podněcování ke vzpouře kvůli projevu ke svým příznivcům z minulé středy, který předcházel nájezdu na Kapitol. Sněmovna reprezentantů jeho obžalobu schválila. K demokratům se přidalo deset republikánů.

Pro odvolání Trumpa, kterého už 20. ledna nahradí v úřadu Joe Biden, je potřeba dvoutřetinové většiny ve stočlenném Senátu. To znamená, že by se proti prezidentovi muselo vyslovit nejméně sedmnáct senátorů z jeho Republikánské strany.

Co je impeachment Proces odvolání amerického prezidenta z úřadu může zahájit Sněmovna reprezentantů, dolní komora Kongresu. Horní komora Kongresu, Senát, pak vystupuje jako soud. Ke zbavení prezidenta funkce je zapotřebí souhlasu dvou třetin přítomných senátorů. Prvním obžalovaným prezidentem USA byl Andrew Johnson v roce 1868. Jako druhý prezident v historii čelil impeachmentu Bill Clinton kvůli aféře s Monikou Lewinskou.

Trump volební porážku stále odmítá uznat a podle Tomáše Klvani z pražské New York University mu neustálé stěžování si na údajné zmanipulování voleb zpočátku zajistilo, že je stále nejvýraznějším politikem republikánů.

"Skoro to vypadalo, že neuznal výsledky jako legitimní právě kvůli tomu, aby mohl být hlavním republikánem. Ale událostmi z 6. ledna si to pokazil, jedním slovem to přehnal. Útok na budovu Kongresu vyústí v rozštěpení Republikánské strany. Je otázkou, jak silné bude Trumpovo křídlo a jak silné to druhé proti němu, ale v každém případě to Trumpa oslabí," říká autor knihy Možná přijde i diktátor.

I kdyby ale Trump odvolán nebyl, může mu současný Senát podle některých výkladů ústavy znemožnit plány na prezidentskou kandidaturu v roce 2024. K tomu by údajně měla stačit prostá většina hlasů. Tu demokraté mají: poměr senátorů obou stran je vyrovnán 50 ku 50 a rozhodující hlas má nastupující viceprezidentka Kamala Harrisová.

"I pokud by Senát neschválil žalobu a prezidenta neodvolal, může hlasovat o tom, že Trump se už nesmí znovu zúčastnit prezidentských voleb," cituje agentura Reuters profesora ústavního práva Paula Campose z University of Colorado.

Trumpův byznys v problémech

Některé velké firmy a finanční instituce už oznámily, že s Donaldem Trumpem a jeho byznysem už nechtějí mít nic společného. Německá Deutsche Bank přestane poskytovat služby všem Trumpovým firmám, stejně tak jako on-line platforma pro vytváření e-shopů Shopify nebo akciová společnost Cushman & Wakefield, podnikající v komerčních nemovitostech. Newyorská Signature Bank mu zruší účty.

Američtí i britští organizátoři golfových turnajů navíc nechtějí pořádat akce na Trumpových hřištích ve Spojených státech a Skotsku. Přidal se i New York. Starosta metropole Bill de Blasio oznámil, že vypovídá s Trumpovými firmami smlouvy na provozování bruslařských kluzišť, dětských hřišť a golfového hřiště.

"Když se společnost a vedení této společnosti podílí na kriminální činnosti, máme právo zrušit s ní smlouvy. Vyvolávat vzpouru proti vládě Spojených států je rozhodně kriminální činnost. Město New York se proto rozhodlo nemít do budoucna s The Trump Organization nic společného," řekl de Blasio v televizi MSNBC.

Deník Washington Post napsal, že Trumpův byznys má problémy i kvůli pandemii koronaviru. Čtyři luxusní hotely patřící do jeho řetězce zavřely a plány na otevření nových se neuskutečnily.

Video: Trumpa jsem hájil, ale fatálně selhal, říká Vondra