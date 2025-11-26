Zahraničí

Už je tady zas. Adolf Hitler má znovu našlápnuto k vítězství v Namibii

před 1 hodinou
Favoritem regionálních voleb v Namibii je znovu Adolf Hitler Uunona. Africký politik s nezaměnitelným jménem vládne v regionu Oshana přes dvacet let. O světovou nadvládu ale neusiluje, řekl už dříve v rozhovoru pro německý Bild. Výrazné jméno si podle vlastních slov měnit nehodlá.
Adolf Hitler Uunona na volební plakáty politické strany SWAPO.
Adolf Hitler Uunona na volební plakáty politické strany SWAPO. | Foto: Swapo Party of Namibia

"Namibijský Hitler" znovu bojuje o moc, píše německý deník Bild. Právě ten dostal afrického politika s celým jménem Adolf Hitler Uunona do titulků médií po celém světě. V roce 2020 s ním po jeho čtvrtém vítězství v okrese Ompundja v regionu Oshana udělal rozhovor.

Jméno mu dal otec. Měnit ho politik nechce

"Jméno po tom muži mi dal otec. Když jsem byl dítě, považoval jsem to za naprosto normální, až později jsem zjistil, co ten člověk všechno udělal," řekl tehdy Adolf Hitler deníku Bild.  

Že si chtěl Hitler podmanit celý svět, pochopil Adolf Uunona až jako dospívající. Sám ale ujistil, že neplánuje následovat příklad německého diktátora. "Hitler byl kontroverzní osobnost, která brala zajatce a zabíjela lidi po celém světě. Nejsem jako on," prohlásil pro deník The Namibian. 

Jméno si politik měnit nehodlá, i jeho manželka mu prý říká Adolfe. V oficiálních volebních materiálech používá ale jenom Adolf Uunona. Vadí mu totiž, že si ho média všímají pouze kvůli jeho jménu. 

Ne všichni jsou s jeho vládnutím spokojení

Adolf Hitler Uunona teď znovu kandiduje za levicovou stranu SWAPO (Lidová organizace Jihozápadní Afriky), která vládne Namibii od získání nezávislosti v roce 1990. Předtím bojovala dlouhá léta proti nadvládě sousední Jihoafrické republiky. 

Uunona teď chce vyhrát volby popáté v řadě. Při těch minulých dostal 84,88 procenta. Tento rok ovšem roste kritika na jeho adresu. Uunona totiž sliboval výstavbu silnice mezi regionem Ompundža a městem Oshakati. 

Práce se však výrazně protáhla a o projekt se začalo zajímat i namibijské ministerstvo financí. "Neplatíme ho za to, aby v práci hrál karty," kritizoval jeden volič v místních novinách dlouholetého politika.

Krátce před volbami se ovšem Uunona snažil voliče uklidnit. "Zpevněná silnice se blíží! Oznámená cena je ekvivalentem téměř 1,5 milionu eur (zhruba 36,23 milionu Kč) za úsek 1A, dlouhý dvanáct kilometrů. Hitler a jeho spolupracovníci zorganizovali slavnostní zahájení výstavby, aby přitáhli pozornost veřejnosti," píše německý Bild. 

 
