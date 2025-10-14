Zahraničí

Další Trumpův "deal". Thajsko a Kambodža na konci října uzavřou mír

před 1 hodinou
Americký prezident Donald Trump se na konci října zúčastní podpisu mírové dohody mezi Thajskem a Kambodžou, který se uskuteční během zasedání Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN) v Malajsii. Podle agentury AFP to řekl malajsijský ministr zahraničí. Mezi Thajskem a Kambodžou na konci července vypukl ozbrojený konflikt, který po pěti dnech ukončilo příměří zprostředkované právě Donaldem Trumpem.
Prezident Donald Trump na mírovém summitu v Egyptě. 13. říjen, 2025
Prezident Donald Trump na mírovém summitu v Egyptě. 13. říjen, 2025 | Foto: ČTK

Malajsie, která letos ASEAN předsedá, uspořádá v pořadí 47. summit mezi 26. až 28. říjnem. "Donald Trump se na účast při podpisu mírové dohody těší," řekl Hasan.

"Thajsko je připraveno s Kambodžou jednat, ale pod podmínkou, že stáhne těžké zbraně z pohraničních oblastí, tato území odminuje, bude přísněji postupovat proti centrům internetových podvodníků a přesune své občany z pohraničních oblastí, na které si Thajsko činí nárok," uvedl thajský premiér Anutin Čánvirakun.

Další zprávy