Při zemětřesení v Bangladéši zahynulo devět lidí a dalších 300 utrpělo zranění

Zemětřesení zasáhlo okolo 10:40 místního času (5:40 SEČ) oblast nedaleko města Narsingdi, které je asi 36 kilometrů severovýchodně od Dháky. Stalo se tak v době, kdy byla velká část lidí doma, protože pátek je v této 175milionové převážně muslimské zemi volným dnem. Otřesy byly podle AFP cítit až ve zhruba 248 kilometrů vzdálené indické Kalkatě.
Šéf prozatímní vlády Muhammad Júnus uvedl, že je hluboce šokován a zarmoucen zprávami o obětech. Tři z nich zahynuly po pádu zábradlí z osmipatrové budovy na předměstí Dháky, dodala AFP. Mezi zraněnými jsou podle agentury hlavně univerzitní studenti a tovární dělníci. Poškozeno bylo i nejméně 14 budov a v jedné z elektráren vypukl požár, který je už uhašen.
"Cítili jsme silné otřesy a budovy se otřásaly jako stromy," řekla Reuters obyvatelka Dháky. "Schodiště byla přeplněná, jak se lidé snažili z budov dostat ven. Všichni byli vystrašení, děti brečely," dodala.
Otřesy byly znatelné také ve městě Gazipur, které je od metropole vzdáleno zhruba 26 kilometrů. Vláda situaci podrobně vyhodnocuje a nařídila záchranné akce v postižených oblastech, dodal Reuters.