Zahraničí

V americkém Mississippi se střílelo, na místě je šest mrtvých včetně dítěte

ČTK / Reuters

Při střelbě na severovýchodě amerického státu Mississippi zemřelo šest lidí včetně jednoho dítěte. Americké úřady z vražd obvinily příbuzného obětí.

usa policie
Americká policie. Ilustrační foto.Foto: Reuters
K úmrtím došlo na třech různých místech střelby, podle WTVA, pobočky NBC News.

„Podezřelý je ve vazbě a již nepředstavuje hrozbu pro naši komunitu“, napsal na sociálních médiích Eddie Scott, šerif okresu Clay.

Ve svém příspěvku neuvedl konkrétní počet obětí, ale WTVA uvedla, že zemřelo šest lidí.

Scott a šerifovo oddělení okamžitě nereagovali na žádost agentury Reuters o komentář.

„Prosím, vzpomeňte na naše oběti a jejich rodiny ve svých modlitbách,“ napsal Scott na Facebooku.

Clay County leží v severovýchodní části státu Mississippi a má téměř 20 tisíc obyvatel.

