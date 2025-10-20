"Válka zdaleka nekončí." Gaza zažila krvavý víkend, podle Trumpa příměří platí

"Jak víte, byli dost bouřliví, stříleli. Ale myslíme si, že vedení (Hamásu) se na tom asi nepodílí," řekl Donald Trump novinářům na palubě letounu Air Force One. Dodal, že příměří zůstává v platnosti a že jeho vláda se chce ujistit, že bude "velmi mírové".
President Trump said the Gaza ceasefire between Israel and Hamas remains in effect despite recent violence, including Israeli air strikes killing 26 https://t.co/HDuXs3iVFa pic.twitter.com/hg0K8iUCHd— Reuters (@Reuters) October 20, 2025
Izraelské obranné síly ve svém prohlášení uvedly, že ozbrojenci stříleli na vojáky v Rafahu v jižní Gaze za demarkační linií, mimo jiné i protitankovými střelami. Později oznámily, že byli zabiti dva vojáci.
Ozbrojené křídlo Hamásu - brigády al-Qassam - reagovalo, že o útoku nemá žádné informace a že ztratilo kontrolu nad svými bojovníky, kteří se nacházejí na území Gazy kontrolovaném izraelskou armádou. Donald Trump označil útočníky za rebely, kteří nebyli v kontaktu s Hamásem.
Nedělní eskalace byla dosud nejzávažnější výzvou pro již beztak křehké příměří podporované Spojenými státy. Izrael a Hamás podepsaly první fázi dohody, která vyžadovala, aby Izrael částečně stáhl vojáky, umožnil volný tok humanitární pomoci a propustil určitý počet palestinských vězňů a zadržených.
Válka zdaleka nekončí
"Mírová dohoda je jen kus papíru a obsahuje mnoho nejasností. Jak ukazuje dnešní den, válka ještě neskončila," uvedl pro americký list The Washington Post záložní izraelský voják Sharon který v souladu s vojenským protokolem souhlasil jen s uvedením svého křestního jména.
Také izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že válka skončí, až Hamás složí zbraně. "Trváme na tom, aby byla dohoda naplněna v plném rozsahu, včetně navrácení všech mrtvých rukojmí a odzbrojení Hamásu," řekl pro stanici Channel 14. To ovšem zdaleka nebude tak jednoduché. Podle zpráv z minulého týdne Hamás aktivně upevňuje svoji kontrolu v části Pásma Gazy, ze kterého se stáhla izraelská armáda. Děje se tak za použití násilí včetně veřejných poprav.
Hamás stále nepředal všechna těla mrtvých rukojmí
Hamás v rámci dohody souhlasil s propuštěním zbývajících rukojmí, která unesl při útocích 7. října 2023, včetně těl mrtvých. Dosud skupina propustila všech dvacet živých rukojmí a ostatky dalších dvanácti z celkem 28 těl. Hamás argumentuje, že se k některým ostatkům těl nemůže dostat bez specializovaného vybavení, a proto to nějakou dobu potrvá.
Izraelská vláda naopak věří, že může přimět Hamás k rychlejšímu vydání ostatků. "Jsme si vědomi toho, že když Hamás pocítí tlak ze strany Izraele a Spojených států, začne vracet více ostatků našich rukojmí," řekla v neděli mluvčí izraelské vlády Shosh Bedrosianová.
Americká delegace v Izraeli
Do Izraele v pondělí dopoledne dorazili emisaři šéfa Bílého domu, tedy vyslanec Steve Witkoff a Trumpův poradce a zároveň zeť Jared Kushner. V úterý má do země dorazit také americký viceprezident J. D. Vance. Podle izraelských médií budou Vance, Witkoff a Kushner jednat s izraelským premiérem Netanjahuem, navštíví humanitární středisko v Pásmu Gazy a setkají se s rodinami rukojmí.