Zahraničí

„Trumpovo“ křehké příměří je v ohrožení. Mezi Thajskem a Kambodžou to opět vře

ČTK

Thajsko obvinilo Kambodžu z porušení příměří, které obě země uzavřely v sobotu. Informuje o tom agentura AFP. Podle Bangkoku totiž přeletělo nad thajským územím více než 250 dronů.

Donald Trump a Vladimir Putin se sešli na summitu v Helsinkách
Donald Trump a Vladimir Putin se sešli na summitu v HelsinkáchFoto: Reuters
Přeshraniční boje, které nanovo propukly v prosinci, si vyžádaly přes 40 obětí.

„Více než 250 bezpilotních letounů pocházejících z Kambodže narušilo z neděle na pondělí thajský prostor,“ uvedla thajská armáda. „Takové chování znamená provokaci a porušení opatření, která mají napětí (mezi oběma zeměmi) snížit,“ dodala v prohlášení.

Zástupci Thajska a Kambodže jednali o klidu zbraní tři dny. Příměří mezi nimi začalo platit v sobotu v poledne místního času.

Obě znesvářené země podepsaly příměří na konci října v malajsijské metropoli Kuala Lumpuru, čemuž přihlížel americký prezident Donald Trump. Ten na obě země vyvíjel ekonomický tlak, aby ukončily přeshraniční spor, který vypukl na konci května, když po přestřelce s Thajci zahynul kambodžský voják.

Boje se opět naplno rozhořely 12. prosince; od té doby zahynulo na obou stranách nejméně 47 lidí, píše AFP. Své domovy muselo opustit na půl milionu lidí na kambodžské straně a zhruba 400 tisíc v Thajsku.

Thajsko a Kambodža se už více než 100 let snaží získat kontrolu nad řádně nevymezenými oblastmi podél 820 kilometrů dlouhé společné pozemní hranice. Tu stanovila v roce 1907 Francie, jejíž byla tehdy Kambodža kolonií. Země se přou o území hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. století, které si Thajsko nárokuje proto, že kontroluje hlavní přístupové cesty k objektu.

