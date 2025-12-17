USA chtějí po Itálii, aby rychle vycvičila palestinské policisty pro Pásmo Gazy

Spojené státy požádaly Itálii, aby vycvičila palestinské policisty, kteří by mohli být rozmístěni v Pásmu Gazy v rámci dohody o příměří, řekla v parlamentu italská premiérka Giorgia Meloniová.
Itálie by se mohla zapojit i do Mezinárodních stabilizačních sil, které by mohly působit v Pásmu Gazy.
„Spojené státy nás požádaly, abychom se zúčastnili pilotního projektu výcviku 50 palestinských policistů, kteří by byli rozmístěni v brzké době v Pásmu Gazy,“ uvedla Meloniová.
Podle ní Itálie také zvažuje, že by se zapojila do Mezinárodních stabilizační sil v Pásmu Gazy. S jejich nasazením počítá rezoluce OSN schválená v polovině listopadu. Meloniová zmínila, že italští vojenští policisté, takzvaní karabiniéři, již v minulosti palestinské policisty cvičili. Dělo se tak v rámci mise MIAD na Západním břehu Jordánu.
Meloniová, která čelila kritice za to, že Itálie neuznala Stát Palestina, podpořila dvoustátní řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinci. V projevu pak uvedla, že je zásadní, aby se Hamás odzbrojil „a přestal být hrozbou pro Izrael a v konečném důsledku i pro samotné Palestince“.
Zájem o zapojení svých vojáků do Mezinárodních stabilizačních sil v minulosti vyjádřily Indonésie, Ázerbájdžán, Turecko a Egypt. Mnohé země se podle serveru nicméně zdráhají do projektu zapojit, protože stále není jasné, zda se Hamás odzbrojí dobrovolně, a jaká budou pravidla použití sil.
S působením stabilizačních sil a nové palestinské policie, která by neměla vazby na teroristické hnutí Hamás, počítá návrh mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trump.
Část plánu, která hovořila o propuštění izraelských rukojmích, částečném stažení Izraele z Pásma Gazy a zastavení bojů, strany od října již realizují, ačkoliv Hamás a Izrael se navzájem kritizují z porušování příměří. O dalších bodech se vedou jednání. Mezi největšími spornými body je odzbrojení Hamásu, na kterém trvá Izrael.
