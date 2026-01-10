V americkém Mississippi se střílelo, na místě je šest mrtvých včetně dítěte

Při střelbě na severovýchodě amerického státu Mississippi zemřelo šest lidí včetně jednoho dítěte. Americké úřady z vražd obvinily příbuzného obětí.
K úmrtím došlo na třech různých místech střelby, podle WTVA, pobočky NBC News.
„Podezřelý je ve vazbě a již nepředstavuje hrozbu pro naši komunitu“, napsal na sociálních médiích Eddie Scott, šerif okresu Clay.
Ve svém příspěvku neuvedl konkrétní počet obětí, ale WTVA uvedla, že zemřelo šest lidí.
Scott a šerifovo oddělení okamžitě nereagovali na žádost agentury Reuters o komentář.
„Prosím, vzpomeňte na naše oběti a jejich rodiny ve svých modlitbách,“ napsal Scott na Facebooku.
Clay County leží v severovýchodní části státu Mississippi a má téměř 20 tisíc obyvatel.
Mladý Ukrajinec popisuje překvapivé úskalí padajících granátů. „Něco na nás číhá.“
„U pěchoty je to těžké, strašně těžké,“ říká dvaadvacetiletý Viktor, který ve svém věku do armády nemusel, ale dobrovolně narukoval. „Někdo tu práci dělat musí.“ Podle něj je hlavní zachovat chladnou hlavu. „Padají na nás granáty, ale musíte sedět, vytrvat a ani se nehnout, protože nad námi létají drony,“ dodává.
Nově zveřejněné video ukazuje, jak to bylo se střelbou agenta v Minneapolisu
Média zveřejnila video natočené imigračním agentem, který ve středu v Minneapolisu zastřelil Renne Goodovou. Informoval o tom server deníku The Washington Post.
ŽIVĚVenezuela propouští politické vězně. "Snaha o smír," uznal Trump a odložil další útok
Počet vězňů propuštěných ve Venezuele vzrostl na 18. Země je začala propouštět ve snaze uklidnit administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten v pátek prohlásil, že propuštění politických vězňů ve Venezuele je známkou "snahy o mír" a že zrušil plánovanou druhou vlnu útoků proti zemi.
Dlouhověkost není jen pro bohaté. To hlavní má každý k dispozici zdarma
V Česku dodnes nejsou propojená a sdílená zdravotní data. „Chybí jednotná elektronická zdravotní dokumentace, do které by ošetřující lékař mohl nahlédnout,“ říká Karla Ašerová, zakladatelka kliniky EliteMedical. Právě data a jejich analýza přitom mohou výrazně přispět k prodloužení lidského věku.
ŽIVĚSněžení komplikuje dopravu, na dálnici D3 havarovali policisté jedoucí za sebevrahem
Na dálnici D3 na Českokrumlovsku dnes odpoledne havarovalo policejní auto. Narazilo do svodidel na úrovni obce Netřebice. Oba policisté byli převezení do nemocnice na ošetření.