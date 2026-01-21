Přeskočit na obsah
Benative
21. 1. Běla
Zahraničí

V Davosu to vřelo. Emisar „šerifa ve městě" pohrdal Evropou, při večeři ho vypískali

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka

Večeře Světového ekonomického fóra v Davosu se pro amerického ministra obchodu Howarda Lutnicka změnila v nepříjemnou záležitost. Jeho konfrontační projev doprovázelo hlasité bučení a pískot, část hostů dokonce demonstrativně opustila sál.

56th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos
„Jsme tady v Davosu, abychom jasně řekli jednu věc: S prezidentem Trumpem má kapitalismus nového šerifa ve městě," uvedl před večeří Lutnick.Foto: REUTERS
Podle zdrojů deníku Financial Times se úterní večer zvrhl ve chvíli, kdy Lutnick pronesl několik konfrontačních výroků. Sálem znělo hlasité bučení i pískot, a to navzdory snahám hostitele akce, šéfa společnosti BlackRock Larryho Finka, situaci uklidnit.

Řada hostů se dokonce sál rozhodla opustit, a to včetně prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové.

Podle jednoho z přítomných Lutnick publiku tvrdil, že by se svět měl soustředit spíše na uhlí jako zdroj energie a nepřikládat takovou váhu obnovitelným zdrojům. Svá slova navíc doplnil několika pohrdavými poznámkami na adresu Evropy.

Podle dvou manažerů přítomných na místě patřil k hlasitým kritikům ministra obchodu i bývalý americký viceprezident Al Gore. Ministerstvo obchodu USA k celému incidentu uvedlo: „Bučel pouze jeden člověk, a byl to Al Gore.“

Lutnick přitom už před příjezdem do Davosu naznačil, že se nechystá nikoho šetřit. Ve svém komentáři pro Financial Times napsal: „Do Davosu nejedeme proto, abychom udrželi status quo. Chceme se mu postavit čelem.“ Dále napsal: „Jsme tady v Davosu, abychom jasně řekli jednu věc: S prezidentem Trumpem má kapitalismus nového šerifa ve městě.“

Celý incident ilustruje napjatou atmosféru letošního setkání ve švýcarském horském středisku a zároveň odhaluje stále se prohlubující propast mezi Evropou a Spojenými státy. Ta se ještě více otevřela poté, co americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením nových cel na některé evropské země, pokud mu budou bránit v „získání“ Grónska.

