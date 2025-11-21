Zahraničí

Při zemětřesení v Bangladéši zahynulo devět lidí a dalších 300 utrpělo zranění

ČTK ČTK
před 18 hodinami
Nejméně devět lidí v pátek zahynulo při zemětřesení ve východním Bangladéši a více než 300 dalších utrpělo zranění, napsala agentura AFP s odvoláním na vládní zdroje. Zemětřesení o síle 5,7 stupně zničilo podle agentury Reuters mnoho městských částí v metropoli Dháce.
Obyvatelé stojí v uličce poté, co opustili svůj dům vedle spadlého lešení po zemětřesení v Dháce v Bangladéši, 21. listopadu 2025. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain.
Obyvatelé stojí v uličce poté, co opustili svůj dům vedle spadlého lešení po zemětřesení v Dháce v Bangladéši, 21. listopadu 2025. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain. | Foto: Reuters

Zemětřesení zasáhlo okolo 10:40 místního času (5:40 SEČ) oblast nedaleko města Narsingdi, které je asi 36 kilometrů severovýchodně od Dháky. Stalo se tak v době, kdy byla velká část lidí doma, protože pátek je v této 175milionové převážně muslimské zemi volným dnem. Otřesy byly podle AFP cítit až ve zhruba 248 kilometrů vzdálené indické Kalkatě.

zahraničí Aktuálně.cz Obsah zemětřesení smrt pád Bangladéš

