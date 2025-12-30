Přeskočit na obsah
30. 12. David
V 80 letech zemřela Bégam Chálida Zijáová, někdejší první premiérka Bangladéše

ČTK

Ve věku 80 let zemřela po dlouhé nemoci někdejší bangladéšská premiérka Bégam Chálida Zijáová, která se v roce 1991 stala první ženou v čele tamní vlády. Její trpká rivalita s další bývalou premiérkou, šajch Hasínou Vadžídovou, utvářela po celou generaci politiku této asijské země. Informovaly o tom v úterý tiskové agentury s odvoláním na oznámení Bangladéšské nacionalistické strany (BNP).

Bangladéšská premiérka Bégam Chálida Zijáová
Bangladéšská premiérka Bégam Chálida ZijáováFoto: Wikimedia commons / Public domain
Ačkoli Zijáová nebyla u moci od roku 2006, spolu se svou středopravicovou BNP si nadále udržovala značnou podporu veřejnosti. Čelila řadě korupčních kauz, podle ní politicky motivovaných, několik let strávila ve vězení nebo v domácím vězení. Loni v lednu ji však nejvyšší soud v poslední z těchto kauz osvobodil, což jí umožnilo kandidovat v nadcházejících parlamentních volbách.

Po propuštění Zijáové z vězení ze zdravotních důvodů v roce 2020 její rodina nejméně osmnáctkrát požádala vládu premiérky Vadžídové, aby jí umožnila léčit se v zahraničí, uvedla BNP. Úřady však všechny žádosti zamítly.

Po odstoupení a útěku Vadžídové do Indie po násilných protestech v srpnu 2024 nakonec dočasná vláda, vedená nositelem Nobelovy ceny za mír Muhammadem Júnusem, umožnila Zijáové vycestovat. V lednu odletěla do Londýna, do vlasti se vrátila v květnu.

BNP je považována za favorita parlamentních voleb, které se budou konat 12. února. Syn Zijáové a úřadující předseda strany, 60letý Tarík Rahmán, se teprve minulý týden vrátil do země po téměř 17 letech v exilu a podle Reuters je všeobecně považován za předního kandidáta na funkci předsedy vlády.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka a poslanec této strany Filip Turek po jednání s předsedou ANO Andrejem Babišem o připomínkách prezidentka Petra Pavla k Turkovi.
ŽIVĚ„Je to Babišova vláda, ne Pavlova,“ tlačí Macinka na ministerský post pro Turka

Předseda Motoristů Petr Macinka nadále předpokládá, že premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka na ministra životního prostředí. Řekl to v České televizi. Turek se podle něj s Babišem sešel už před Vánoci, všichni tři to mají v plánu začátkem ledna. Jediným kandidátem na šéfa resortu zůstává podle Macinky Turek.

Ilustrační foto
Meta kupuje čínský start-up Manus, posílí v oblasti pokročilé AI

Americká společnost Meta Platforms, která mimo jiné vlastní sociální síť Facebook, koupí čínský start-up Manus, sídlící v Singapuru a zabývající se umělou inteligencí (AI). Meta se tak snaží urychlit snahy o integraci pokročilé AI do svých platforem, mezi které patří také WhatsApp či Instagram. Meta to oznámila v noci na úterý.

Ilustrační foto
Saúdská Arábie podnikla vzdušný úder v jemenském přístavu Mukallá

Koalice vedená Saúdskou Arábií v Jemenu v úterý podnikla omezený vzdušný úder v přístavu Mukallá, cílem byla podle jejího vyjádření zahraniční vojenská podpora separatistům na jihu země. Saúdská Arábie minulý týden vyzvala separatisty podporované Spojenými arabskými emiráty (SAE), aby se stáhli z provincií Hadramaút a Mahra, které tento měsíc ovládli.

Spotlight - Pavla Gomba
Pětiletí mniši vstávají ve čtyři. Brutální režim v Bhútánu popisuje Pavla Gomba

Dětský fond OSN (UNICEF) už přes 50 let pomáhá v Bhútánu se vzděláváním, výživou nebo ochranou dětí. Ředitelka české pobočky UNICEF Pavla Gomba zemi několikrát navštívila a považuje ji za jedinečnou. Například v tom, jak velmi rychle se vyvíjí, přičemž se snaží udržet místní tradice. „Neznám jiný stát, kde by lidé byli tak hrdí na svou zemi a opravdu upřímně, nefalšovaně měli rádi svého krále.“

Donald Trump a Vladimir Putin se sešli na summitu v Helsinkách
Trump znovu útočí na šéfa Fedu a hrozí mu žalobou

Americký prezident Donald Trump v pondělí opět pohrozil, že by mohl podat žalobu na předsedu americké centrální banky (Fed) Jeromeho Powella za to, co nazval „hrubou nekompetentností“ v souvislosti s Powellovým vedením renovace sídla centrální banky ve Washingtonu. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters.

