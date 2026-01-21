„Přestaňte, nebo vás pozře!“ Trumpův vyzyvatel vyslal tvrdý vzkaz Evropě

Ve švýcarském Davosu druhým dnem pokračuje ostře sledované Světové ekonomické fórum. Očekávalo se, že hlavním tématem bude Ukrajina, jenže místo toho se diskutuje o Trumpově plánu obsadit Grónsko. Ten má ve středu na fórum také dorazit. Do Evropy se pak opřel Trumpův protivník z domácí scény, kalifornský guvernér Gavin Newsom.
„Je čas se vzchopit,“ odpověděl kalifornský guvernér na otázku novináře ohledně toho, co by měla Evropa udělat ve vztahu s krizí okolo Grónska. „Je čas to brát vážně a přestat být spoluviníky,“ pokračoval Newsom.
Evropské státy by podle něj také měly mít páteř a nebýt aktivními spoluúčastníky toho, co se děje. „Měl jsem přinést hromadu kolenních chráničů pro světové vůdce. Rozdávají se tady ocenění, Nobelovy ceny, je to tak ubohé,“ postěžoval si a varoval, že vůči Trumpovi je potřeba ostřejší přístup, jinak Evropě hrozí, že ji americký prezident pozře.
Kalifornský guvernér ale v úterý nebyl jediným, kdo měl důležitý projev. Na kritiku například reagoval francouzský prezident Emmanuel Macron, kterému se zmiňovaný šéf Bílého domu vysmál, když veřejně zveřejnil textovou zprávu s návrhem na konání summitu G7 v Paříži ve čtvrtek ve snaze vyřešit transatlantické spory. Donald Trump odpověděl, že se žádného takového setkání nezúčastní.
„Pokud jde o návrh G7 v Paříži ze čtvrtka, není plánováno žádné setkání, ale ze strany francouzského předsednictví existuje ochota jej uspořádat,“ upřesnila později francouzská hlava státu novinářům.
USA si chtějí Evropu podmanit
Na otázku, zda je Donald Trump stále spojencem, se francouzský prezident odmítl vyjádřit. „Na to by měl odpovědět on. Jeho chování není přesně takové, jak se zdá,“ řekl novinářům. Během projevu pak uvedl, že v amerických krocích vidí snahu Evropu oslabit a podřídit si ji.
Původně se očekávalo, že hlavním tématem fóra bude válka na Ukrajině, která už trvá skoro čtyři roky, nicméně místo toho se diskutuje především o Trumpově plánu obsadit Grónsko, jak připomíná například deník Politico.
„Zatímco se evropští lídři zde v Davosu snaží přesvědčit Donalda Trumpa, aby se vzdal své ambice vlastnit Grónsko, Ukrajina je stále více odsouvána do pozadí,“ píše deník.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tak podle vysoce postaveného ukrajinského úředníka a zahraničního poradce obeznámeného se situací přemýšlí, zda se mu vůbec vyplatí účast. Ukrajina totiž v posledních dnech stále více trpí kvůli ruským útokům na energetickou soustavu, v úterý večer bylo jenom v hlavním městě Kyjevě je v důsledku útoků milion lidí bez elektřiny a obyvatelé více než 4000 bytových domů bez tepla.
Válka na Ukrajině sice v Davosu není hlavním tématem, i tak se ovšem setkali zástupci USA a Ruska.
„Měli jsme velmi pozitivní schůzku,“ řekl Trumpův vyslanec Steve Witkoff o setkání s Putinovým vyslancem Kirillem Dmitrijevem ohledně možné budoucí mírové dohody, která by ukončila válku na Ukrajině.
„Dialog je konstruktivní a stále více lidí chápe spravedlnost ruského postoje,“ komentoval Dmitrijev.
Ve středu by do Švýcarska měl dorazit také americký prezident Donald Trump, jeho cesta se ovšem zkomplikovala. Letadlo s nejmocnějším mužem planety se totiž kvůli závadě vrátilo zpět do Spojených států.
Trump pak podle agentur musel přestoupit do náhradního letadla.
Stovky bojovníků Islámského státu utekly z vězení. S nimi zřejmě i teroristé z Evropy
Ze syrské věznice Šaddádí uprchlo zhruba 1500 bojovníků Islámského státu. Uvedla to Kurdská koalice Syrských demokratických sil (SDF). Islamistům se v pondělí podařilo utéct během intenzivních bojů mezi syrskou armádou a SDF v okolí věznice. K bojům došlo poté, co selhala nedělní dohoda o příměří.
Muchová otočila zápas s americkou outsiderkou. Nezničilo ji ani 11 es soupeřky
Karolína Muchová zdolala v druhém kole tenisového Australian Open Alycii Parksovou z USA 4:6, 6:4, 6:4. Česká hráčka uspěla i přes 11 es její v žebříčku o 80 míst hůře postavené soupeřky.
"Jste opilí ignoranti." Španěl se pustil do diváků, kteří se mu smáli
Španělského tenistu Alejandra Davidoviche naštvalo během zápasu 2. kola Australian Open chování některých diváků.
ŽIVĚPrioritou je protivzdušná obrana státu, prodej letounů L-159 by nebyl výhodný, řekl Zůna
Bitevní letouny L-159 jsou součástí protivzdušné obrany České republiky, která je dle vlády prioritou. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) tak reagoval na ukrajinský zájem o tyto stroje.
Prezident poslal Juchelkovi jasný vzkaz. Hrad reagoval na nařčení, že porušuje zákon
Sněmovní tahanice okolo snižování odvodů živnostníkům přerostly do sporu o švarcsystém. Nelegální formu zaměstnávání, kvůli které stále častěji padají tučné pokuty. Někteří politici otevřeně přiznávají, že jsou součástí nezákonných praktik a opět vyzývají k definitivnímu vyřešení.