V Davosu to vřelo. Emisar „šerifa ve městě“ pohrdal Evropou, při večeři ho vypískali

Večeře Světového ekonomického fóra v Davosu se pro amerického ministra obchodu Howarda Lutnicka změnila v nepříjemnou záležitost. Jeho konfrontační projev doprovázelo hlasité bučení a pískot, část hostů dokonce demonstrativně opustila sál.
Podle zdrojů deníku Financial Times se úterní večer zvrhl ve chvíli, kdy Lutnick pronesl několik konfrontačních výroků. Sálem znělo hlasité bučení i pískot, a to navzdory snahám hostitele akce, šéfa společnosti BlackRock Larryho Finka, situaci uklidnit.
Řada hostů se dokonce sál rozhodla opustit, a to včetně prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové.
Podle jednoho z přítomných Lutnick publiku tvrdil, že by se svět měl soustředit spíše na uhlí jako zdroj energie a nepřikládat takovou váhu obnovitelným zdrojům. Svá slova navíc doplnil několika pohrdavými poznámkami na adresu Evropy.
Podle dvou manažerů přítomných na místě patřil k hlasitým kritikům ministra obchodu i bývalý americký viceprezident Al Gore. Ministerstvo obchodu USA k celému incidentu uvedlo: „Bučel pouze jeden člověk, a byl to Al Gore.“
Lutnick přitom už před příjezdem do Davosu naznačil, že se nechystá nikoho šetřit. Ve svém komentáři pro Financial Times napsal: „Do Davosu nejedeme proto, abychom udrželi status quo. Chceme se mu postavit čelem.“ Dále napsal: „Jsme tady v Davosu, abychom jasně řekli jednu věc: S prezidentem Trumpem má kapitalismus nového šerifa ve městě.“
Celý incident ilustruje napjatou atmosféru letošního setkání ve švýcarském horském středisku a zároveň odhaluje stále se prohlubující propast mezi Evropou a Spojenými státy. Ta se ještě více otevřela poté, co americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením nových cel na některé evropské země, pokud mu budou bránit v „získání“ Grónska.
ŽIVĚCla na EU Trump neuvalí. S šéfem NATO domluvil dohodu o Grónsku, jež "potrvá věčně"
Americký prezident Donald Trump se domluvil se šéfem Severoatlantické aliance Markem Ruttem na rámci budoucí dohody o Grónsku a celé arktické oblasti. Trump to po jednání v Davosu oznámil na sociální síti Truth Social s tím, že díky tomu nezavede dodatečná cla vůči osmi evropským zemím.
Europarlament poslal kontroverzní pakt s Latinoameričany k ledu. Prošetří ho soud
Evropský parlament schválil ve středu návrh, aby obchodní dohodu s uskupením latinskoamerických zemí Mercosur přezkoumal Soudní dvůr EU. Nemůže tak přistoupit k ratifikaci do doby, než se Soudní dvůr k úmluvě vyjádří. Pokud by Soudní dvůr EU uznal, že dohoda není v souladu s unijním právem, bylo by nutné ji pozměnit. Evropská komise rozhodnutí parlamentu lituje.
ŽIVĚTrump oznámil, že se ve čtvrtek setká se Zelenským, chce konec krveprolití
Americký prezident Donald Trump ve středu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu oznámil, že by se ve čtvrtek ve švýcarském městě měl setkat s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Předtím v projevu na WEF tvrdil, že schůzku plánuje na dnešek, Zelenskyj však ve středu v Davosu není, potvrdila kancelář ukrajinského prezidenta.
Černobyl v ohrožení. Rusko elektrárnu odstřihlo, chystá se ještě horší věc
Rozsáhlé ruské útoky na ukrajinskou energetiku zasáhly i infrastrukturu klíčovou pro jadernou bezpečnost. Černobylská elektrárna přišla o veškeré externí napájení, výpadky se dotkly také přenosových vedení k dalším jaderným zdrojům. Situaci zhoršují silné mrazy a hrozba dalších úderů, Ukrajina žádá naléhavou pomoc v energetice i protivzdušné obraně.
ŽIVĚČást poslanců chce omezit ústavní pravomoc prezidenta při jmenování ministrů
Někteří vládní poslanci chtějí diskutovat o omezení pravomocí prezidenta při jmenování ministrů úpravou ústavy. Uvedla to ve středu večer televize Nova, podle které o tom poslanci mluvili na jednání ústavně-právního výboru Sněmovny. Důvodem je nynější situace, kdy prezident Petr Pavel odmítá jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.