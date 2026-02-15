Ukrajinského exministra zatkli detektivové. Právě se pokoušel překročit hranice

Ukrajinský protikorupční úřad NABU dnes oznámil zatčení bývalého ministra energetiky Hermana Haluščenka. Parlament loni v listopadu Haluščenka odvolal z postu ministra spravedlnosti, který tehdy zastával, v souvislosti s rozsáhlým korupčním skandálem v energetickém sektoru. Haluščenko byl zatčen při pokusu opustit zemi. Píše o tom agentura AFP.
"Detektivové NABU dnes v rámci operace Midas zatkli bývalého ministra energetiky při překračování hranic země," uvedl podle AFP úřad v prohlášení s odkazem na korupční skandál, který loni otřásl Ukrajinou.
Úřady už v kauze obvinily několik lidí, přičemž dva podezřelí, včetně Tymura Mindiče, někdejšího blízkého spolupracovníka prezidenta Volodymyra Zelenského, uprchli do zahraničí. Kauza v listopadu stála funkci tehdejší ministryni energetiky Svitlanu Hrynčukovou a ministra spravedlnosti Haluščenka, jenž byl v čele ministerstva energetiky před Hrynčukovou. Později Zelenskyj odvolal také šéfa své kanceláře Andrije Jermaka.
Skupina podle vyšetřovatelů na úplatcích získala 100 milionů dolarů (asi dvě miliardy korun). Centrem skandálu je společnost Enerhoatom, provozovatel ukrajinských jaderných elektráren. Skandál vyvolal hněv veřejnosti v době rozsáhlých výpadků elektřiny způsobených ruskými útoky.
Ve stovkách měst a obcí v Česku se dnes sejdou lidé na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla. Akce inicioval spolek Milion chvilek. Navážou na demonstraci z 1. února na pražském Staroměstském a Václavském náměstí.
Ruští školáci se v rámci nového předmětu Základy vnitřní bezpečnosti a obrany naučí, jak sestavovat a ovládat drony, informovala na konci ledna agentura RIA Novosti s odvoláním na ruské vládní dokumenty. Podobné iniciativy v poslední době vznikají i na Západě.
Postup prezidenta Trumpa v USA je reakcí na to, že se v některých politických oblastech zašlo příliš daleko. V panelové debatě na Mnichovské bezpečnostní konferenci to řekl český ministr zahraničí Petr Macinka. Hlasitý nesouhlas vyjádřila bývalá ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová. Macinka se střetl i se svým polským protějškem Radoslawem Sikorskim. Opozice mluví o trapasu.
Ve věku 94 let zemřela Zuzana Marešová, rozená Spitzerová. Patřila mezi 669 převážně židovských dětí, které odjely na začátku druhé světové války z Prahy do Londýna díky Nicholasu Wintonovi.
Sledujte události a zajímavosti z devátého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.