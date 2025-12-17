Přeskočit na obsah
Benative
17. 12. Daniel
Zahraničí

USA chtějí po Itálii, aby rychle vycvičila palestinské policisty pro Pásmo Gazy

ČTK

Spojené státy požádaly Itálii, aby vycvičila palestinské policisty, kteří by mohli být rozmístěni v Pásmu Gazy v rámci dohody o příměří, řekla v parlamentu italská premiérka Giorgia Meloniová.

Izrael Gaza tank
Izrael Gaza tankFoto: X80003
Itálie by se mohla zapojit i do Mezinárodních stabilizačních sil, které by mohly působit v Pásmu Gazy.

„Spojené státy nás požádaly, abychom se zúčastnili pilotního projektu výcviku 50 palestinských policistů, kteří by byli rozmístěni v brzké době v Pásmu Gazy,“ uvedla Meloniová.

Podle ní Itálie také zvažuje, že by se zapojila do Mezinárodních stabilizační sil v Pásmu Gazy. S jejich nasazením počítá rezoluce OSN schválená v polovině listopadu. Meloniová zmínila, že italští vojenští policisté, takzvaní karabiniéři, již v minulosti palestinské policisty cvičili. Dělo se tak v rámci mise MIAD na Západním břehu Jordánu.

Meloniová, která čelila kritice za to, že Itálie neuznala Stát Palestina, podpořila dvoustátní řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinci. V projevu pak uvedla, že je zásadní, aby se Hamás odzbrojil „a přestal být hrozbou pro Izrael a v konečném důsledku i pro samotné Palestince“.

Zájem o zapojení svých vojáků do Mezinárodních stabilizačních sil v minulosti vyjádřily Indonésie, Ázerbájdžán, Turecko a Egypt. Mnohé země se podle serveru nicméně zdráhají do projektu zapojit, protože stále není jasné, zda se Hamás odzbrojí dobrovolně, a jaká budou pravidla použití sil.

S působením stabilizačních sil a nové palestinské policie, která by neměla vazby na teroristické hnutí Hamás, počítá návrh mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trump.

Část plánu, která hovořila o propuštění izraelských rukojmích, částečném stažení Izraele z Pásma Gazy a zastavení bojů, strany od října již realizují, ačkoliv Hamás a Izrael se navzájem kritizují z porušování příměří. O dalších bodech se vedou jednání. Mezi největšími spornými body je odzbrojení Hamásu, na kterém trvá Izrael.

