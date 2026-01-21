Přeskočit na obsah
Ekonomika

„Přestaňte, nebo vás pozře!“ Trumpův vyzyvatel vyslal tvrdý vzkaz Evropě

Jaroslav Synčák
Ve švýcarském Davosu druhým dnem pokračuje ostře sledované Světové ekonomické fórum. Očekávalo se, že hlavním tématem bude Ukrajina, jenže místo toho se diskutuje o Trumpově plánu obsadit Grónsko. Ten má ve středu na fórum také dorazit. Do Evropy se pak opřel Trumpův protivník z domácí scény, kalifornský guvernér Gavin Newsom.

Switzerland Davos
Kalifornský guvernér Gavin Newsom během výročního zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu ve Švýcarsku, úterý 20. ledna 2026.Foto: CTK
„Je čas se vzchopit,“ odpověděl kalifornský guvernér na otázku novináře ohledně toho, co by měla Evropa udělat ve vztahu s krizí okolo Grónska. „Je čas to brát vážně a přestat být spoluviníky,“ pokračoval Newsom.

Evropské státy by podle něj také měly mít páteř a nebýt aktivními spoluúčastníky toho, co se děje. „Měl jsem přinést hromadu kolenních chráničů pro světové vůdce. Rozdávají se tady ocenění, Nobelovy ceny, je to tak ubohé,“ postěžoval si a varoval, že vůči Trumpovi je potřeba ostřejší přístup, jinak Evropě hrozí, že ji americký prezident pozře.

Kalifornský guvernér ale v úterý nebyl jediným, kdo měl důležitý projev. Na kritiku například reagoval francouzský prezident Emmanuel Macron, kterému se zmiňovaný šéf Bílého domu vysmál, když veřejně zveřejnil textovou zprávu s návrhem na konání summitu G7 v Paříži ve čtvrtek ve snaze vyřešit transatlantické spory. Donald Trump odpověděl, že se žádného takového setkání nezúčastní.

„Pokud jde o návrh G7 v Paříži ze čtvrtka, není plánováno žádné setkání, ale ze strany francouzského předsednictví existuje ochota jej uspořádat, upřesnila později francouzská hlava státu novinářům.

USA si chtějí Evropu podmanit

Na otázku, zda je Donald Trump stále spojencem, se francouzský prezident odmítl vyjádřit. „Na to by měl odpovědět on. Jeho chování není přesně takové, jak se zdá,“ řekl novinářům. Během projevu pak uvedl, že v amerických krocích vidí snahu Evropu oslabit a podřídit si ji.

56th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos
Francouzský prezident Emmanuel Macron na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu, 20. ledna 2026.Foto: REUTERS

Původně se očekávalo, že hlavním tématem fóra bude válka na Ukrajině, která už trvá skoro čtyři roky, nicméně místo toho se diskutuje především o Trumpově plánu obsadit Grónsko, jak připomíná například deník Politico.

„Zatímco se evropští lídři zde v Davosu snaží přesvědčit Donalda Trumpa, aby se vzdal své ambice vlastnit Grónsko, Ukrajina je stále více odsouvána do pozadí,“ píše deník.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tak podle vysoce postaveného ukrajinského úředníka a zahraničního poradce obeznámeného se situací přemýšlí, zda se mu vůbec vyplatí účast. Ukrajina totiž v posledních dnech stále více trpí kvůli ruským útokům na energetickou soustavu, v úterý večer bylo jenom v hlavním městě Kyjevě je v důsledku útoků milion lidí bez elektřiny a obyvatelé více než 4000 bytových domů bez tepla.

Válka na Ukrajině sice v Davosu není hlavním tématem, i tak se ovšem setkali zástupci USA a Ruska.

„Měli jsme velmi pozitivní schůzku,“ řekl Trumpův vyslanec Steve Witkoff o setkání s Putinovým vyslancem Kirillem Dmitrijevem ohledně možné budoucí mírové dohody, která by ukončila válku na Ukrajině.

„Dialog je konstruktivní a stále více lidí chápe spravedlnost ruského postoje,“ komentoval Dmitrijev.

56th annual World Economic Forum (WEF) meeting, in Davos
Zvláštní vyslanec USA Steve Witkoff a americký podnikatel Jared Kushner kráčí v den 56. výročního zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu, 20. ledna 2026.Foto: Reuters

Ve středu by do Švýcarska měl dorazit také americký prezident Donald Trump, jeho cesta se ovšem zkomplikovala. Letadlo s nejmocnějším mužem planety se totiž kvůli závadě vrátilo zpět do Spojených států.

Trump pak podle agentur musel přestoupit do náhradního letadla.

Napětí mezi Grónskem a USA řeší představitelé z Kanady i evropských zemí. | Video: AP
