Trumpova krev se stane nástrojem pomsty. A už brzy, tvrdí elitní americký novinář

Spojené státy se vzpamatovávají z atentátu na Donalda Trumpa. Podle autora projevů bývalého prezidenta George Bushe a nynějšího novináře prestižního časopisu The Atlantic Davida Fruma republikáni šířili v americké společnosti násilí. A teď se jeho terčem stal sám jejich prezidentský kandidát. Frum pro Aktuálně.cz dává sobotní drama v Pensylvánii do souvislosti mimo jiné s útokem na Kapitol.

Poté, co stoupenci Donalda Trumpa v lednu 2021 zaútočili na Kapitol a vyhrožovali, že ublíží tehdejší předsedkyni Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové a viceprezidentovi Mikeu Pencovi, slíbil nynější republikánský uchazeč o Bílý dům, že je omilostní, pokud se vrátí do úřadu. Rozzuřený dav chtěl - podobně jako Trump - zvrátit výsledky voleb, v nichž zvítězil demokratický kandidát Joe Biden.

"Trump se tehdy zastával rádoby únosců a vrahů. Jeho vlastní zaměstnanci vypověděli, s jakou radostí sledoval chaos v televizi," popisuje pro Aktuálně.cz Frum a zmiňuje hned další případ, kdy o necelé dva roky později vtrhl do domu Pelosiové útočník a napadl jejího manžela kladivem.

"Stejně tak i tehdy se Trump posmíval a jeho blízcí příznivci propagovali lži, že si útok přivodil sám svým údajným sexuálním deliktem," dodává. Okolo útočníka kolovala na sociálních sítích lživá tvrzení, že šlo o Pelosiho milence.

Frum je přesvědčený, že si Trump liboval v násilí, pokud bylo namířené proti ostatním. V sobotu na předvolebním mítinku v Pensylvánii se dotklo jeho. Bývalý prezident útok jako zázrakem přežil a střela ho lehce zranila na pravém uchu. Světoví lídři, včetně nynějšího prezidenta USA Joea Bidena, atentát odsoudili a popřáli Trumpovi brzké uzdravení.

"To, co se stalo, je naprosto nepřijatelné. Je ale jasné, že se teď Trump a jeho příznivci budou všechno snažit využít k očištění exprezidentových minulých prohřešků a páchání nových. Nesmíme však zapomenout na to, že i když správně odsuzujeme násilí, nemůžeme automaticky odpustit nejnásilnější osobě současné americké politiky," tvrdí novinář, který podporuje republikány, ale je zároveň hlasitým odpůrcem Donalda Trumpa.

Pohotová reakce po střelbě

Podle Fruma exprezidentovi příznivci doufají, že se jim atentát podaří přetavit do vítězství v listopadových prezidentských volbách. "Nepotrvá to dlouho a Trumpova krev se stane hnacím motorem pomsty a boje o moc," odhaduje.

Britský komentátor Tim Stanley ve svém sloupku pro britský deník The Telegraph píše, že se Trump po nedělním atentátu už stihl stát naprosto nezastavitelnou silou. "Byl dvakrát obžalován, obviněn ze znásilnění, zatčen, odsouzen, označen za zrádce, přežil nákazu koronavirem a teď byl postřelen do ucha. Kdo může pochybovat, že v listopadu vyhraje?" myslí si.

Americký politický stratég a analytik Jason Jay Smart, který se podílel na prezidentské kampani Johna McCaina v roce 2008, má ale jiný názor. Trump podle něj nebude z atentátu těžit příliš dlouho a na průběhu kampaně to moc nezmění. "Víc než fakt, že byl skoro zastřelen, Trumpovi k získání sympatií nových voličů pomůže jeho reakce krátce poté. Byla opravdu dobrá," odpovídá deníku Aktuálně.cz.

Svět brzy po útoku obletěl snímek amerického fotografa Evana Vucciho, který zachycuje odhodlaného Donalda Trumpa se zaťatou pěstí a zakrváceným uchem, zatímco ho ochranka odvádí z pódia. V pozadí vlaje americká vlajka. "Bojujte, bojujte," křikl do davu, když ho fotoreportér zachytil. Fotka jen přiživila obraz Trumpa coby politika, který se nikdy nevzdá a bude se bít za Spojené státy.

Trump podle stratéga Smarta v tento moment přesně věděl, co dělá. "Šlo o politicky velmi silné, výrazné prvky. Objektivně nevím, jak bych se tak zachoval já, kdyby po mně někdo střílel, asi bych zpanikařil," vysvětluje a dává tento moment do kontrastu s nynějším prezidentem a jeho pravděpodobným soupeřem do voleb.

"Biden už několik týdnů bojuje o to, aby dokázal, že není příliš starý. Že nemá Alzheimerovu chorobu a není mimo realitu. Trump pro sebe vytvořil perfektní situaci: proti muži, který ztěžka chodí a ještě hůře mluví, je on ten, o němž teď celý svět ví, že i když se na něj střílí, bojuje a dokáže sjednotit dav. Američanům ukázal svou dokonalou fyzickou schopnost vést zemi," dodává Smart.

Americký zpravodaj britské BBC Anthony Zurcher v komentáři hodnotí, že obrázky zkrvaveného bývalého prezidenta se zdviženou pěstí se stanou symbolem Trumpových shromáždění až do listopadových voleb. "Republikánská strana již dříve plánovala učinit (Trumpovu) sílu a drsnou mužnost ústředním tématem kampaně a sobotní incident tomu dodá nové grády."

Video: Záběry z atentátu na Donalda Trumpa (16. 7. 2024)